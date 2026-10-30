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Şarkıcı Nalan, Eski Patronu Erol Köse'nin Ölümü Sonrası İlk Kez Konuştu!

Şarkıcı Nalan, Eski Patronu Erol Köse'nin Ölümü Sonrası İlk Kez Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 17:31
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Şarkıcı Nalan, Aysu Mola'nın YouTube programında hayatını kaybeden eski patronu Erol Köse hakkında konuştu. Köse'yi geçmişten tanıdığını söyleyen şarkıcının verdiği yanıt sosyal medyada gündem olunca, Nalan'dan sözlerine açıklık getiren bir paylaşım geldi.

Kaynak: Aysu Mola

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Türk pop müziğinin tanınan seslerinden Nalan, bir dönem Erol Köse'yle çalışmıştı.

Türk pop müziğinin tanınan seslerinden Nalan, bir dönem Erol Köse'yle çalışmıştı.

Acemi Balık, Tutmayın Beni ve Yaralandım gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nalan, yıllar içinde müzik sektörünün pek çok ismiyle çalıştı. Bu isimlerden biri de yapımcı Erol Köse'ydi. Aysu Mola'nın YouTube programına konuk olan şarkıcıya, mart ayında hayatını kaybeden eski patronuyla ilgili bir soru yöneltildi. Nalan'ın verdiği yanıt ise röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Erol Köse'nin ölümüyle ilgili soruya verdiği yanıt sosyal medyada konuşuldu.

Erol Köse'nin ölümüyle ilgili soruya verdiği yanıt sosyal medyada konuşuldu.

Köse'den böyle bir son bekleyip beklemediği sorulan Nalan, onu eskiden tanıdığını belirterek “Ben ondan her şeyi beklerdim” dedi. Eski patronunun dramatik bir yönü olduğunu düşündüğünü de dile getiren şarkıcının bu sözleri, programdan paylaşılan kesitlerle gündeme geldi. Ancak Nalan, yanıtının yalnızca bu cümleden ibaret olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Nalan, asıl söylemek istediğinin “Her şeyi beklerdim, intiharı beklemezdim” olduğunu belirtti.

Nalan, asıl söylemek istediğinin “Her şeyi beklerdim, intiharı beklemezdim” olduğunu belirtti.

Nalan'a 'Erol Köse'den böyle bir son bekler miydiniz?' sorusu yöneltildi. Şarkıcı, “Eskiden tanıdığım için ben ondan her şeyi beklerdim. Onun dramatik bir yönü olduğunu hep okuyordum, biliyordum yani” diye yanıt verdi.

Sosyal medyada yaptığı yorumda röportajdaki düşüncesini özetleyen şarkıcı, Köse'nin dramatik yönünü gördüğünü ancak bunun ölümünü öngördüğü anlamına gelmediğini anlattı. Bir insanın böyle bir davranışta bulunup bulunmayacağının önceden kesin biçimde bilinemeyeceğini ifade eden Nalan, sözlerini şöyle özetledi: “Her şeyi beklerdim. Dramatik yönünü görüyordum. Ama intihar anlık bir şey. ‘Eder dediğim etmeyebilir, etmez dediğim edebilir’ dedim. Yani biraz uzun bir cümleyle ‘Her şeyi beklerdim, intiharı beklemezdim’ dedim.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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