Şarkıcı Nalan, Eski Patronu Erol Köse'nin Ölümü Sonrası İlk Kez Konuştu!

Nalan'a 'Erol Köse'den böyle bir son bekler miydiniz?' sorusu yöneltildi. Şarkıcı, “Eskiden tanıdığım için ben ondan her şeyi beklerdim. Onun dramatik bir yönü olduğunu hep okuyordum, biliyordum yani” diye yanıt verdi.

Sosyal medyada yaptığı yorumda röportajdaki düşüncesini özetleyen şarkıcı, Köse'nin dramatik yönünü gördüğünü ancak bunun ölümünü öngördüğü anlamına gelmediğini anlattı. Bir insanın böyle bir davranışta bulunup bulunmayacağının önceden kesin biçimde bilinemeyeceğini ifade eden Nalan, sözlerini şöyle özetledi: “Her şeyi beklerdim. Dramatik yönünü görüyordum. Ama intihar anlık bir şey. ‘Eder dediğim etmeyebilir, etmez dediğim edebilir’ dedim. Yani biraz uzun bir cümleyle ‘Her şeyi beklerdim, intiharı beklemezdim’ dedim.”