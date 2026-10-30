Şarkıcı Nalan, Eski Patronu Erol Köse'nin Ölümü Sonrası İlk Kez Konuştu!
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Türk pop müziğinin tanınan seslerinden Nalan, bir dönem Erol Köse'yle çalışmıştı.
Erol Köse'nin ölümüyle ilgili soruya verdiği yanıt sosyal medyada konuşuldu.
Nalan, asıl söylemek istediğinin “Her şeyi beklerdim, intiharı beklemezdim” olduğunu belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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