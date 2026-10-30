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79 Yaşındaki Erol Evgin Genç Kalma Sırrını Açıkladı!

79 Yaşındaki Erol Evgin Genç Kalma Sırrını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 15:01
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Türk pop müziğinin usta isimlerinden Erol Evgin, 79 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle dikkat çekiyor. Sanatçı, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'in 29 Ekim özel yayınına konuk oldu. Evgin, programda uyku ve beslenme düzenini anlatarak genç kalma sırrını paylaştı.

Kaynak: Bambaşka Sohbetler

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Erol Evgin, yıllardır müzik dünyasının aranan isimlerinden.

Erol Evgin, yıllardır müzik dünyasının aranan isimlerinden.

Erol Evgin, yıllardır müzik dünyasındaki başarısı ve sahne enerjisiyle tanınıyor. 79 yaşındaki sanatçı, bu kez özel hayatına ve genç kalma formülüne dair açıklamalarıyla gündeme geldi.

Evgin, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'in 29 Ekim özel yayınına konuk oldu. Programdaki samimi değerlendirmeleri ilgi çekti.

Evgin, uyku ve beslenme düzenini anlattı.

Evgin, uyku ve beslenme düzenini anlattı.

Evgin, genç kalmasının arkasındaki düzeni uyku ve beslenme üzerinden anlattı. Sanatçı, 'İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum' dedi.

Beslenmesine de değinen Evgin, glutensiz ve laktozsuz beslendiğini söyledi. Bu düzeni de eşi Emel'in organize ettiğini belirtti.

Sanatçı, "Kendimi eşime teslim ettim" dedi.

Sanatçı, "Kendimi eşime teslim ettim" dedi.

Eşine duyduğu güveni öne çıkaran Evgin, 'Kendimi eşime teslim ettim. Gayet iyi besliyor beni' ifadelerini kullandı. Sanatçı ayrıca her şeyi kafasına takmadığını ve takıntı yapmadığını söyledi.

'İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum. Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Emel onları organize ediyor.' 

Evgin, sözlerini çocuklardan örnek vererek sürdürdü: 'Çocuklar neden mutludur? Bir de hep meşguldür çocuklar. Ben de hep meşgulüm.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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