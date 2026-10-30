79 Yaşındaki Erol Evgin Genç Kalma Sırrını Açıkladı!
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Türk pop müziğinin usta isimlerinden Erol Evgin, 79 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle dikkat çekiyor. Sanatçı, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'in 29 Ekim özel yayınına konuk oldu. Evgin, programda uyku ve beslenme düzenini anlatarak genç kalma sırrını paylaştı.
Kaynak: Bambaşka Sohbetler
Erol Evgin, yıllardır müzik dünyasının aranan isimlerinden.
Evgin, uyku ve beslenme düzenini anlattı.
Sanatçı, "Kendimi eşime teslim ettim" dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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