79 Yaşındaki Erol Evgin Genç Kalma Sırrını Açıkladı!

Eşine duyduğu güveni öne çıkaran Evgin, 'Kendimi eşime teslim ettim. Gayet iyi besliyor beni' ifadelerini kullandı. Sanatçı ayrıca her şeyi kafasına takmadığını ve takıntı yapmadığını söyledi.

'İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum. Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Emel onları organize ediyor.'

Evgin, sözlerini çocuklardan örnek vererek sürdürdü: 'Çocuklar neden mutludur? Bir de hep meşguldür çocuklar. Ben de hep meşgulüm.'