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Yüzündeki Değişimle Gündem Olan Jennifer Lawrence Hakkında 30 Bin Dolarlık Estetik İddiası!

Yüzündeki Değişimle Gündem Olan Jennifer Lawrence Hakkında 30 Bin Dolarlık Estetik İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 13:01
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Jennifer Lawrence'ın son fotoğrafları, yüzündeki değişimi yeniden gündeme taşıdı. Page Six'e konuşan estetik cerrahları, Oscar ödüllü oyuncunun yaptırmış olabileceği işlemleri sıralarken tahmini maliyetin 30 bin dolara ulaşabileceğini belirtti. Lawrence'ın doğrulamadığı bu iddialarda özellikle göz çevresindeki değişim öne çıktı. İşte detaylar…

Kaynak: Page Six

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Açlık Oyunları'nın yıldızı Jennifer Lawrence, Hollywood'un en tanınan oyuncularından biri.

Açlık Oyunları'nın yıldızı Jennifer Lawrence, Hollywood'un en tanınan oyuncularından biri.

Açlık Oyunları serisinde canlandırdığı Katniss Everdeen karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Jennifer Lawrence, Umut Işığım filmiyle de Oscar kazanmıştı. Başarılı kariyerinin yanında samimi açıklamalarıyla da dikkat çeken oyuncu, görünümüne yapılan müdahaleler konusunda açık konuşan isimlerden. Daha önce mimiklerini korumak için düşük doz botoks uygulamasını tercih ettiğini anlatan Lawrence, yanak inceltme işlemine ilgi duyduğunu da saklamamıştı.

Yeni fotoğraflarındaki değişim dikkat çekince estetik iddiaları da yeniden gündeme geldi.

Yeni fotoğraflarındaki değişim dikkat çekince estetik iddiaları da yeniden gündeme geldi.

36 yaşındaki oyuncunun The Cut çekimlerinde özellikle göz çevresinin farklı göründüğünü düşünen sosyal medya kullanıcıları, estetik yaptırıp yaptırmadığını tartışmaya başladı. Bazı kullanıcılar Lawrence'ı tanımakta zorlandıklarını söylerken bazıları da fotoğraflardaki farkın makyaj, ışık ve düzenlemelerden kaynaklanabileceğini savundu. Oyuncu ise son fotoğrafları üzerinden ortaya atılan göz kapağı ve kaş estetiği iddialarını doğrulamadı.

Page Six'e konuşan cerrahlar, değişimin arkasında olabilecek işlemleri sıraladı.

Page Six'e konuşan cerrahlar, değişimin arkasında olabilecek işlemleri sıraladı.

Haberde görüşlerine yer verilen cerrahlar, üst göz kapağı estetiği ve kaşların dış kısmına uygulanan kaldırma işleminin bu görünümü açıklayabileceğini belirtti. Birlikte uygulandığında yaklaşık 15 bin dolar tutabileceği söylenen operasyonların, Los Angeles ve Beverly Hills'teki bazı cerrahlarda 30 bin dolara ulaşabileceği aktarıldı.

Ancak görüşler aynı değildi: Bir başka cerrah, botoks veya lazer gibi uygulamaların da benzer farklılıklar yaratabileceğini söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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