Yüzündeki Değişimle Gündem Olan Jennifer Lawrence Hakkında 30 Bin Dolarlık Estetik İddiası!

Haberde görüşlerine yer verilen cerrahlar, üst göz kapağı estetiği ve kaşların dış kısmına uygulanan kaldırma işleminin bu görünümü açıklayabileceğini belirtti. Birlikte uygulandığında yaklaşık 15 bin dolar tutabileceği söylenen operasyonların, Los Angeles ve Beverly Hills'teki bazı cerrahlarda 30 bin dolara ulaşabileceği aktarıldı.

Ancak görüşler aynı değildi: Bir başka cerrah, botoks veya lazer gibi uygulamaların da benzer farklılıklar yaratabileceğini söyledi.