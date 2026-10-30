Yüzündeki Değişimle Gündem Olan Jennifer Lawrence Hakkında 30 Bin Dolarlık Estetik İddiası!
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Jennifer Lawrence'ın son fotoğrafları, yüzündeki değişimi yeniden gündeme taşıdı. Page Six'e konuşan estetik cerrahları, Oscar ödüllü oyuncunun yaptırmış olabileceği işlemleri sıralarken tahmini maliyetin 30 bin dolara ulaşabileceğini belirtti. Lawrence'ın doğrulamadığı bu iddialarda özellikle göz çevresindeki değişim öne çıktı. İşte detaylar…
Kaynak: Page Six
Açlık Oyunları'nın yıldızı Jennifer Lawrence, Hollywood'un en tanınan oyuncularından biri.
Yeni fotoğraflarındaki değişim dikkat çekince estetik iddiaları da yeniden gündeme geldi.
Page Six'e konuşan cerrahlar, değişimin arkasında olabilecek işlemleri sıraladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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