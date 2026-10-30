Salako’nun Reşit Ağa’sıydı! Yeşilçam’ın Efsanesi İhsan Yüce’nin Asıl Mesleği Şaşırttı!

Muhasebecilikten sanat dünyasına uzanan Yüce, oyunculuğun yanında senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Çok sayıda filmin senaryosuna katkıda bulunan sanatçı, kendi kurduğu Aslıer Film bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oyuncu olarak da yer aldığı Hayat Cehennemi, onun sinemanın farklı alanlarında üreten isimlerden biri olduğunu gösteren örneklerdendi. Perdede gördüğümüz o tanıdık yüzün arkasında, hikayeler de yazan çok yönlü bir sanatçı vardı. Sinemalar.com