article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Salako’nun Reşit Ağa’sıydı! Yeşilçam’ın Efsanesi İhsan Yüce’nin Asıl Mesleği Şaşırttı!

Salako’nun Reşit Ağa’sıydı! Yeşilçam’ın Efsanesi İhsan Yüce’nin Asıl Mesleği Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 15:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam'ın usta oyuncularından İhsan Yüce, Kibar Feyzo'daki Hacı Hüso ve Salako'daki Reşit Ağa karakterleriyle hafızalarda yer etti. 1929'da Elazığ'da doğan sanatçı, oyunculuğun yanında senaryo yazdı, yönetmenlik, resim ve heykel çalışmaları da yaptı. İşte Kemal Sunal'ın rol arkadaşı İhsan Yüce'nin şaşırtan asıl mesleği!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İhsan Yüce, küçük bir rolle bile hafızalara yerleşebilen Yeşilçam ustalarındandı.

İhsan Yüce, küçük bir rolle bile hafızalara yerleşebilen Yeşilçam ustalarındandı.

Kemal Sunal'la aynı kadroyu paylaştığı filmlerle de hatırladığımız İhsan Yüce, Salako'da Meral Zeren'in canlandırdığı Emine'nin babası Reşit Ağa olarak karşımıza çıkmıştı. Köylüye sözünü geçirmeye çalışan ağayı canlandıran Yüce, filmin unutulmayan karakterlerinden birine hayat verdi. Ancak yıllarca ekranda izlediğimiz sanatçının kariyeri, kamera önündeki performanslarının çok ötesine uzanıyordu.

Usta oyuncu, sinema dünyasına adım atmadan önce muhasebecilik yapmış.

Usta oyuncu, sinema dünyasına adım atmadan önce muhasebecilik yapmış.

Elazığ'da dünyaya gelen ve eğitim hayatını İzmir'de sürdüren İhsan Yüce, İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim gördü. Bir süre özel şirketlerde muhasebeci olarak çalışan sanatçı, daha sonra hayatının yönünü sahnelere çevirdi. Sanat yaşamına 1952 yılında İzmir Halk ve Çocuk Tiyatrosu'nda başlayan Yüce, ilerleyen yıllarda kendi tiyatro topluluklarının kuruluşunda da yer aldı. Yani onu Yeşilçam'ın ağası olarak tanımadan önce, kendisi şirketlerin hesaplarıyla ilgileniyordu! SinemaTürk

Oyunculuğuyla tanıdığımız İhsan Yüce, senaryolarıyla da Türk sinemasında iz bıraktı.

Oyunculuğuyla tanıdığımız İhsan Yüce, senaryolarıyla da Türk sinemasında iz bıraktı.

Muhasebecilikten sanat dünyasına uzanan Yüce, oyunculuğun yanında senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Çok sayıda filmin senaryosuna katkıda bulunan sanatçı, kendi kurduğu Aslıer Film bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oyuncu olarak da yer aldığı Hayat Cehennemi, onun sinemanın farklı alanlarında üreten isimlerden biri olduğunu gösteren örneklerdendi. Perdede gördüğümüz o tanıdık yüzün arkasında, hikayeler de yazan çok yönlü bir sanatçı vardı. Sinemalar.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın