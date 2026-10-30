Salako’nun Reşit Ağa’sıydı! Yeşilçam’ın Efsanesi İhsan Yüce’nin Asıl Mesleği Şaşırttı!
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından İhsan Yüce, Kibar Feyzo'daki Hacı Hüso ve Salako'daki Reşit Ağa karakterleriyle hafızalarda yer etti. 1929'da Elazığ'da doğan sanatçı, oyunculuğun yanında senaryo yazdı, yönetmenlik, resim ve heykel çalışmaları da yaptı. İşte Kemal Sunal'ın rol arkadaşı İhsan Yüce'nin şaşırtan asıl mesleği!
İhsan Yüce, küçük bir rolle bile hafızalara yerleşebilen Yeşilçam ustalarındandı.
Usta oyuncu, sinema dünyasına adım atmadan önce muhasebecilik yapmış.
Oyunculuğuyla tanıdığımız İhsan Yüce, senaryolarıyla da Türk sinemasında iz bıraktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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