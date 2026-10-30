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Gülşah'tan Sezercik'e! Yeşilçam'ın Hem Kız Hem de Erkek Çocuklarına Ses Veren İsim Aynı Kişi Çıktı!

Gülşah'tan Sezercik'e! Yeşilçam'ın Hem Kız Hem de Erkek Çocuklarına Ses Veren İsim Aynı Kişi Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 14:31
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Yeşilçam'da yüzlerini ezbere bildiğimiz çocuk yıldızların seslerinin arkasında kim olduğunu hiç düşündünüz mü? Öykü Cengiz Güleç'in sunduğu O An'ın Öyküsü programına katılan Nilgün Kasapbaşoğlu, hem kız hem erkek çocuk karakterlere ses verdiğini anlattı. “Türk sinemasındaki bütün çocukları ben konuşmuşum” diyen sanatçının, Canım Kardeşim'in küçük yıldızıyla yıllar sonra tanışma hikayesi de gülümsetti!

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Nilgün Kasapbaşoğlu, Yeşilçam'ın farklı yüzlerine sesiyle hayat veren isimlerden.

Nilgün Kasapbaşoğlu, Yeşilçam'ın farklı yüzlerine sesiyle hayat veren isimlerden.

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan, tiyatrodan sinemaya ve televizyona uzanan bir kariyer sürdüren Nilgün Kasapbaşoğlu, yalnızca kamera önündeki rolleriyle hafızamızda yer etmedi. Yıllarca izlediğimiz filmlerdeki pek çok çocuk karakterin sesi de ona aitti. O An'ın Öyküsü programında gösterilen Gülşah, Sezercik ve Canım Kardeşim kesitleri, sanatçının birbirinden farklı karakterlere nasıl ses verdiğini bir kez daha hatırlattı. Hem kız hem erkek çocukları seslendirdiğini öğrenen sunucu Öykü Cengiz Güleç de şaşkınlığını gizleyemedi.

“Türk sinemasındaki bütün çocukları ben konuşmuşum” diyen sanatçı, sesler arasındaki farkı nasıl yarattığını anlattı.

“Türk sinemasındaki bütün çocukları ben konuşmuşum” diyen sanatçı, sesler arasındaki farkı nasıl yarattığını anlattı.

Küçük yaştaki erkek çocuklarının seslerinin kız çocuklarınınkine yakın olduğunu belirten Kasapbaşoğlu, her karakterde aynı tonu kullanmadığını da açıkladı. Gülşah'ı daha ince ve nağmeli bir sesle konuştururken İlker İnanoğlu için biraz daha kalın bir ton tercih ettiğini söyledi.

Katıldığı Çocuk Yıldızlar belgeselinin kendisine kariyerini yeniden değerlendirme fırsatı verdiğini anlatan sanatçı, çocukluğundan ilerleyen yaşlarına kadar sinemanın içinde olduğunu hatırlattı. Ardından da “Bir de Türk sinemasındaki bütün çocukları ben konuşmuşum” dedi. Küçük Ceylan, Sezercik ve Menderes Utku'yu da sayan Kasapbaşoğlu, seslendirme geçmişinin ne kadar geniş olduğunu anlattı.

Canım Kardeşim'de ses verdiği Kahraman Kıral'la ise yıllar sonra tanışmış!

Kasapbaşoğlu'nun anlattığı en sıcak anılardan biri de Canım Kardeşim'in küçük yıldızı Kahraman Kıral'la karşılaşmasıydı. Filmde seslendirdiği Kıral'la o dönem hiç tanışmadığını söyleyen sanatçı, belgesel çekimine gittiğinde kendisini bekleyen bir beyefendinin onunla tanışmak istediğini anlattı.

Karşısındaki kişinin kim olduğunu önce çıkaramayan Kasapbaşoğlu, belgeseli hazırlayan arkadaşının Kahraman Kıral olduğunu söylemesiyle şaşırdı. Yıllar önce çocuk haline ses verdiği oyuncuya “Ama Kahraman çok büyümüşsün, nasıl tanıyayım?” diye karşılık vermesi ise stüdyodakileri güldürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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