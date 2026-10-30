Gülşah'tan Sezercik'e! Yeşilçam'ın Hem Kız Hem de Erkek Çocuklarına Ses Veren İsim Aynı Kişi Çıktı!

Küçük yaştaki erkek çocuklarının seslerinin kız çocuklarınınkine yakın olduğunu belirten Kasapbaşoğlu, her karakterde aynı tonu kullanmadığını da açıkladı. Gülşah'ı daha ince ve nağmeli bir sesle konuştururken İlker İnanoğlu için biraz daha kalın bir ton tercih ettiğini söyledi.

Katıldığı Çocuk Yıldızlar belgeselinin kendisine kariyerini yeniden değerlendirme fırsatı verdiğini anlatan sanatçı, çocukluğundan ilerleyen yaşlarına kadar sinemanın içinde olduğunu hatırlattı. Ardından da “Bir de Türk sinemasındaki bütün çocukları ben konuşmuşum” dedi. Küçük Ceylan, Sezercik ve Menderes Utku'yu da sayan Kasapbaşoğlu, seslendirme geçmişinin ne kadar geniş olduğunu anlattı.