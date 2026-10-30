Gülşah'tan Sezercik'e! Yeşilçam'ın Hem Kız Hem de Erkek Çocuklarına Ses Veren İsim Aynı Kişi Çıktı!
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Yeşilçam'da yüzlerini ezbere bildiğimiz çocuk yıldızların seslerinin arkasında kim olduğunu hiç düşündünüz mü? Öykü Cengiz Güleç'in sunduğu O An'ın Öyküsü programına katılan Nilgün Kasapbaşoğlu, hem kız hem erkek çocuk karakterlere ses verdiğini anlattı. “Türk sinemasındaki bütün çocukları ben konuşmuşum” diyen sanatçının, Canım Kardeşim'in küçük yıldızıyla yıllar sonra tanışma hikayesi de gülümsetti!
Nilgün Kasapbaşoğlu, Yeşilçam'ın farklı yüzlerine sesiyle hayat veren isimlerden.
“Türk sinemasındaki bütün çocukları ben konuşmuşum” diyen sanatçı, sesler arasındaki farkı nasıl yarattığını anlattı.
Canım Kardeşim'de ses verdiği Kahraman Kıral'la ise yıllar sonra tanışmış!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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