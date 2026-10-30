Ateşi 40'ı Bulmuştu: Survivor Şampiyonu Nefise Karatay Bu Kez Evinde Yaşadığı Kazayla Sevenlerini Korkuttu!
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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, bu kez evinde yaşadığı talihsiz bir kazayla sevenlerini korkuttu. Instagram hikâyesinde cam parçalarıyla dolu banyosunu ve bileğindeki yarayı paylaşan ünlü yarışmacı, son haftalarda peş peşe yaşadığı aksiliklere nazar yorumu yaptı. Kısa süre önce hastanelik olan Karatay'ın sitem dolu sözleri, sosyal medyada da kısa sürede ilgi topladı.
Nefise Karatay, Survivor 2023 şampiyonluğunun ardından 2026 sezonunda finale bir adım kala elenmişti.
Eylül sonunda ağır enfeksiyon şüphesiyle hastanelik olan Nefise Karatay'ın ateşi 40 dereceyi bulmuştu.
Nefise Karatay'ın evinde duşakabin camı patladı, ünlü yarışmacı yaşadıklarına nazar yorumu yaptı.
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