article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ateşi 40'ı Bulmuştu: Survivor Şampiyonu Nefise Karatay Bu Kez Evinde Yaşadığı Kazayla Sevenlerini Korkuttu!

Ateşi 40'ı Bulmuştu: Survivor Şampiyonu Nefise Karatay Bu Kez Evinde Yaşadığı Kazayla Sevenlerini Korkuttu!

survivor
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.10.2026 - 14:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, bu kez evinde yaşadığı talihsiz bir kazayla sevenlerini korkuttu. Instagram hikâyesinde cam parçalarıyla dolu banyosunu ve bileğindeki yarayı paylaşan ünlü yarışmacı, son haftalarda peş peşe yaşadığı aksiliklere nazar yorumu yaptı. Kısa süre önce hastanelik olan Karatay'ın sitem dolu sözleri, sosyal medyada da kısa sürede ilgi topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nefise Karatay, Survivor 2023 şampiyonluğunun ardından 2026 sezonunda finale bir adım kala elenmişti.

Nefise Karatay, Survivor 2023 şampiyonluğunun ardından 2026 sezonunda finale bir adım kala elenmişti.

25 Şubat 2000 doğumlu Nefise Karatay, ekranlara gelmeden önce uzun atlama ve engelli koşu branşlarında milli formayı terleten bir atletti. 2023'te katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler sezonunun finalinde Özgür Tetik'i SMS oylamasında geride bırakarak şampiyonluk kupasını kaldıran genç yarışmacı, Survivor All Star 2024 kadrosunda da yer aldı.

2026 sezonunda yeniden adaya dönen Karatay, büyük finale yalnızca bir gün kala beşinci olarak yarışmaya veda etti. Murat Boz hakkındaki iddiaları ve estetik değişimiyle sezon boyunca sık sık gündeme gelen ünlü sporcu, Survivor sonrasında da yeni imajı ve Seren Ay Çetin'le birlikte açtığı spor salonuyla adından söz ettirmeye devam etti.

Eylül sonunda ağır enfeksiyon şüphesiyle hastanelik olan Nefise Karatay'ın ateşi 40 dereceyi bulmuştu.

Eylül sonunda ağır enfeksiyon şüphesiyle hastanelik olan Nefise Karatay'ın ateşi 40 dereceyi bulmuştu.

Spor salonu ve yeni projelerle geçen bu hareketli günler, eylül ayının son haftasında yerini zorlu bir hastane sürecine bıraktı. Ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Nefise Karatay, şiddetli karın ağrısı, kusma ve yüksek ateşle geçen günlerini hasta yatağından takipçilerine anlatmıştı.

Ünlü yarışmacının o dönem paylaştığı '4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu.' sözleri sevenlerini endişelendirmişti. Bu zor günlerde yanından ayrılmayan yakın arkadaşı Seren Ay Çetin de Karatay'ın hastanedeki görüntülerini kendi hesabından paylaşmıştı.

Nefise Karatay'ın evinde duşakabin camı patladı, ünlü yarışmacı yaşadıklarına nazar yorumu yaptı.

Nefise Karatay'ın evinde duşakabin camı patladı, ünlü yarışmacı yaşadıklarına nazar yorumu yaptı.

Hastane günlerini geride bırakıp yeni yeni toparlanmaya başlayan Nefise Karatay, bu kez banyosunda duşakabin camının aniden patlamasıyla korku dolu anlar yaşadı. Instagram hikâyesinde zemine saçılan cam parçalarını ve bileğinde açılan küçük yarayı gösteren ünlü yarışmacı, son haftalarını 'Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duşakabinin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum.' sözleriyle özetledi.

Karatay'ın hem esprili hem sitem dolu bu paylaşımı kısa sürede magazin gündemine taşınırken, ünlü sporcu kazanın ardından sağlık durumuna dair yeni bir açıklama yapmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın