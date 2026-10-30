Ateşi 40'ı Bulmuştu: Survivor Şampiyonu Nefise Karatay Bu Kez Evinde Yaşadığı Kazayla Sevenlerini Korkuttu!

Spor salonu ve yeni projelerle geçen bu hareketli günler, eylül ayının son haftasında yerini zorlu bir hastane sürecine bıraktı. Ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Nefise Karatay, şiddetli karın ağrısı, kusma ve yüksek ateşle geçen günlerini hasta yatağından takipçilerine anlatmıştı.

Ünlü yarışmacının o dönem paylaştığı '4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu.' sözleri sevenlerini endişelendirmişti. Bu zor günlerde yanından ayrılmayan yakın arkadaşı Seren Ay Çetin de Karatay'ın hastanedeki görüntülerini kendi hesabından paylaşmıştı.