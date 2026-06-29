Survivor Sonrası Nefise Karatay İmajını Değiştirdi: Soluğu Kuaförde Aldı
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Survivor sezonunun tamamlanmasının ardından yarışmacılar normal hayatlarına dönmeye başladı. Uzun aylar boyunca ada şartlarında kalan isimler yarışma sonrası yaptıkları değişikliklerle gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Nefise Karatay oldu. Yarışmanın ardından soluğu kuaförde alan Karatay, saç rengini değiştirme kararı aldı. Yeni görünümüyle ilgili görüntüler ise kuaförü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Survivor macerasının sona ermesiyle birlikte yarışmacılar da günlük hayatlarına geri dönüyor.
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Nefise Karatay’ın aklında iki farklı seçenek vardı.
İşte Nefise Karatay’ın yeni imajı 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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