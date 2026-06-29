article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Survivor Sonrası Nefise Karatay İmajını Değiştirdi: Soluğu Kuaförde Aldı

Survivor Sonrası Nefise Karatay İmajını Değiştirdi: Soluğu Kuaförde Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 14:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor sezonunun tamamlanmasının ardından yarışmacılar normal hayatlarına dönmeye başladı. Uzun aylar boyunca ada şartlarında kalan isimler yarışma sonrası yaptıkları değişikliklerle gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Nefise Karatay oldu. Yarışmanın ardından soluğu kuaförde alan Karatay, saç rengini değiştirme kararı aldı. Yeni görünümüyle ilgili görüntüler ise kuaförü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor macerasının sona ermesiyle birlikte yarışmacılar da günlük hayatlarına geri dönüyor.

Survivor macerasının sona ermesiyle birlikte yarışmacılar da günlük hayatlarına geri dönüyor.

Aylar boyunca yarışma temposuna ayak uyduran isimler, ekran yolculuğunun ardından kendilerine zaman ayırmaya başladı. Nefise Karatay da yarışmanın bitmesinin ardından ilk iş olarak imajında değişikliğe gitmeyi tercih etti. Uzun süredir doğal saç rengiyle görülen Karatay, bu kez farklı bir renk denemek istedi.

Nefise Karatay’ın aklında iki farklı seçenek vardı.

Nefise Karatay’ın aklında iki farklı seçenek vardı.

Bunlardan biri sarı tonları olurken diğeri ise kızıl renklerdi. Son tercih kızıl saç renginden yana oldu. Yapılan işlemlerin ardından yeni görünümü ise ilk olarak kuaförünün sosyal medya hesabında paylaşıldı. Yarışmacının yeni tarzı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da karşısına çıktı.

İşte Nefise Karatay’ın yeni imajı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın