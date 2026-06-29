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Kerimcan Durmaz Erdek Sahnesinde Annesi ve Ablasıyla Göbek Attı

Kerimcan Durmaz Erdek Sahnesinde Annesi ve Ablasıyla Göbek Attı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
29.06.2026 - 13:38
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Kerimcan Durmaz bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla değil, sahnede yaşadığı eğlenceli anlarıyla konuşuldu. Uzun süredir DJ performanslarıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyircisiyle buluşan Durmaz’ın son durağı Balıkesir’in Erdek ilçesi oldu. Yaz konserleri kapsamında sahneye çıkan fenomen isim, gece boyunca sevilen parçaları çaldı. Balıkesir Çiftellisi’nin çalmasıyla birlikte Kerimcan Durmaz’ın annesi ve ablası da sahneye çıktı. Hep birlikte eğlendikleri görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Kerimcan Durmaz son yıllarda daha çok DJ performanslarıyla adından söz ettiriyor.

Kerimcan Durmaz son yıllarda daha çok DJ performanslarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada başlayan kariyerini sahnelere taşıyan fenomen isim, Türkiye’nin birçok farklı şehrinde etkinliklerde yer almaya devam ediyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte konser takvimi de yoğunlaşan Durmaz’ın son adresi Balıkesir’in Erdek ilçesi oldu.

Müzik listesinde yer alan parçalar eşliğinde eğlencenin temposu yükselirken gecenin en özel anı ise ilerleyen saatlerde yaşandı. Program sırasında Balıkesir Çiftellisi çalmaya başladı. Şarkının başlamasının ardından Kerimcan Durmaz’ın annesi ve ablası da sahneye geldi. O anlar kısa sürede beğenileri topladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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