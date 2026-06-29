Kerimcan Durmaz Erdek Sahnesinde Annesi ve Ablasıyla Göbek Attı
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Kerimcan Durmaz bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla değil, sahnede yaşadığı eğlenceli anlarıyla konuşuldu. Uzun süredir DJ performanslarıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyircisiyle buluşan Durmaz’ın son durağı Balıkesir’in Erdek ilçesi oldu. Yaz konserleri kapsamında sahneye çıkan fenomen isim, gece boyunca sevilen parçaları çaldı. Balıkesir Çiftellisi’nin çalmasıyla birlikte Kerimcan Durmaz’ın annesi ve ablası da sahneye çıktı. Hep birlikte eğlendikleri görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
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Kerimcan Durmaz son yıllarda daha çok DJ performanslarıyla adından söz ettiriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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