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Nefise ve Seren Ay Salon Açmıştı: Gelecek Survivor Adaylarını Yetiştiren İkiliden Video Geldi!

Nefise ve Seren Ay Salon Açmıştı: Gelecek Survivor Adaylarını Yetiştiren İkiliden Video Geldi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 11:08
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Survivor'ın eski yarışmacıları Nefise Karatay ve Seren Ay Çetin sosyal medyada bir araya geldi. Atletizmden gelen şampiyon ile ringlerden tanınan milli boksör, birlikte bir spor salonu açtı. Salondan paylaşılan ilk görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

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Nefise Karatay, 5 yaşında başladığı atletizmden Survivor şampiyonluğuna uzanan bir kariyere sahip.

Nefise Karatay, 5 yaşında başladığı atletizmden Survivor şampiyonluğuna uzanan bir kariyere sahip.

Balıkesir doğumlu Nefise Karatay, spora annesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında başladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen isim, uzun atlama ve engelli koşu branşlarında Türkiye ve Balkan dereceleri elde etti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam eden Karatay, 2023'te Özgür Tetik'i SMS oylamasında geride bırakarak Survivor şampiyonu oldu. 2024'te Survivor All Star kadrosunda da yer alan sporcu, hız isteyen etaplardaki avantajıyla dikkat çekmişti.

Seren Ay Çetin, milli forma giyen bir boksörken Survivor ekranlarına da konuk oldu.

Seren Ay Çetin, milli forma giyen bir boksörken Survivor ekranlarına da konuk oldu.

İstanbul doğumlu Seren Ay Çetin, boks kariyerine 13 yaşında Kadıköy Boks Kulübü'nde başladı. Bantam sıklette mücadele eden sporcu, 2022'de Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek WBC Gümüş Bantam Siklet unvanını kazanan ilk Türk kadın boksör oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Çetin, Survivor 2026'da Ünlüler takımında yarıştı. 2024'te Danimarka'da Dina Thorslund'a karşı dünya şampiyonluğu unvanları için ringe çıkmıştı.

Nefise Karatay ile Seren Ay Çetin'i bir araya getiren ise Survivor sevdaları oldu.

Nefise Karatay ile Seren Ay Çetin'i bir araya getiren ise Survivor sevdaları oldu.

Eski iki Survivor yarışmacısı Survivor'ın yeni yarışmacılarını yetiştirmek için yeni bir spor salonu açacaklarını açıklamıştı. İkilinin ortaklaşa açtığı salonun iç mekanı ve engel parkuru sonunda görüntülendi! Salonda konili ve halkalı bir antrenman parkuru dikkat çekti. Paylaşımın altına gelen yorumlarda bazı takipçiler durumu bir sektöre dönüşen Survivor'a gönderme yaparak eleştirirken, bazıları da kursun ciddiyetini sorguladı. Nefise Karatay ve Seren Ay Çetin'den paylaşıma dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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