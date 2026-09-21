Nefise ve Seren Ay Salon Açmıştı: Gelecek Survivor Adaylarını Yetiştiren İkiliden Video Geldi!
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Survivor'ın eski yarışmacıları Nefise Karatay ve Seren Ay Çetin sosyal medyada bir araya geldi. Atletizmden gelen şampiyon ile ringlerden tanınan milli boksör, birlikte bir spor salonu açtı. Salondan paylaşılan ilk görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
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Nefise Karatay, 5 yaşında başladığı atletizmden Survivor şampiyonluğuna uzanan bir kariyere sahip.
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Seren Ay Çetin, milli forma giyen bir boksörken Survivor ekranlarına da konuk oldu.
Nefise Karatay ile Seren Ay Çetin'i bir araya getiren ise Survivor sevdaları oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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