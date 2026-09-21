Tabii Dizisinin Genç Oyuncusu TRT1'in Yeni Dizisinde Başrol Oldu

31 yaşındaki Onur Seyit Yaran, Erkenci Kuş, Ramo, Yeşilçam ve Sen Anlat Karadeniz gibi yüksek reytingli yapımlarda aldığı rollerle tanınıyor. Geçtiğimiz aylarda tabii'nin özgün yapımı Operasyon Alesta'da SAT Komandosu Arda karakterine hayat vererek aksiyon türünde de kendini kanıtlayan oyuncu, bu başarısının ardından ekranların en aranan isimlerinden biri oldu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel birliklerinin denizlerdeki operasyonlarını konu alan dizide sergilediği performansla eleştirmenlerden de olumlu geri dönüşler alan Yaran, şimdi çok daha farklı bir türde izleyici karşısına çıkacak. Yaran, Yörük Kızı'nda ise Yaz Evi filminde birlikte kamera karşısına geçtiği 18 yaşındaki Mina Demirtaş'la yeniden aynı sette buluşacak. Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep Tezel performansıyla tanınan ve 2022'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde Kabahat filmiyle Türkan Şoray Ödülü'nü kazanan Demirtaş, dizide üniversite sınavında Türkiye birincisi olup ailesiyle İstanbul'un seçkin bir semtine taşınan çoban kızı Güneş'i canlandıracak; Yaran ise bu hikayede Kaan karakteriyle Demirtaş'a eşlik edecek. İki oyuncunun Yaz Evi setinde yakaladığı uyumun, Yörük Kızı'nın çekimlerine de olumlu yansıması bekleniyor.