Tabii Dizisinin Genç Oyuncusu TRT1'in Yeni Dizisinde Başrol Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tabii'nin merakla izlenen dizisinden tanıdığımız genç oyuncunun yeni adresi belli oldu. Aksiyon dolu rolüyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen oyuncu, TRT1'in yeni iddialı dizisi Yörük Kızı'nda başrole yükseldi. Projede, daha önce sinemada birlikte oynadığı bir isimle küçük ekranda yeniden buluşacak. Dizinin çekimleri Kasım ayında İstanbul'da başlayacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT1'in yeni iddialı dizisi Yörük Kızı, ikinci adıyla Güneşli Günler olarak izleyici karşısına çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merakla beklenen isim açıklandı: Operasyon Alesta'nın SAT komandosu Onur Seyit Yaran, dizinin başrolü oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın