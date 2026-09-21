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Tabii Dizisinin Genç Oyuncusu TRT1'in Yeni Dizisinde Başrol Oldu

Tabii Dizisinin Genç Oyuncusu TRT1'in Yeni Dizisinde Başrol Oldu

TRT dizi Mina Demirtaş
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 11:32
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Tabii'nin merakla izlenen dizisinden tanıdığımız genç oyuncunun yeni adresi belli oldu. Aksiyon dolu rolüyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen oyuncu, TRT1'in yeni iddialı dizisi Yörük Kızı'nda başrole yükseldi. Projede, daha önce sinemada birlikte oynadığı bir isimle küçük ekranda yeniden buluşacak. Dizinin çekimleri Kasım ayında İstanbul'da başlayacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT1'in yeni iddialı dizisi Yörük Kızı, ikinci adıyla Güneşli Günler olarak izleyici karşısına çıkacak.

TRT1'in yeni iddialı dizisi Yörük Kızı, ikinci adıyla Güneşli Günler olarak izleyici karşısına çıkacak.

Bozdağ Film imzasını taşıyan proje, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi yüksek bütçeli tarihi dramalarıyla tanınan yapım şirketinin TRT1 için hazırladığı en iddialı işlerden biri olarak öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut, senaryoda ise Sema Ali Erol'un imzası bulunuyor. Kod adıyla duyurulan dizinin çekimleri Kasım ayında İstanbul'da başlayacak ve set çalışmalarının ardından TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bozdağ Film'in daha önceki işlerinde olduğu gibi güçlü bir kadro ve yüksek prodüksiyon değeriyle hazırlanan yapımın, TRT1'in yeni sezon iddiasının başında yer alması bekleniyor. Projeye dair merak edilen kadro detayları ise birer birer ortaya çıkmaya başladı.

Merakla beklenen isim açıklandı: Operasyon Alesta'nın SAT komandosu Onur Seyit Yaran, dizinin başrolü oldu.

Merakla beklenen isim açıklandı: Operasyon Alesta'nın SAT komandosu Onur Seyit Yaran, dizinin başrolü oldu.

31 yaşındaki Onur Seyit Yaran, Erkenci Kuş, Ramo, Yeşilçam ve Sen Anlat Karadeniz gibi yüksek reytingli yapımlarda aldığı rollerle tanınıyor. Geçtiğimiz aylarda tabii'nin özgün yapımı Operasyon Alesta'da SAT Komandosu Arda karakterine hayat vererek aksiyon türünde de kendini kanıtlayan oyuncu, bu başarısının ardından ekranların en aranan isimlerinden biri oldu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel birliklerinin denizlerdeki operasyonlarını konu alan dizide sergilediği performansla eleştirmenlerden de olumlu geri dönüşler alan Yaran, şimdi çok daha farklı bir türde izleyici karşısına çıkacak. Yaran, Yörük Kızı'nda ise Yaz Evi filminde birlikte kamera karşısına geçtiği 18 yaşındaki Mina Demirtaş'la yeniden aynı sette buluşacak. Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep Tezel performansıyla tanınan ve 2022'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde Kabahat filmiyle Türkan Şoray Ödülü'nü kazanan Demirtaş, dizide üniversite sınavında Türkiye birincisi olup ailesiyle İstanbul'un seçkin bir semtine taşınan çoban kızı Güneş'i canlandıracak; Yaran ise bu hikayede Kaan karakteriyle Demirtaş'a eşlik edecek. İki oyuncunun Yaz Evi setinde yakaladığı uyumun, Yörük Kızı'nın çekimlerine de olumlu yansıması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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