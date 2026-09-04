Aşk ve Taht Dizisinin Başrolü Akın Akınözü'nün Sette Zor Anları
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Televizyon dünyasının merakla beklediği 'Aşk ve Taht' dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubad'ın hayat hikayesini konu alan Aşk ve Taht'ın başrolü Akın Akınözü, basın toplantısında görüldü. Alaeddin Keykubad Keykubad'ı canlandıran ünlü oyuncu, ağır kostüm ve sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Akın Akınözü'nün ağır kıyafet ve sıcak havayla imtihanı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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