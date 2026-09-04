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Aşk ve Taht Dizisinin Başrolü Akın Akınözü'nün Sette Zor Anları

Aşk ve Taht Dizisinin Başrolü Akın Akınözü'nün Sette Zor Anları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 17:14
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Televizyon dünyasının merakla beklediği 'Aşk ve Taht' dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubad'ın hayat hikayesini konu alan Aşk ve Taht'ın başrolü Akın Akınözü, basın toplantısında görüldü. Alaeddin Keykubad Keykubad'ı canlandıran ünlü oyuncu, ağır kostüm ve sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Akın Akınözü'nün o anları👇🏻

Akın Akınözü'nün ağır kıyafet ve sıcak havayla imtihanı.

Akın Akınözü'nün ağır kıyafet ve sıcak havayla imtihanı.

Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizi için heyecan doruktayken bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Selçuklu Dönemi’nin ruhunu yansıtmak adına büyük bir titizlikle hazırlanan ağır, katmanlı ve kumaş kalitesiyle öne çıkan dönem kostümleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla birleşince salonda renkli ve bir o kadar da yorucu anlar yaşattı.

Akın Akınözü, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada kostümün getirdiği ağırlık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ter döktü. Gazeteci Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun o anlarını 'Aşk ve Taht'ın Alaeddin Keykubad'ı Akın Akınözü dün düzenlenen basın toplantısında ağır kostümü ve sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı' notuyla paylaştı.

Aşk ve Taht Konusu Ne?

Aşk ve Taht Konusu Ne?

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın hayat hikayesini ve mücadelesini konu alıyor. Dizi devletin yükseliş dönemindeki büyük taht kavgalarını, iktidar savaşlarını, harem entrikalarını ve Alaeddin Keykubad ile Prenses Destina arasındaki aşkı işleyecek.

Aşk ve Taht Ne Zaman?

Alaeddin Keykubad'ın hikayesini anlatan ‘Aşk Ve Taht’ ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba izleyici karşısına çıkacak. 

Aşk ve Taht Hangi Kanalda?

Aşk ve Taht, atv ekranlarında yayınlanacak.

Aşk ve Taht Oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan isimler: Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan, İlayda Yıldız.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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