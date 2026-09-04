Aşk ve Taht Dizisinin Başrolü Akın Akınözü'nün Sette Zor Anları

Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizi için heyecan doruktayken bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Selçuklu Dönemi’nin ruhunu yansıtmak adına büyük bir titizlikle hazırlanan ağır, katmanlı ve kumaş kalitesiyle öne çıkan dönem kostümleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla birleşince salonda renkli ve bir o kadar da yorucu anlar yaşattı.

Akın Akınözü, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada kostümün getirdiği ağırlık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ter döktü. Gazeteci Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun o anlarını 'Aşk ve Taht'ın Alaeddin Keykubad'ı Akın Akınözü dün düzenlenen basın toplantısında ağır kostümü ve sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı' notuyla paylaştı.