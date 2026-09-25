Abdullah Avcı'ya Bulgaristan'dan Talip: Kabul Ederse Trabzonspor'un Rakibi Olacak
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Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın adı bu kez Bulgaristan'da geçiyor. Bulgar basınından Match Telegraph'ın haberine göre CSKA Sofya, Hristo Yanev'le yollarını ayırdıktan sonra başlattığı teknik direktör arayışında Avcı'yı da adaylar arasına aldı.
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Kabul ederse karşısında Trabzonspor olacak.
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CSKA Sofya acele etmiyor.
Çorum FK'da da adı geçmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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