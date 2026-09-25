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Abdullah Avcı'ya Bulgaristan'dan Talip: Kabul Ederse Trabzonspor'un Rakibi Olacak

Abdullah Avcı'ya Bulgaristan'dan Talip: Kabul Ederse Trabzonspor'un Rakibi Olacak

Abdullah Avcı futbol Teknik direktör
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 17:17
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Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın adı bu kez Bulgaristan'da geçiyor. Bulgar basınından Match Telegraph'ın haberine göre CSKA Sofya, Hristo Yanev'le yollarını ayırdıktan sonra başlattığı teknik direktör arayışında Avcı'yı da adaylar arasına aldı.

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Kabul ederse karşısında Trabzonspor olacak.

Kabul ederse karşısında Trabzonspor olacak.

CSKA Sofya ile Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 26 Kasım'da Sofya'da karşı karşıya gelecek. Anlaşma sağlanırsa Avcı, 2022'de 38 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk yaşattığı bordo mavili takımın karşısına bu kez rakip kulübeden çıkacak. Trabzonspor'da iki ayrı dönem görev yapan tecrübeli hoca, bu süreçte kulübe iki Süper Kupa da kazandırmıştı.

CSKA Sofya acele etmiyor.

CSKA Sofya acele etmiyor.

Bulgaristan'da yayımlanan haberlere göre CSKA yönetimi yeni teknik direktör konusunda aceleci davranmak istemiyor, çünkü kulüp sonuç alamayan ve görevden alınırken yüklü tazminat alan Tomislav Stipiç ile Dusan Kerkez deneyimlerini tekrarlamaktan çekiniyor. Avcı'nın adı Bulgaristan'da ilk kez geçmiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Ekim 2025'in sonunda Ludogorets'in teknik direktörlüğüne çok yaklaşmış, ancak Razgrad ekibi tercihini Per-Mathias Högmo'dan yana kullanmıştı. Bulgar basını, Avcı'nın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Avrupa Ligi'nde Ludogorets'i Razgrad'da 2-1 yendiğini de hatırlatıyor.

Çorum FK'da da adı geçmişti.

Çorum FK'da da adı geçmişti.

Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK'da da gündeme Abdullah Avcı gelmişti. Avcı'nın son görev yeri olan Trabzonspor'da takımın başında çıktığı 44 maçta bordo mavililer 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu dönemde takımı ligde üçüncü sıraya taşıyan Avcı, Türkiye Kupası finalinde ise Beşiktaş'a kaybetti ve 31 Ağustos 2024'teki ayrılığından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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