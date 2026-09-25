Abdullah Avcı'ya Bulgaristan'dan Talip: Kabul Ederse Trabzonspor'un Rakibi Olacak

Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK'da da gündeme Abdullah Avcı gelmişti. Avcı'nın son görev yeri olan Trabzonspor'da takımın başında çıktığı 44 maçta bordo mavililer 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu dönemde takımı ligde üçüncü sıraya taşıyan Avcı, Türkiye Kupası finalinde ise Beşiktaş'a kaybetti ve 31 Ağustos 2024'teki ayrılığından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.