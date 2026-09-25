Ankara’da Gelinlik, Bindallı ve Kınalık Arayanlara: RS Moda Gelinlik’te İşi Kolaylaştıran 6 Detay

Gelinlik araştırmasının telefonda başlaması artık şaşırtıcı değil. Bir model kaydediliyor, sonra ona benzeyen on tane daha; birkaç gün içinde galeride ciddi bir arşiv oluşuyor.

Fakat prova günü geldiğinde o listenin yarısı rahatlıkla elenebiliyor.

Çünkü fotoğrafta görülen gelinliğin eteği, yaka formu veya işleme yoğunluğu kişinin üzerinde bambaşka durabiliyor. Askıda fazla gösterişli görünen bir model oldukça dengeli çıkarken, haftalardır favori olan başka bir model beklenen etkiyi vermeyebiliyor.

Bu noktada aynaya bakıp hemen karar vermek yerine kıyafetle biraz hareket etmek daha anlamlı. Birkaç adım yürümek, oturmak, dönmek ve kısa bir video çekmek modelin gerçekten nasıl durduğunu daha iyi gösteriyor.

RS Moda Gelinlik’te farklı gelinlik modellerini aynı prova içinde karşılaştırabilmek de tam burada işe yarıyor. İlk fikir değişirse sıfırdan başka bir arayışa dönmek yerine farklı kesimleri deneyerek devam etmek mümkün.