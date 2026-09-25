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Ankara’da Gelinlik, Bindallı ve Kınalık Arayanlara: RS Moda Gelinlik’te İşi Kolaylaştıran 6 Detay

Ankara’da Gelinlik, Bindallı ve Kınalık Arayanlara: RS Moda Gelinlik’te İşi Kolaylaştıran 6 Detay

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Onedio Content - Onedio Editörü
25.09.2026 - 17:29
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Gelinlik seçimi bir yana, kına gecesi için bindallı mı kınalık mı derken hazırlık kısa sürede ayrı bir projeye dönüşebiliyor. Keçiören Kızlarpınarı Caddesi’ndeki RS Moda Gelinlik; gelinlik, bindallı ve kınalık seçeneklerini aynı yerde sunmasının yanında kişiye özel tasarım ve dikim sürecini de işletme sahibi Refiye Salman’ın doğrudan takibiyle yürütüyor. Peki bütün bunlar hazırlığı gerçekten nasıl kolaylaştırıyor?

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Fotoğrafta ''İşte Bu!'' Dediğiniz Gelinlik Provada Fikrinizi Değiştirebilir

Fotoğrafta ''İşte Bu!'' Dediğiniz Gelinlik Provada Fikrinizi Değiştirebilir

Gelinlik araştırmasının telefonda başlaması artık şaşırtıcı değil. Bir model kaydediliyor, sonra ona benzeyen on tane daha; birkaç gün içinde galeride ciddi bir arşiv oluşuyor.

Fakat prova günü geldiğinde o listenin yarısı rahatlıkla elenebiliyor.

Çünkü fotoğrafta görülen gelinliğin eteği, yaka formu veya işleme yoğunluğu kişinin üzerinde bambaşka durabiliyor. Askıda fazla gösterişli görünen bir model oldukça dengeli çıkarken, haftalardır favori olan başka bir model beklenen etkiyi vermeyebiliyor.

Bu noktada aynaya bakıp hemen karar vermek yerine kıyafetle biraz hareket etmek daha anlamlı. Birkaç adım yürümek, oturmak, dönmek ve kısa bir video çekmek modelin gerçekten nasıl durduğunu daha iyi gösteriyor.

RS Moda Gelinlik’te farklı gelinlik modellerini aynı prova içinde karşılaştırabilmek de tam burada işe yarıyor. İlk fikir değişirse sıfırdan başka bir arayışa dönmek yerine farklı kesimleri deneyerek devam etmek mümkün.

Bindallı mı, Kınalık mı? Asıl Cevap Gecenin Nasıl Geçeceğinde Saklı

Bindallı mı, Kınalık mı? Asıl Cevap Gecenin Nasıl Geçeceğinde Saklı

Bindallı ve kınalık çoğu zaman aynı şeymiş gibi konuşuluyor ama görünüm ve kullanım açısından aralarında önemli farklar var.

Bindallı daha törensel ve geleneksel bir çizgide. Kadife dokular, yoğun işlemeler, bordo ve kırmızı tonları, altın detaylar bu tarafta daha sık karşımıza çıkıyor.

Kınalık ise daha geniş bir alan bırakıyor. Daha modern kesimler, farklı kumaşlar ve gecenin ilerleyen saatlerinde daha rahat kullanılabilecek modeller bu gruba girebiliyor.

Burada karar verirken “hangisi daha güzel?” sorusundan önce gecenin akışına bakmak gerekiyor.

Kına yakma anında daha klasik bir görünüm isteniyorsa bindallı öne çıkabilir. Gecenin tamamında aynı kıyafetle kalınacaksa hareket rahatlığı daha önemli hale gelebilir. İki farklı görünüm isteyenler ise bindallı ile kınalığı gecenin farklı bölümlerinde kullanabilir.

RS Moda Gelinlik’te ikisini de yan yana görmek, hangisinin aranan kına görünümüne daha yakın olduğunu provada karşılaştırmayı kolaylaştırıyor.

Gelinlik, Bindallı ve Kınalığı Aynı Yerde Görmek Gerçekten İşleri Kısaltıyor

Gelinlik, Bindallı ve Kınalığı Aynı Yerde Görmek Gerçekten İşleri Kısaltıyor

Düğün için gelinlik seçildikten sonra kına tarafında her şeye yeniden başlamak, düşündüğünüzden daha fazla zaman alabiliyor.

Üstelik mesele sadece zaman değil. Düğünde nasıl bir görünüm seçildiği, kına gecesindeki tercihi de etkileyebiliyor.

Örneğin gelinlik oldukça sade ve minimal bir çizgideyse kına gecesinde daha yoğun işlemeli bir bindallı tercih etmek iki geceyi birbirinden ayırabilir. Tam tersine oldukça gösterişli bir gelinlik seçildiyse kınalıkta daha farklı bir yol izlenebilir.

Gelinlik seçildikten sonra kına tarafında sıfırdan başlamak yerine üçünü yan yana görmek, iki gecede aynı çizginin tekrar edip etmediğini de hemen belli ediyor.

RS Moda Gelinlik’te gelinlik, bindallı ve kınalık seçeneklerinin aynı yerde bulunmasının asıl rahatlığı da burada ortaya çıkıyor. Benzer renkler, yoğun işlemeler veya birbirini fazla tekrar eden modeller yan yana geldiğinde fark etmek çok daha kolay.

Mağazanın Keçiören Bağlarbaşı’nda, Kızlarpınarı Caddesi 134/A adresinde bulunması da gelinlik mağazalarının yoğun olduğu bölgede farklı seçenekleri görmek isteyenler için işi pratikleştiriyor.

Hazır Modelde '' Şurası Şöyle Olsa'' Diyorsanız Kişiye Özel Tasarım Devreye Giriyor

Hazır Modelde '' Şurası Şöyle Olsa'' Diyorsanız Kişiye Özel Tasarım Devreye Giriyor

Hazır bir gelinliği tamamen beğenmek her zaman mümkün olmuyor.

Eteği tam istenen gibi olup yakası farklı gelsin istenebiliyor. Başka bir modelde kol detayı beğeniliyor ama işleme yoğunluğu fazla bulunabiliyor. Bazen de kişi, elindeki birkaç farklı modelden sevdiği detayları kendi üzerinde daha farklı görmek istiyor.

RS Moda Gelinlik bu tarafta kişiye özel tasarım ve dikim hizmeti de sunuyor.

Buradaki önemli ayrıntı ise işletme sahibi Refiye Salman’ın sürece doğrudan dahil olması. Salman; model ve tasarım kararından ölçü aşamasına, provalardan dikim sürecinin takibine kadar gelin adaylarıyla birebir ilgileniyor.

Kişiye özel dikimde bu temas düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

İlk görüşmede istediğinizi birine anlatıp, provada aynı şeyi başka birine yeniden tarif etmek zorunda kalmamak süreci ciddi biçimde sadeleştiriyor. İlk konuşulan detayların sonraki provalarda da aynı kişi tarafından takip edilmesi, “ben aslında bunu böyle istememiştim” noktasına gelme riskini azaltıyor.

Tabii kişiye özel bir çalışma düşünülüyorsa son haftaları beklememek gerekiyor. Tasarım, ölçü, dikim ve prova için baştan zaman bırakmak çok daha rahat bir süreç sağlıyor.

Telefon Galerinizde Onlarca Modelle Gitmek Yerine Birkaç Doğru Referans Seçmek Daha İşe Yarıyor

Telefon Galerinizde Onlarca Modelle Gitmek Yerine Birkaç Doğru Referans Seçmek Daha İşe Yarıyor

Provaya gitmeden önce biraz fikir sahibi olmak iyi ama bunun için yüzlerce fotoğraf toplamaya gerek yok.

Hatta çok fazla model bazen işi daha da karıştırabiliyor.

Birbirinden gerçekten farklı üç-dört örnek seçmek daha kullanışlı. Örneğin bir prenses kesim, daha sade bir model ve farklı bir yaka formu ilk provada hangi çizginin daha iyi çalıştığını anlamak için yeterli olabilir.

Bindallı ve kınalık için de aynı yöntem geçerli. Birkaç renk, birkaç işleme örneği ve “bunu kesinlikle istemiyorum” denilen detayları bilmek görüşmeyi çok daha net hale getiriyor.

RS Moda Gelinlik’in güncel modellerini görmek isteyenler Instagram hesabına önceden göz atabilir.

Burada amaç Instagram’dan karar vermek değil. Mağazaya gidildiğinde “buna yakın bir şey arıyorum” diyebilmek ve prova sırasında nereden başlanacağını hızlandırmak.

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Bir Modele Özellikle Göz Koyduysanız Yola Çıkmadan Önce Teyit Etmek Mantıklı

Bir Modele Özellikle Göz Koyduysanız Yola Çıkmadan Önce Teyit Etmek Mantıklı

Instagram’da ya da başka bir yerde belirli bir gelinlik, bindallı veya kınalık gördünüz ve doğrudan onu denemek istiyorsunuz.

O zaman mağazaya gitmeden önce sormak daha mantıklı.

Çünkü mağazadaki ürünler, bedenler ve prova için uygun modeller zaman içinde değişebiliyor. Özellikle tek bir model için gidilecekse, ürünün o gün denenebilir durumda olup olmadığını önceden öğrenmek gereksiz bir ziyareti önleyebilir.

RS Moda Gelinlik’e 0552 935 58 98 numarasından telefonla ulaşılabilir. Bir modelin görselini gönderip yazılı bilgi almak isteyenler ise 0545 134 13 42 numarasından WhatsApp üzerinden iletişime geçebilir.

Kişiye özel tasarım düşünülüyorsa da ilk görüşmeden önce birkaç referans paylaşmak iyi fikir. Böylece mağazaya gidildiğinde “ben ne istiyorum?” kısmından değil, doğrudan model ve detaylardan konuşmaya başlanabiliyor.

KÜÇÜK BİR PROVA NOTU

Giderken telefonunuzda üç şeyin olması yeterli: gerçekten beğendiğiniz 3-4 model, düğün ve kına tarihiniz, kesinlikle istemediğiniz birkaç detay. Gerisini zaten prova sırasında çok daha net görüyorsunuz.

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