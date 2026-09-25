Ankara’da Gelinlik, Bindallı ve Kınalık Arayanlara: RS Moda Gelinlik’te İşi Kolaylaştıran 6 Detay
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Gelinlik seçimi bir yana, kına gecesi için bindallı mı kınalık mı derken hazırlık kısa sürede ayrı bir projeye dönüşebiliyor. Keçiören Kızlarpınarı Caddesi’ndeki RS Moda Gelinlik; gelinlik, bindallı ve kınalık seçeneklerini aynı yerde sunmasının yanında kişiye özel tasarım ve dikim sürecini de işletme sahibi Refiye Salman’ın doğrudan takibiyle yürütüyor. Peki bütün bunlar hazırlığı gerçekten nasıl kolaylaştırıyor?
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