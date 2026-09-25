Casper Nirvana S100 Günlük Kullanım Performansı Nasıl?

Casper Nirvana S100; Intel H serisi işlemcisi, yapay zeka destekli Core Ultra 7 255H seçeneği, Copilot tuşu, 16 inç IPS ekranı ve 1.8 kg'lık alüminyum gövdesiyle iş, yapay zeka araçları ve dizi-film arasında gidip gelenler için hazırlanmış bir laptop.

Son Güncelleme: 24 Eylül 2026

32 bin TL civarında hem çalışmak hem dizi-film izlemek için hafif, hızlı ve yapay zeka destekli bir laptop arıyorsan Casper Nirvana S100 kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 34.130 TL yerine %4 indirimle 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılan S100; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, DDR5 bellek, tek tuşla açılan Microsoft Copilot, 16 inç 16:10 FHD IPS ekran, Dolby Audio, Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrü, parmak izi okuyucu ve 1.8 kg'lık alüminyum kasasıyla 32-35 bin TL bandında şık, hafif ve güvenli bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.

Casper Nirvana S100 kimin için uygun?

Casper Nirvana S100, iş takibi, ofis uygulamaları, çoklu görev, video toplantı ve yapay zeka araçlarını gün boyu kullanan, akşam da aynı cihazda dizi-film izlemek isteyenler için konumlanan 16 inçlik ince ve hafif bir laptop. Casper, S100'ü hem profesyoneller hem de eğlence severler için etkileyici performans ve zarafet sunan bir model olarak tanımlıyor.

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Casper Nirvana S100 hem güçlü hem hızlı mı?

Casper Nirvana S100, performansını Intel'in notebooklar için tasarladığı yüksek performanslı H serisi işlemcilere, DDR5 belleğe ve M.2 NVMe SSD'ye dayandırıyor. Casper, H serisini Intel'in en yüksek performans sunan ailelerinden biri olarak tanımlıyor ve S100'ün bu sayede çoklu görevlerde yüksek hız sağladığını belirtiyor. Konfigüratörde 13. nesil Core i5 13420H'den Series 2 Core Ultra 7 255H'ye kadar altı işlemci seçeneği var.

DDR5 bellek ve NVMe SSD günlük kullanımda ne fark ettirir?

Casper Nirvana S100'deki DDR5 bellek, Casper'ın verilerine göre önceki nesil DDR4'e kıyasla 2 kata varan hız sunuyor. Programlar arasında geçiş yaparken ve çok sekmeli çalışırken akıcılık buradan geliyor, çünkü DDR5 daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Depolamada PCIe 4.0 SSD'lerde okuma hızı 5000 MB/s'den başlıyor, 2 TB seçenekte 6400 MB/s'ye çıkıyor.