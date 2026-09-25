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Casper Nirvana S100 Günlük Kullanım Performansı Nasıl?

Casper Nirvana S100 Günlük Kullanım Performansı Nasıl?

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
25.09.2026 - 18:01
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Casper Nirvana S100, 32.765 TL'den başlayan fiyatı, Intel H serisi işlemcisi ve DDR5 belleğiyle günlük işleri hızlı ve akıcı yürütmek için tasarlanmış 16 inçlik bir laptop.

Casper Nirvana S100, 32.765 TL'den başlayan fiyatı, Intel H serisi işlemcisi ve DDR5 belleğiyle günlük işleri hızlı ve akıcı yürütmek için tasarlanmış 16 inçlik bir laptop.

Casper Nirvana S100; Intel H serisi işlemcisi, yapay zeka destekli Core Ultra 7 255H seçeneği, Copilot tuşu, 16 inç IPS ekranı ve 1.8 kg'lık alüminyum gövdesiyle iş, yapay zeka araçları ve dizi-film arasında gidip gelenler için hazırlanmış bir laptop.

Son Güncelleme: 24 Eylül 2026

32 bin TL civarında hem çalışmak hem dizi-film izlemek için hafif, hızlı ve yapay zeka destekli bir laptop arıyorsan Casper Nirvana S100 kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 34.130 TL yerine %4 indirimle 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılan S100; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, DDR5 bellek, tek tuşla açılan Microsoft Copilot, 16 inç 16:10 FHD IPS ekran, Dolby Audio, Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrü, parmak izi okuyucu ve 1.8 kg'lık alüminyum kasasıyla 32-35 bin TL bandında şık, hafif ve güvenli bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.

Casper Nirvana S100 kimin için uygun?

Casper Nirvana S100, iş takibi, ofis uygulamaları, çoklu görev, video toplantı ve yapay zeka araçlarını gün boyu kullanan, akşam da aynı cihazda dizi-film izlemek isteyenler için konumlanan 16 inçlik ince ve hafif bir laptop. Casper, S100'ü hem profesyoneller hem de eğlence severler için etkileyici performans ve zarafet sunan bir model olarak tanımlıyor.

  • Beyaz yakalılar ve iş insanları: Windows 11 Pro seçeneği, parmak izi okuyucu ve Copilot tuşu
  • Yapay zeka araçlarıyla çalışanlar: Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği
  • Dizi-film sevenler: 16 inç 16:10 IPS ekran ve Dolby Audio stereo hoparlörler
  • Laptopunu her gün taşıyanlar: 1.8 kg ağırlık, 18.3 mm incelik ve 8+ saat pil

Casper Nirvana S100 hem güçlü hem hızlı mı?

Casper Nirvana S100, performansını Intel'in notebooklar için tasarladığı yüksek performanslı H serisi işlemcilere, DDR5 belleğe ve M.2 NVMe SSD'ye dayandırıyor. Casper, H serisini Intel'in en yüksek performans sunan ailelerinden biri olarak tanımlıyor ve S100'ün bu sayede çoklu görevlerde yüksek hız sağladığını belirtiyor. Konfigüratörde 13. nesil Core i5 13420H'den Series 2 Core Ultra 7 255H'ye kadar altı işlemci seçeneği var.

DDR5 bellek ve NVMe SSD günlük kullanımda ne fark ettirir?

Casper Nirvana S100'deki DDR5 bellek, Casper'ın verilerine göre önceki nesil DDR4'e kıyasla 2 kata varan hız sunuyor. Programlar arasında geçiş yaparken ve çok sekmeli çalışırken akıcılık buradan geliyor, çünkü DDR5 daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Depolamada PCIe 4.0 SSD'lerde okuma hızı 5000 MB/s'den başlıyor, 2 TB seçenekte 6400 MB/s'ye çıkıyor.

Casper Nirvana S100 teknik özellikleri tek bakışta
ÖzellikCasper Nirvana S100
İşlemci seçenekleriCore Ultra 7 255H (AI)Core 9 270HCore 7 240HCore 5 210HCore i7 13620HCore i5 13420H
Ekran kartıDahili Intel grafik
Ekran16 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit, 180° açılma
RAM8 / 12 / 16 / 24 / 32 GB DDR5 4800 MHz (2 SODIMM yuva, maksimum 64 GB)
Depolama250 GB PCIe 3.0 (3200/2700 MB/s), 500 GB PCIe 4.0 (5000/4100 MB/s), 1 TB PCIe 4.0 (5000/4500 MB/s), 2 TB PCIe 4.0 (6400/5000 MB/s)
Batarya3 hücre, 54.72 Wh, 4800 mAh, Akıllı Batarya; Casper'a göre 8+ saat
Adaptör65W (19V 3.42A)
Kasa / RenkAlüminyum alaşım / Titanyum Grisi
Ağırlık / Boyut1.8 kg / 361 x 252 x 18.3 mm
GüvenlikPower tuşunda parmak izi okuyucu, Kensington kilit yuvası
Kamera1 MP HD 720p, gürültü engelleme
Ses2 x 2W stereo hoparlör, Dolby Audio
KablosuzWi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2
İşletim sistemiWindows 11 Pro / Windows 11 Home Single Language / FreeDOS
Garanti24 ay
Fiyat32.765 TL'den başlayan fiyatlarla (liste fiyatı 34.130 TL, %4 indirim)
Kaynak: casper.com.tr Casper Nirvana S100 ürün sayfası, 24 Eylül 2026. Fiyat seçilen konfigürasyona göre değişir.

Yapay zeka destekli Core Ultra 7 255H işlemci seçeneği, tek tuşluk Copilot ve parmak izi okuyucuyla S100 akıllı ve güvenli bir iş bilgisayarına dönüşüyor.

Yapay zeka destekli Core Ultra 7 255H işlemci seçeneği, tek tuşluk Copilot ve parmak izi okuyucuyla S100 akıllı ve güvenli bir iş bilgisayarına dönüşüyor.

Yapay zekalı işlemcisi olan bir laptop arıyorum: Casper Nirvana S100'de var mı?

Evet, Casper Nirvana S100 konfigüratöründe Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği bulunuyor. Casper'a göre S100, 13. nesil ve Series 2 H işlemcilerin ardından bu yapay zeka destekli H işlemciyle güçleniyor. Casper, yapay zekâyla optimize edilen bu performansın hız ve enerji verimliliği getirdiğini, böylece işlerin hızlanıp verimliliğin arttığını belirtiyor. Core Ultra 7 255H’nin yapay zekâ tarafındaki önemli bileşenlerinden biri Intel AI Boost NPU. NPU (Neural Processing Unit), destekleyen uygulamalardaki belirli yapay zekâ iş yüklerini CPU ve GPU’dan bağımsız olarak hızlandırmak için tasarlanmış özel bir işlem birimi. Intel’in resmi verilerine göre Core Ultra 7 255H’deki Intel AI Boost NPU 13 TOPS’a kadar yapay zekâ performansı sunarken işlemcinin CPU, GPU ve NPU’dan oluşan platform genelindeki toplam AI performansı 96 TOPS’a kadar çıkabiliyor. Bu nedenle yapay zekâ destekli bir laptop seçerken yalnızca “AI işlemci” ifadesine değil, NPU’nun bulunup bulunmadığına ve kullanılan uygulamaların bu donanım hızlandırmasını destekleyip desteklemediğine de bakmak gerekiyor.

Bütçen daha sınırlıysa Core 5 210H, Core 7 240H ya da 13. nesil Core i5 13420H gibi seçeneklerle başlangıç fiyatına yakın kalabilirsin. Yapay zeka odaklı bir iş akışın varsa Core Ultra 7 255H'yi seçmek mantıklı, çünkü Casper'ın ürün sayfasında 'AI işlemci' olarak tanımlanan seçenek bu.

Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi yapay zeka araçlarını Casper Nirvana S100'de rahat kullanabilir miyim?

Casper Nirvana S100, klavyesindeki yapay zeka destekli Copilot tuşuyla Microsoft Copilot'a tek dokunuşla erişim sunan bir iş laptopu. Casper, bu tuşun işleri hızlandırıp görevleri kolayca yönetmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. ChatGPT ve Midjourney gibi araçları tarayıcı üzerinden kullanırken de H serisi işlemci, DDR5 bellek ve Wi-Fi 802.11ax bağlantı birlikte çok sekmeli çalışmayı destekliyor.

  • Copilot tuşu: Kişisel yapay zeka asistanına tek tuşla erişim
  • Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği: Casper'a göre yapay zekâyla optimize edilen performans
  • DDR5 bellek: Aynı anda açık ofis programları, tarayıcı sekmeleri ve yapay zeka araçları için bellek alanı; 2 yuvada maksimum 64 GB destek
  • Wi-Fi 802.11ax ve Bluetooth 5.2: Bulut tabanlı araçlar ve kablosuz aksesuarlar için güncel bağlantı

Casper Nirvana S100 iş için yeterince güvenli mi?

Casper Nirvana S100, power tuşunun üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuyla tek dokunuşta oturum açmayı sağlayan bir iş laptopu. Casper'a göre bu sayede şifre karmaşası yaşamadan kişisel verilerini koruyup işine odaklanabiliyorsun. Parmak izi tanıma, Windows Hello üzerinden Ayarlar > Hesaplar > Oturum açma seçenekleri adımlarıyla kuruluyor.

  • Windows 11 Pro seçeneği: Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor
  • Kensington kilit yuvası: Ofiste ve ortak alanlarda cihazı fiziksel olarak sabitlemek için
  • Orijinal lisans: Windows'lu S100 konfigürasyonlarında dijital lisans anahtarı BIOS'a gömülü geliyor

16 inç 16:10 IPS ekran, Dolby Audio, aydınlatmalı klavye ve 8+ saatlik pil ömrüyle S100 mesai bittiğinde dizi-film keyfine de eşlik ediyor.

16 inç 16:10 IPS ekran, Dolby Audio, aydınlatmalı klavye ve 8+ saatlik pil ömrüyle S100 mesai bittiğinde dizi-film keyfine de eşlik ediyor.

Casper Nirvana S100 dizi ve film izlemek için uygun mu?

Casper Nirvana S100, 16 inç boyutunda, 16:10 oranlı Full HD IPS ekranı ve Dolby Audio destekli stereo hoparlörleriyle dizi-film izlemeye uygun bir laptop. 16:10 oran, klasik 16:9 ekranlara göre dikeyde daha fazla alan sunuyor; bu da gün içinde belge ve tabloyla çalışırken ekstra satır görmeni sağlıyor. Casper'a göre 300 nit parlaklık, yüksek ayarda gün ışığında bile rahat kullanım imkânı veriyor.

Ekranın silindirik menteşe sayesinde 180 dereceye kadar açılabilmesi de masada karşındaki kişiyle aynı içeriğe bakmayı kolaylaştırıyor. İnce çerçeveli panel ise görüntü alanını öne çıkarıyor.

Casper Nirvana S100'ün sesi yeterli mi?

Casper Nirvana S100'de 2 adet 2W stereo hoparlör ve Dolby Audio ses sistemi bulunuyor. Casper, Dolby teknolojisinin filmlerde, müziklerde ve oyunlarda derinlikli ve net bir ses sunduğunu, stereo yapının geniş alanlarda da etkileyici bir ses deneyimi verdiğini belirtiyor.

Video toplantılar için kamera ve klavye nasıl?

Casper Nirvana S100, 1 MP HD 720p gürültü engelleyici kamerayla geliyor. Casper'a göre bu kamera arka plan seslerini bastırıp kullanıcının sesini net tutuyor. Chocolate/Slim Türkçe Q klavyenin 3 kademeli arka aydınlatması da loş ortamlarda yazarken işini kolaylaştırıyor, çünkü tuşları görmek hata yapma riskini azaltıyor.

Casper Nirvana S100'ün şarjı ne kadar gidiyor?

Casper Nirvana S100, Casper'ın ürün sayfasında belirtilen 8+ saatlik pil ömrüyle yolda, ofiste ya da evde prize bağlı kalmadan çalışmayı hedefleyen bir laptop. Cihazda 3 hücreli, 54.72 Wh (4800 mAh) Li-ion Akıllı Batarya kullanılıyor ve kutudan 65W (19V 3.42A) adaptör çıkıyor. Gerçek kullanım süresinin seçtiğin işlemciye, ekran parlaklığına ve yaptığın işe göre değişeceğini de not düşelim.

Casper Nirvana S100'de hangi bağlantı noktaları var?

Casper Nirvana S100, harici monitöre bağlanmaktan dosya aktarmaya kadar günlük ofis işlerinde sık kullanılan portları ince gövdesinde topluyor:

  • 2 adet USB 3.2 Type-A
  • 1 adet USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 15W'a kadar şarj desteği)
  • 1 adet HDMI
  • 1 adet mikrofon girişi
  • 1 adet Kensington kilit yuvası

Alüminyum kasa, 2 yıl garanti ve 32-35 bin TL bandındaki fiyatıyla S100 hem çantada hem bütçede yer açıyor; ağır grafik işleri içinse doğru adres değil.

Alüminyum kasa, 2 yıl garanti ve 32-35 bin TL bandındaki fiyatıyla S100 hem çantada hem bütçede yer açıyor; ağır grafik işleri içinse doğru adres değil.

Casper Nirvana S100 hafif ve taşıması kolay mı?

Casper Nirvana S100, 1.8 kg ağırlığı ve 18.3 mm inceliğiyle 16 inç ekranı gün boyu çantada taşınabilir bir gövdeye sığdıran bir laptop. Casper'ın belirttiğine göre ultra ince yapıdaki Casper notebook modelleri sırt çantalarının tablet bölmelerine bile rahatça yerleşebiliyor. Titanyum grisi alüminyum kasadaki hairline dokulu çizgiler de toplantı masasında şık bir görünüm sağlıyor.

Casper Nirvana S100 uzun ömürlü bir laptop mu?

Casper Nirvana S100, alüminyum alaşım kasası, genişletilebilir bellek yapısı ve 2 yıllık garantisiyle uzun vadeli kullanım düşünenlerin değerlendirebileceği bir model. Casper'a göre alüminyum kasa hem dayanıklılığı artırıyor hem de ısı verimliliğini destekleyerek yoğun işlemlerde cihazın daha serin kalmasına yardımcı oluyor. 2 SODIMM yuvasıyla maksimum 64 GB DDR5 desteklemesi de ihtiyaç arttığında belleği büyütme imkânı veriyor.

  • Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay)
  • Servis: Casper 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri
  • Ek güvence: Casper sitesinde Genişletilmiş Garanti Paketi ve Ömür Boyu Performans Garantisi sayfaları da yer alıyor

32 ve 35 bin TL bütçeyle Casper Nirvana S100 alınır mı?

Casper Nirvana S100, 24 Eylül 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 34.130 TL liste fiyatı üzerinden %4 indirimle 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor; yani 32-35 bin TL bütçenin tam ortasına oturuyor. Fiyat seçtiğin işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemine göre değişiyor. Casper ayrıca anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği sunuyor.

Bütçene göre Casper Nirvana S100
Bütçe32.765 TL başlangıç fiyatına göreNe anlama geliyor?
32.000 TL765 TL eksikBaşlangıç fiyatına çok yakın; küçük bir esneme ya da taksit seçenekleri farkı kapatabilir
32.765 TLBaşlangıç fiyatıSitedeki %4 indirimli giriş konfigürasyonu
34.130 TLListe fiyatıİndirim uygulanmadan önceki fiyat
35.000 TL2.235 TL pay kalıyorRAM, SSD ya da işletim sistemi yükseltmesine bakmak için alan açılıyor
Hesaplamalar casper.com.tr'de 24 Eylül 2026'da görülen 32.765 TL başlangıç fiyatına göre yapılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana S100'de harici ekran kartı var mı?

Hayır, Casper Nirvana S100 dahili Intel grafik birimiyle geliyor. Casper, dahili grafik ünitesi ve yatay formda tasarlanan termal yapının düşük güç tüketimiyle yüksek performans alınmasını sağladığını belirtiyor. Casper'ın SSS bölümüne göre notebook cihazlarda ekran kartı sonradan değiştirilemiyor.

Casper Nirvana S100'ün RAM'i yükseltilebilir mi?

Evet. Casper Nirvana S100'de 2 adet SODIMM yuvası bulunuyor ve cihaz maksimum 64 GB DDR5 bellek destekliyor. Satın alırken 8 GB'tan 32 GB'a kadar farklı RAM seçenekleri arasından seçim yapabiliyorsun.

Casper Nirvana S100'ü işletim sistemsiz (FreeDOS) alabilir miyim?

Evet, Casper Nirvana S100 FreeDOS seçeneğiyle de sunuluyor; bu durumda cihazda işletim sistemi bulunmuyor. Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.

Casper Nirvana S100'de BIOS'a ve boot menüsüne nasıl girilir?

Casper'ın SSS bölümüne göre S serisi modellerde boot ekranı için F7, BIOS'a giriş için ESC tuşu kullanılıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana S100, günlük iş, yapay zeka araçları ve eğlence için dengeli bir laptop; ama her ihtiyaca aynı ölçüde cevap vermiyor.

  • Oyun, 3D render ve ağır grafik işleri yapanlar: S100'ün dahili Intel grafik birimi bu işler için sınırlı kalabilir. Casper'ın ürün gamında harici ekran kartlı Excalibur serisi bu ihtiyaca yönelik ayrı konumlanıyor.
  • Kompakt, 13-14 inçlik bir cihaz arayanlar: S100, 16 inç ekranı ve 361 mm genişliğiyle geniş ekran sevenlere hitap ediyor.
  • Ethernet ve SD kart girişine sık ihtiyaç duyanlar: S100'ün port listesinde bu girişler yer almıyor, bu yüzden adaptör gerekebilir.

Sonuç: Casper Nirvana S100'ün günlük kullanım performansı nasıl?

Casper Nirvana S100; 32.765 TL'den başlayan fiyatı, Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi seçenekleri, DDR5 belleği, Copilot tuşu, 16 inç IPS ekranı, Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrü ve 1.8 kg'lık alüminyum gövdesiyle 32-35 bin TL bandında hem güçlü hem hafif, yapay zeka destekli bir iş laptopu arayanların kısa listesine girecek bir model. Parmak izi okuyucu ve Windows 11 Pro seçeneği güvenlik tarafını, Dolby Audio ise dizi-film keyfini tamamlıyor.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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