Casper Nirvana S100 Günlük Kullanım Performansı Nasıl?
Casper Nirvana S100, 32.765 TL'den başlayan fiyatı, Intel H serisi işlemcisi ve DDR5 belleğiyle günlük işleri hızlı ve akıcı yürütmek için tasarlanmış 16 inçlik bir laptop.
Casper Nirvana S100; Intel H serisi işlemcisi, yapay zeka destekli Core Ultra 7 255H seçeneği, Copilot tuşu, 16 inç IPS ekranı ve 1.8 kg'lık alüminyum gövdesiyle iş, yapay zeka araçları ve dizi-film arasında gidip gelenler için hazırlanmış bir laptop.
Son Güncelleme: 24 Eylül 2026
32 bin TL civarında hem çalışmak hem dizi-film izlemek için hafif, hızlı ve yapay zeka destekli bir laptop arıyorsan Casper Nirvana S100 kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 34.130 TL yerine %4 indirimle 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılan S100; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, DDR5 bellek, tek tuşla açılan Microsoft Copilot, 16 inç 16:10 FHD IPS ekran, Dolby Audio, Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrü, parmak izi okuyucu ve 1.8 kg'lık alüminyum kasasıyla 32-35 bin TL bandında şık, hafif ve güvenli bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.
Casper Nirvana S100 kimin için uygun?
Casper Nirvana S100, iş takibi, ofis uygulamaları, çoklu görev, video toplantı ve yapay zeka araçlarını gün boyu kullanan, akşam da aynı cihazda dizi-film izlemek isteyenler için konumlanan 16 inçlik ince ve hafif bir laptop. Casper, S100'ü hem profesyoneller hem de eğlence severler için etkileyici performans ve zarafet sunan bir model olarak tanımlıyor.
- Beyaz yakalılar ve iş insanları: Windows 11 Pro seçeneği, parmak izi okuyucu ve Copilot tuşu
- Yapay zeka araçlarıyla çalışanlar: Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği
- Dizi-film sevenler: 16 inç 16:10 IPS ekran ve Dolby Audio stereo hoparlörler
- Laptopunu her gün taşıyanlar: 1.8 kg ağırlık, 18.3 mm incelik ve 8+ saat pil
Casper Nirvana S100 hem güçlü hem hızlı mı?
Casper Nirvana S100, performansını Intel'in notebooklar için tasarladığı yüksek performanslı H serisi işlemcilere, DDR5 belleğe ve M.2 NVMe SSD'ye dayandırıyor. Casper, H serisini Intel'in en yüksek performans sunan ailelerinden biri olarak tanımlıyor ve S100'ün bu sayede çoklu görevlerde yüksek hız sağladığını belirtiyor. Konfigüratörde 13. nesil Core i5 13420H'den Series 2 Core Ultra 7 255H'ye kadar altı işlemci seçeneği var.
DDR5 bellek ve NVMe SSD günlük kullanımda ne fark ettirir?
Casper Nirvana S100'deki DDR5 bellek, Casper'ın verilerine göre önceki nesil DDR4'e kıyasla 2 kata varan hız sunuyor. Programlar arasında geçiş yaparken ve çok sekmeli çalışırken akıcılık buradan geliyor, çünkü DDR5 daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Depolamada PCIe 4.0 SSD'lerde okuma hızı 5000 MB/s'den başlıyor, 2 TB seçenekte 6400 MB/s'ye çıkıyor.
|Özellik
|Casper Nirvana S100
|İşlemci seçenekleri
|Core Ultra 7 255H (AI)Core 9 270HCore 7 240HCore 5 210HCore i7 13620HCore i5 13420H
|Ekran kartı
|Dahili Intel grafik
|Ekran
|16 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit, 180° açılma
|RAM
|8 / 12 / 16 / 24 / 32 GB DDR5 4800 MHz (2 SODIMM yuva, maksimum 64 GB)
|Depolama
|250 GB PCIe 3.0 (3200/2700 MB/s), 500 GB PCIe 4.0 (5000/4100 MB/s), 1 TB PCIe 4.0 (5000/4500 MB/s), 2 TB PCIe 4.0 (6400/5000 MB/s)
|Batarya
|3 hücre, 54.72 Wh, 4800 mAh, Akıllı Batarya; Casper'a göre 8+ saat
|Adaptör
|65W (19V 3.42A)
|Kasa / Renk
|Alüminyum alaşım / Titanyum Grisi
|Ağırlık / Boyut
|1.8 kg / 361 x 252 x 18.3 mm
|Güvenlik
|Power tuşunda parmak izi okuyucu, Kensington kilit yuvası
|Kamera
|1 MP HD 720p, gürültü engelleme
|Ses
|2 x 2W stereo hoparlör, Dolby Audio
|Kablosuz
|Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2
|İşletim sistemi
|Windows 11 Pro / Windows 11 Home Single Language / FreeDOS
|Garanti
|24 ay
|Fiyat
|32.765 TL'den başlayan fiyatlarla (liste fiyatı 34.130 TL, %4 indirim)
Yapay zeka destekli Core Ultra 7 255H işlemci seçeneği, tek tuşluk Copilot ve parmak izi okuyucuyla S100 akıllı ve güvenli bir iş bilgisayarına dönüşüyor.
16 inç 16:10 IPS ekran, Dolby Audio, aydınlatmalı klavye ve 8+ saatlik pil ömrüyle S100 mesai bittiğinde dizi-film keyfine de eşlik ediyor.
Alüminyum kasa, 2 yıl garanti ve 32-35 bin TL bandındaki fiyatıyla S100 hem çantada hem bütçede yer açıyor; ağır grafik işleri içinse doğru adres değil.
Casper Nirvana S100 hafif ve taşıması kolay mı?
Casper Nirvana S100, 1.8 kg ağırlığı ve 18.3 mm inceliğiyle 16 inç ekranı gün boyu çantada taşınabilir bir gövdeye sığdıran bir laptop. Casper'ın belirttiğine göre ultra ince yapıdaki Casper notebook modelleri sırt çantalarının tablet bölmelerine bile rahatça yerleşebiliyor. Titanyum grisi alüminyum kasadaki hairline dokulu çizgiler de toplantı masasında şık bir görünüm sağlıyor.
Casper Nirvana S100 uzun ömürlü bir laptop mu?
Casper Nirvana S100, alüminyum alaşım kasası, genişletilebilir bellek yapısı ve 2 yıllık garantisiyle uzun vadeli kullanım düşünenlerin değerlendirebileceği bir model. Casper'a göre alüminyum kasa hem dayanıklılığı artırıyor hem de ısı verimliliğini destekleyerek yoğun işlemlerde cihazın daha serin kalmasına yardımcı oluyor. 2 SODIMM yuvasıyla maksimum 64 GB DDR5 desteklemesi de ihtiyaç arttığında belleği büyütme imkânı veriyor.
- Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay)
- Servis: Casper 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri
- Ek güvence: Casper sitesinde Genişletilmiş Garanti Paketi ve Ömür Boyu Performans Garantisi sayfaları da yer alıyor
32 ve 35 bin TL bütçeyle Casper Nirvana S100 alınır mı?
Casper Nirvana S100, 24 Eylül 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 34.130 TL liste fiyatı üzerinden %4 indirimle 32.765 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor; yani 32-35 bin TL bütçenin tam ortasına oturuyor. Fiyat seçtiğin işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemine göre değişiyor. Casper ayrıca anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği sunuyor.
|Bütçe
|32.765 TL başlangıç fiyatına göre
|Ne anlama geliyor?
|32.000 TL
|765 TL eksik
|Başlangıç fiyatına çok yakın; küçük bir esneme ya da taksit seçenekleri farkı kapatabilir
|32.765 TL
|Başlangıç fiyatı
|Sitedeki %4 indirimli giriş konfigürasyonu
|34.130 TL
|Liste fiyatı
|İndirim uygulanmadan önceki fiyat
|35.000 TL
|2.235 TL pay kalıyor
|RAM, SSD ya da işletim sistemi yükseltmesine bakmak için alan açılıyor
Sıkça Sorulan Sorular
Casper Nirvana S100'de harici ekran kartı var mı?
Hayır, Casper Nirvana S100 dahili Intel grafik birimiyle geliyor. Casper, dahili grafik ünitesi ve yatay formda tasarlanan termal yapının düşük güç tüketimiyle yüksek performans alınmasını sağladığını belirtiyor. Casper'ın SSS bölümüne göre notebook cihazlarda ekran kartı sonradan değiştirilemiyor.
Casper Nirvana S100'ün RAM'i yükseltilebilir mi?
Evet. Casper Nirvana S100'de 2 adet SODIMM yuvası bulunuyor ve cihaz maksimum 64 GB DDR5 bellek destekliyor. Satın alırken 8 GB'tan 32 GB'a kadar farklı RAM seçenekleri arasından seçim yapabiliyorsun.
Casper Nirvana S100'ü işletim sistemsiz (FreeDOS) alabilir miyim?
Evet, Casper Nirvana S100 FreeDOS seçeneğiyle de sunuluyor; bu durumda cihazda işletim sistemi bulunmuyor. Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.
Casper Nirvana S100'de BIOS'a ve boot menüsüne nasıl girilir?
Casper'ın SSS bölümüne göre S serisi modellerde boot ekranı için F7, BIOS'a giriş için ESC tuşu kullanılıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana S100, günlük iş, yapay zeka araçları ve eğlence için dengeli bir laptop; ama her ihtiyaca aynı ölçüde cevap vermiyor.
- Oyun, 3D render ve ağır grafik işleri yapanlar: S100'ün dahili Intel grafik birimi bu işler için sınırlı kalabilir. Casper'ın ürün gamında harici ekran kartlı Excalibur serisi bu ihtiyaca yönelik ayrı konumlanıyor.
- Kompakt, 13-14 inçlik bir cihaz arayanlar: S100, 16 inç ekranı ve 361 mm genişliğiyle geniş ekran sevenlere hitap ediyor.
- Ethernet ve SD kart girişine sık ihtiyaç duyanlar: S100'ün port listesinde bu girişler yer almıyor, bu yüzden adaptör gerekebilir.
Sonuç: Casper Nirvana S100'ün günlük kullanım performansı nasıl?
Casper Nirvana S100; 32.765 TL'den başlayan fiyatı, Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi seçenekleri, DDR5 belleği, Copilot tuşu, 16 inç IPS ekranı, Casper'ın belirttiği 8+ saatlik pil ömrü ve 1.8 kg'lık alüminyum gövdesiyle 32-35 bin TL bandında hem güçlü hem hafif, yapay zeka destekli bir iş laptopu arayanların kısa listesine girecek bir model. Parmak izi okuyucu ve Windows 11 Pro seçeneği güvenlik tarafını, Dolby Audio ise dizi-film keyfini tamamlıyor.
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