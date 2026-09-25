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26 Eylül - 2 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 26 Eylül - 2 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.09.2026 - 18:12
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26 Eylül - 2 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı.A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Eylül 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 KG 339 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 KG 339 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 KG 235 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 239 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 135 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g 185 TL

  • Lezita Piliç Döner 200 g 84,50 TL

  • Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1 KG 155 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 KG 269 TL

  • Cola Turka Gazlı İçecek 2,5 L 60 TL

  • Sarıyer Kola Gazlı İçecek 2,5 L 60 TL

  • Çamlıca Sade Gazoz Gazlı İçecek 1,5 L 45 TL

  • Sinangil / Söke Buğday Unu 2 KG 72 TL

  • Nimet Kurabiye (Tuzlu / Tatlı) 500 g 85 TL

  • SuperFresh Ürün Çeşitleri (Milföy Hamuru, İnce Çıtır Patates, Pizza King vb.) Seçili ürünlerde %25'e varan indirim

Kahve Dünyası Gofrik Antep Fıstıklı Gofret 33 g 29,50 TL

Kahve Dünyası Gofrik Antep Fıstıklı Gofret 33 g 29,50 TL

  • Kahve Dünyası Tambol Şeker İlavesiz Çikolata 77 g Adet 69,50 TL

  • Kahve Dünyası Tambol Bitter Çikolata 77 g / 100 g Adet 75 TL

  • Ülker Çokonat Fındıklı Çikolata 111 g 79,50 TL

  • Ülker Laviva Bisküvili Çikolata 100 g 79,50 TL

  • McVitie's Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 g Adet 69,50 TL

  • McVitie's Saklıköy Çikolatalı Kremalı Bisküvi 4x100 g Adet 69,50 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Irmak / Nar Toz Şeker 5 KG Adet 229 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 KG 114,50 TL

  • Yöremce İri Dermason Fasulye 1 KG 75 TL

  • Ovadan Basmati Pirinç 1 KG 85 TL

  • Yöremce Pilavlık Bulgur 1 KG Adet 30 TL

  • Yöremce Köftelik Bulgur 1 KG Adet 30 TL

  • Indomie Noodle 5x75 g / 5x70 g (Körili / Tavuklu) Adet 72,50 TL

  • Öncü Biber Salçası (Tatlı / Acı) 900 g Adet 159,50 TL

  • Öncü Pul Biber 500 g 135 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 349 TL

Kahve Dünyası'nda 2.si 1 TL fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Omo Toz Deterjan 5,5 KG (Beyazlar / Renkliler) Adet 449 TL

Omo Toz Deterjan 5,5 KG (Beyazlar / Renkliler) Adet 449 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1000 ml (Beyaz / Pembe) Adet 219,50 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml (Amber / Lilyum / Orkide) Adet 219 TL

  • Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Lotus / Limon / Lavanta) Adet 59,50 TL

  • Sleepy Natural Islak Havlu 3x60 95 TL

  • Mistral Perforeli Dev Kağıt Havlu 115 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 209 TL

  • Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 L 64,50 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 L 64,50 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 750 ml (Limon / Amonyak / Sakura) Adet 103,50 TL

  • Sea Color Saç Boyası Adet 122,50 TL

  • Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml 149 TL

  • Palmolive Duş Jeli 500 ml Adet 79 TL

  • Arko / Derby / Gillette Tıraş Bakım Ürünleri %40 İndirim

  • Okey ve Durex Ürünleri %30 İndirim

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Dardanel Ton Balığı 6x75 g 325 TL

  • Papia Silky Soft 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 125 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü (Çam / Okyanus) Adet 99,50 TL

Aptamil Çocuk Devam Sütü 4 (1-2 Yaş) 250 g 320 TL

Aptamil Çocuk Devam Sütü 4 (1-2 Yaş) 250 g 320 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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