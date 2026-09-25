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BİM'e Porselen Yemek Takımı Geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Porselen Yemek Takımı Geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.09.2026 - 10:40
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2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL

  • English Home 24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3.190 TL

  • Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 299 TL

  • Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 299 TL

  • LAV 12 Parça Odin Çay Seti 349 TL

  • Emsan Çaydanlık (1 L Demlik / 2 L Suluk) 1.290 TL

  • Tefal Kek Kalıbı 499 TL

  • Pirge Deluxe Şef Bıçak 399 TL

  • Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 349 TL

  • Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 349 TL

  • Emsan Kapaklı Çelik Sahan 799 TL

  • Emsan Çelik Derin Tencere 949 TL

  • Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 949 TL

  • Emsan Swisscrystal Tava 949 TL

  • Emsan Swisscrystal Karnıyarık Tencere 1.390 TL

  • Emsan Swisscrystal Sahan 849 TL

  • Emsan Swisscrystal Derin Tencere 1.390 TL

Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL

Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL

  • Dagi Kadın Pijama Takımı 829 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~100x200+30 cm 399 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~160x200+30 cm 499 TL

  • Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL

  • Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL

  • El Havlusu ~30x50 cm 119 TL

  • Yüz Havlusu ~50x90 cm 179 TL

  • Ayak Havlusu ~50x70 cm 179 TL

  • Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

  • Lüks Kapitroneli Yastık ~50x70 cm 279 TL

  • Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 749 TL

  • Yastık Kılıfı ~50x70 cm 2'li 189 TL

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 cm 499 TL

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 599 TL

  • Koltuk Örtüsü ~170x310 cm 199 TL

  • Masa Örtüsü ~150x200 cm 199 TL

  • Blackout Süet Fon Perde ~140x260 cm 519 TL

  • PVC Masa Örtüsü ~140x180 cm 169 TL

  • Casilda Home 2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti 549 TL

  • Mutfak Havlusu ~40x60 cm 79 TL

  • Bubble Tüylü Papas ~60x90 cm 399 TL

  • Kiğılı Dynamic Boxer Erkek 149 TL

  • Kiğılı Dynamic Atlet Erkek 149 TL

  • Kiğılı Dynamic Soket Çorap Erkek 149 TL

  • Soket Çorap Erkek 3'lü 85 TL

  • Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL

  • Fiyonk Aksesuarlı Terlik Kadın 159 TL

  • Dantelli Bato Külot ve Atlet Seti 149 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

  • Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

  • Colorina Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri 59 TL

  • Colorina Renkli Desenli Cam Meyvelik 239 TL

  • Benante Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 279 TL

  • Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü 129 TL

  • Glass in Love Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 209 TL

  • Glass in Love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li 449 TL

  • Benante Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri 199 TL

  • Benante Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri 329 TL

  • Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti 3'lü 279 TL

  • Okyanus Patates Dilimleyici 25 TL

  • Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri 159 TL

  • Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 399 TL

  • Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 15'li 65 TL

  • Hobby Life Clip Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

  • Casilda Home Premium Ütü Masası 2.350 TL

  • Casilda Home Alüminyum Kurutmalık 1.490 TL

  • Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.490 TL

  • English Home Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti  479 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 239 TL

  • Okyanus Banyo Seti 5'li 329 TL

  • Okyanus Organizer Saklama Kutusu 59 TL

  • Çok Amaçlı Sepet 149 TL

  • Ayarlanabilir Organizer Set 4'lü 119 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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