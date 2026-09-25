BİM'e Porselen Yemek Takımı Geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL
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Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL
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