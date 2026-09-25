Yağmacıların Yıllardır Arayıp Bulamadığı 2 Bin 600 Yıllık Hazineyi Buldular
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Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
İtalya'nın antik Vulci kentinde yürütülen kazılarda, defalarca yağmalanmasına karşın çöken bölümleri sayesinde benzersiz eserleri saklamayı başaran 2 bin 600 yıllık bir Etrüsk mezarı bulundu. Arkeologlar, tümülüs içerisinde ortaya çıkarılan altın süslemeler, silahlar ve son derece nadir bir kadın ayakkabısıyla dönemin aristokrasisine dair paha biçilmez verilere ulaştı.
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Orta İtalya'daki Polledrara nekropolünde yürütülen kazı çalışmaları dönemin soylularına ait büyüleyici bir yapıyı gün yüzüne çıkardı
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Defalarca kaçak kazıya maruz kalan mezar çöken çatısı sayesinde en değerli hazinelerini korumayı başardı
Bulunan kişisel eşyalar ve ziyafet takımları Akdeniz'in antik ticaret ağlarına ve Etrüsk yaşamına ışık tutuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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