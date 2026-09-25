Yağmacıların Yıllardır Arayıp Bulamadığı 2 Bin 600 Yıllık Hazineyi Buldular

Keşfin en büyüleyici parçası ise sapasağlam günümüze ulaşan son derece nadir bir kadın ayakkabısı oldu. Bu eşsiz parça, mezarda yatan kişilerin kimliğini tek başına kanıtlamasa da dönemin elit yaşam tarzı hakkında eşsiz bilgiler sunuyor. Yan odalarda bulunan bronz üçayaklar, sürahiler ve içki kapları ise Etrüsklerin cenaze ziyafeti geleneklerini doğruluyor. Yakındaki ünlü İsis Mezarı ile karşılaştırılacak olan bu buluntular, koruma amacıyla yeniden örtülürken, geniş çaplı araştırmaların önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor.