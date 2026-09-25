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Yağmacıların Yıllardır Arayıp Bulamadığı 2 Bin 600 Yıllık Hazineyi Buldular

Yağmacıların Yıllardır Arayıp Bulamadığı 2 Bin 600 Yıllık Hazineyi Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:55
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İtalya'nın antik Vulci kentinde yürütülen kazılarda, defalarca yağmalanmasına karşın çöken bölümleri sayesinde benzersiz eserleri saklamayı başaran 2 bin 600 yıllık bir Etrüsk mezarı bulundu. Arkeologlar, tümülüs içerisinde ortaya çıkarılan altın süslemeler, silahlar ve son derece nadir bir kadın ayakkabısıyla dönemin aristokrasisine dair paha biçilmez verilere ulaştı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
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Orta İtalya'daki Polledrara nekropolünde yürütülen kazı çalışmaları dönemin soylularına ait büyüleyici bir yapıyı gün yüzüne çıkardı

Orta İtalya'daki Polledrara nekropolünde yürütülen kazı çalışmaları dönemin soylularına ait büyüleyici bir yapıyı gün yüzüne çıkardı

Arkeoloji dünyası, Vulci antik kentinde gerçekleştirilen son derece önemli bir keşifle çalkalanıyor. MÖ 7. yüzyılın sonlarına tarihlenen ve üç ayrı odadan oluşan görkemli bir mezar tümülüsü tespit edildi. Vulci'nin Akdeniz dünyasıyla güçlü ticari bağlar kurup zenginleştiği döneme ait olan bu mimari harikası, dönemin seçkinlerinin cenaze geleneklerini gözler önüne seriyor. Mezardaki mimari detaylar, Etrüsk aristokrasisinin mezar komplekslerini nasıl bir ihtişamla tasarladığını açıkça ortaya koyuyor.

Defalarca kaçak kazıya maruz kalan mezar çöken çatısı sayesinde en değerli hazinelerini korumayı başardı

Defalarca kaçak kazıya maruz kalan mezar çöken çatısı sayesinde en değerli hazinelerini korumayı başardı

Yapılan incelemeler, mezarın 20. yüzyıl boyunca defalarca yağmacıların hedefi olduğunu gösteriyor. Ancak odaların belirli bölümlerinde meydana gelen tavan çökmeleri, yağmacıların içeri girmesini engelleyerek adeta doğal bir kalkan görevi gördü. Enkaz altında kalan bölümlerde Yunan seramikleri, Etrüsk yapımı kaplar, savaş arabası parçaları, altın ve bronz levhalar ile kemikten işlenmiş eşyalar 2 bin 600 yıl önce bırakıldıkları ilk günkü konumlarında incelendi.

Bulunan kişisel eşyalar ve ziyafet takımları Akdeniz'in antik ticaret ağlarına ve Etrüsk yaşamına ışık tutuyor

Bulunan kişisel eşyalar ve ziyafet takımları Akdeniz'in antik ticaret ağlarına ve Etrüsk yaşamına ışık tutuyor

Keşfin en büyüleyici parçası ise sapasağlam günümüze ulaşan son derece nadir bir kadın ayakkabısı oldu. Bu eşsiz parça, mezarda yatan kişilerin kimliğini tek başına kanıtlamasa da dönemin elit yaşam tarzı hakkında eşsiz bilgiler sunuyor. Yan odalarda bulunan bronz üçayaklar, sürahiler ve içki kapları ise Etrüsklerin cenaze ziyafeti geleneklerini doğruluyor. Yakındaki ünlü İsis Mezarı ile karşılaştırılacak olan bu buluntular, koruma amacıyla yeniden örtülürken, geniş çaplı araştırmaların önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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