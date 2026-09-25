Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Tüm Zamanların En Büyük Zammı Geliyor

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Benzinde litre başına alınan ÖTV, 1 Ekim itibarıyla 4,43 liradan 14,83 liraya çıkacak.
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10,40 liralık ÖTV artışına yüzde 20 KDV de eklenince tablo daha da ağırlaşıyor.
Bugün itibarıyla benzinin litresi İstanbul'da 80,40, Ankara'da 81,40, İzmir'de 81,70 lira.
Zam pompaya yansırsa benzin İstanbul'da 93 liraya dayanacak ve motorinle başa baş hale gelecek.
Eşel mobil, ABD-İran gerilimiyle tırmanan petrol fiyatlarına karşı Mart 2026'da devreye alınmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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