Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Tüm Zamanların En Büyük Zammı Geliyor

Eşel mobil, akaryakıttaki fiyat artışlarının bir kısmını ÖTV'den düşerek pompaya yansımasını engelleyen bir sistem. Uygulama boyunca zamların önemli bölümü vergiden karşılandı ve sürücü, petroldeki yükselişi tam olarak hissetmedi. Benzin için belirlenen süre ise 30 Eylül'de doluyor.

Sektör kaynaklarının yaptığı açıklamalara göre sistemin bitmesiyle benzindeki ÖTV bir anda 10,40 lira artacak. Yani eşel mobil döneminde vazgeçilen vergi, tek hamlede geri alınmış olacak.