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Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Tüm Zamanların En Büyük Zammı Geliyor

Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Tüm Zamanların En Büyük Zammı Geliyor

Zam Benzin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 11:08
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Akaryakıt fiyatlarında tarihin en büyük tek seferlik artışı kapıda. Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi 1 Ekim'de sona eriyor ve litre başına 12,48 liralık zam pompaya yansıyabilir. İstanbul'da bugün 80,40 liradan satılan benzinin, zamla birlikte 93 lira sınırına dayanması bekleniyor.

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Benzinde litre başına alınan ÖTV, 1 Ekim itibarıyla 4,43 liradan 14,83 liraya çıkacak.

Benzinde litre başına alınan ÖTV, 1 Ekim itibarıyla 4,43 liradan 14,83 liraya çıkacak.

Eşel mobil, akaryakıttaki fiyat artışlarının bir kısmını ÖTV'den düşerek pompaya yansımasını engelleyen bir sistem. Uygulama boyunca zamların önemli bölümü vergiden karşılandı ve sürücü, petroldeki yükselişi tam olarak hissetmedi. Benzin için belirlenen süre ise 30 Eylül'de doluyor.

Sektör kaynaklarının yaptığı açıklamalara göre sistemin bitmesiyle benzindeki ÖTV bir anda 10,40 lira artacak. Yani eşel mobil döneminde vazgeçilen vergi, tek hamlede geri alınmış olacak.

10,40 liralık ÖTV artışına yüzde 20 KDV de eklenince tablo daha da ağırlaşıyor.

10,40 liralık ÖTV artışına yüzde 20 KDV de eklenince tablo daha da ağırlaşıyor.

KDV, ÖTV dahil fiyat üzerinden hesaplanıyor. Bu yüzden 10,40 liralık vergi artışı, beraberinde 2,08 liralık ek KDV getiriyor ve benzinin litresine gelmesi beklenen zam toplamda 12,48 lirayı buluyor.

Bu rakam, benzine tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçecek. Üstelik hesaba Brent petrol ya da döviz kurundaki olası hareketler dahil değil; 1 Ekim'e kadar piyasada yaşanacak bir dalgalanma, pompa fiyatını bunun da üzerine taşıyabilir.

Bugün itibarıyla benzinin litresi İstanbul'da 80,40, Ankara'da 81,40, İzmir'de 81,70 lira.

Bugün itibarıyla benzinin litresi İstanbul'da 80,40, Ankara'da 81,40, İzmir'de 81,70 lira.

25 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 80,40, Anadolu Yakası'nda 80,30 liradan satılıyor. Ankara'da 81,40 lira olan litre fiyatı, İzmir'de 81,70 liraya çıkıyor.

LPG'de ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 34,99, Anadolu Yakası'nda 34,40, Ankara'da 35,09 ve İzmir'de 34,99 liralık fiyatlar geçerli. Motorinin litresi büyük şehirlerde 90 liranın üzerinde seyrediyor.

Zam pompaya yansırsa benzin İstanbul'da 93 liraya dayanacak ve motorinle başa baş hale gelecek.

Zam pompaya yansırsa benzin İstanbul'da 93 liraya dayanacak ve motorinle başa baş hale gelecek.

12,48 liralık artış bugünkü fiyatların üzerine eklendiğinde benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 92,88, Ankara'da 93,88, İzmir'de ise 94,18 liraya çıkacak. Bu hesap, dağıtım şirketlerinin 1 Ekim'e kadar başka bir fiyat değişikliğine gitmediği senaryoya dayanıyor.

Son aylarda motorinin epey gerisinde kalan benzin böylece dizelle aynı seviyeye gelecek. Benzinli araç kullananlar için fark hemen hissedilecek: 50 litrelik bir depo, bugüne göre yaklaşık 624 lira daha pahalıya dolacak.

Eşel mobil, ABD-İran gerilimiyle tırmanan petrol fiyatlarına karşı Mart 2026'da devreye alınmıştı.

Eşel mobil, ABD-İran gerilimiyle tırmanan petrol fiyatlarına karşı Mart 2026'da devreye alınmıştı.

İlk kararla birlikte akaryakıta gelen zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı, kalan kısmı pompaya yansıdı. Temmuz'daki ikinci kararla bu oran 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'ye, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise yüzde 25'e indirildi. Bu süreçte benzindeki ÖTV litrede 4,43 liraya kadar geriledi.

Motorinde ise Ağustos'ta farklı bir yol izlendi. Sıfırlanan ÖTV'nin Eylül'de 3, Ekim'de 6, Kasım'da 9, Aralık'ta 12 lira olarak kademeli uygulanması, 1 Ocak 2027'den itibaren de 13,9006 lirada sabitlenmesi kararlaştırıldı.

Gözler şimdi 1 Ekim'den önce benzin için de benzer bir kademeli geçiş kararı çıkıp çıkmayacağında. Böyle bir düzenleme yapılırsa 12,48 liralık zammın tamamının aynı gün pompaya yansımasının önüne geçilmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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