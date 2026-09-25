Milli Arada Canı Sıkılan Borussia Dortmund Admininin Paylaşımları Viral Oldu

Kulüp futbolu milli arada durunca boşluğa düşen tek kesim taraftarlar değil, sosyal medya adminleri de aynı dertten muzdarip. Borussia Dortmund'un İngilizce X hesabı @BlackYellow, 19 Eylül'de Stuttgart deplasmanından Maxi Beier'in golüyle galibiyetle dönüp sezona Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tam puanla başladıktan sonra tam üç haftalık bir maçsızlık dönemine girdi. Kadrodan 20 oyuncu milli takımlarına dağıldı, sarı-siyahlılar ise bir sonraki maçına ancak 9 Ekim'de Werder Bremen karşısında çıkacak. Anlatacak maç kalmayınca admin de klasik kulüp paylaşımlarını bir kenara bıraktı; kulüp logosundan caps'lere, arşivden milli takım kamplarına uzanan bir can sıkıntısı turuna çıktı. Beşiktaş taraftarını da unutmayan o paylaşımları derledik.