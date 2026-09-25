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Milli Arada Canı Sıkılan Borussia Dortmund Admininin Paylaşımları Viral Oldu

Milli Arada Canı Sıkılan Borussia Dortmund Admininin Paylaşımları Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 11:23
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Kulüp futbolu milli arada durunca boşluğa düşen tek kesim taraftarlar değil, sosyal medya adminleri de aynı dertten muzdarip. Borussia Dortmund'un İngilizce X hesabı @BlackYellow, 19 Eylül'de Stuttgart deplasmanından Maxi Beier'in golüyle galibiyetle dönüp sezona Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tam puanla başladıktan sonra tam üç haftalık bir maçsızlık dönemine girdi. Kadrodan 20 oyuncu milli takımlarına dağıldı, sarı-siyahlılar ise bir sonraki maçına ancak 9 Ekim'de Werder Bremen karşısında çıkacak. Anlatacak maç kalmayınca admin de klasik kulüp paylaşımlarını bir kenara bıraktı; kulüp logosundan caps'lere, arşivden milli takım kamplarına uzanan bir can sıkıntısı turuna çıktı. Beşiktaş taraftarını da unutmayan o paylaşımları derledik.

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Admin önce kulübün kendi logosunu açıklamaya girişti

Admin önce kulübün kendi logosunu açıklamaya girişti
twitter.com

Milli aranın ortasında hesaptan tek kelimelik bir not düştü: 'Milli ara.' Altındaki görselde kulübün tam adı Ballspielverein Borussia'nın baş harfleri armadaki BVB'ye, kuruluş yılı 1909'un son iki hanesi de logodaki 09'a kırmızı oklarla tek tek bağlanmış. Herkesin zaten bildiği bir bilgiyi kalemle işaretleyip anlatmak, 'yapacak iş kalmadı' hissini en iyi özetleyen kare oldu.

Üç hafta maç olmayacağını hatırlayan admin salıncakta Escobar'a döndü

Üç hafta maç olmayacağını hatırlayan admin salıncakta Escobar'a döndü
twitter.com

Narcos dizisinde Pablo Escobar'ı canlandıran Wagner Moura'nın salıncakta boş boş oturduğu meşhur kareye Dortmund forması giydirilmiş. Görseldeki not durumu özetliyor: milli ara 21 Eylül'de başlıyor, 8 Ekim'e kadar sürüyor ve bu sürenin tamamı 'günün 24 saati evde' geçiyor. Paylaşımın metni ise tek bir isyan cümlesi: 'Ne demek üç hafta?'

Beşiktaş taraftarından özür dileyip Reus'un golünü yeniden paylaştı

Adminin en çok konuşulan hamlesi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Hesap, 'Milli ara olduğuna göre bunu paylaşabiliriz' notuyla Marco Reus'un 7 Aralık 2021'de Beşiktaş ağlarına gönderdiği solo golü yeniden gündeme taşıdı, parantez içinde de gülen bir emojiyle Beşiktaş taraftarından özür diledi. Dortmund o Şampiyonlar Ligi grup maçını 5-0 kazanmış; Reus ve Erling Haaland ikişer, Donyell Malen bir gol atmıştı.

Portekiz kampından gelen karede Cristiano Ronaldo arka planda kaldı

Portekiz kampından gelen karede Cristiano Ronaldo arka planda kaldı
twitter.com

Portekiz Milli Takımı'na çağrılan Fábio Silva'nın antrenman fotoğrafında arkada Cristiano Ronaldo da görünüyor. Dortmund'un bu kareye düştüğü not ise 'Cristiano Ronaldo ve GOAT.' Tüm zamanların en iyisi unvanını ön plandaki kendi oyuncusuna verip Ronaldo'yu figüranlığa terfi ettiren admin, milli arada kendi oyuncusunu parlatmanın yolunu da bulmuş oldu.

Almanya'da Klopp dönemini de kendi oyuncusu üzerinden kutladı

Almanya'da Klopp dönemini de kendi oyuncusu üzerinden kutladı
twitter.com

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başındaki ilk maçına 24 Eylül'de Hollanda deplasmanında çıktı. Karşılaşma Cody Gakpo'nun uzatma dakikalarındaki golüyle 1-1 bitti ama Almanya'nın golü Dortmund'un orta sahası Felix Nmecha'dan geldi. Admin fırsatı kaçırmadı: 'Klopp dönemi bir Felix Nmecha golüyle başladı.' Klopp'un 2008-2015 arasında Dortmund'u çalıştırdığı düşünülünce paylaşımdaki sırıtan emoji de yerine oturuyor.

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Yunanistan'a giden Karetsas için telefon esprisi yaptı

Yunanistan'a giden Karetsas için telefon esprisi yaptı
twitter.com

Yaz transfer döneminde Genk'ten gelen ve kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Konstantinos Karetsas da bu arada Yunanistan Milli Takımı'nda. Hesap, genç oyuncunun kamptaki antrenman karesini 'Görev çağırıyor' notu, Yunan bayrağı ve telefon emojisiyle paylaştı.

Jobe Bellingham'ın doğum gününde süslü yazı tipleri çıktı

Jobe Bellingham'ın doğum gününde süslü yazı tipleri çıktı
twitter.com

Ağabeyi Jude Bellingham'ın izinden Dortmund'a gelen Jobe Bellingham, 23 Eylül'de 21 yaşına girdi. Kulüp gün içinde İngiltere bayraklı bir tebrik mesajı paylaştıktan sonra akşam saatlerinde oyuncunun tam adını el yazısı görünümlü bir fontla yazıp ikinci bir kutlama yaptı. Maç olmayınca doğum günleri de iki kez kutlanıyor.

Kapanışı eski dostların fotoğrafıyla yaptı

Kapanışı eski dostların fotoğrafıyla yaptı
twitter.com

Real Betis'in İngilizce hesabı, Marc Bartra ile Pierre-Emerick Aubameyang'ın birlikte çekildiği bir selfie'yi 'Bir zamanlar Dortmund'da' notuyla paylaştı. Dortmund'un yanıtı tek kelimeydi: 'Güzel.' İkili 2016-2018 arasında sarı-siyahlı formayı birlikte giymişti; milli aranın can sıkıntısı arasında en sıcak an da bu nostalji oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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