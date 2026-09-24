Maçsız Geçen 3 Hafta Bünyeye Ters: Uzun Milli Arayı Tiye Alan Futbolseverler

Bu uzun aranın bir sebebi var. 2026 Dünya Kupası'nın 19 Temmuz'da, alışılmıştan geç bitmesi ve oyuncuların kıtalar arası yolculuk yükü nedeniyle FIFA eylül ve ekim pencerelerini tek bir dönemde birleştirdi. Böylece milli takımlar üç hafta içinde dört maça çıkabiliyor.

Kötü haber şu ki bir sonraki ara da çok uzakta değil: 9-17 Kasım tarihlerinde futbolseverler yeniden kulüp maçlarından mahrum kalacak. Borussia Dortmund'un resmi hesabı bile daha eylül ayındayken üç haftalık ara verilmesine sitem etti. Bizim taraftarın tepkisi de pek farklı olmadı; ilk sözü, arayı Dünya Kupası macerasıyla kıyaslayan bu paylaşıma bırakıyoruz.