Maçsız Geçen 3 Hafta Bünyeye Ters: Uzun Milli Arayı Tiye Alan Futbolseverler
Süper Lig, 6. haftanın ardından milli araya girdi ve futbolseverleri uzun bir bekleyiş karşıladı: Ligde tam 19 gün boyunca top dönmeyecek, 7. hafta mücadelesi ancak 9 Ekim Cuma günü başlayacak. Milli maç dönemi 21 Eylül-6 Ekim tarihleri arasına yayıldı. A Milli Takım bu sürede Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika'yla dört maça çıkacak, ilk sınav 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa karşısında. Ne var ki hafta sonunu kulüp maçlarına göre planlayan taraftar için bu teselli pek işe yaramadı. Üstelik dert sadece bizim değil; Premier Lig'den Brezilya Ligi'ne kadar dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler aynı boşluğa düştü. Kimi sevgilisine birden vakit ayırmaya başladı, kimi sıkıntıdan tuhaf tartışmalar açtı, kimi de Dünya Kupası'nın daha yeni bittiğini hatırlattı.
Bir futbolsever, üç haftalık arayı Dünya Kupası'ndaki kısa maceramızla kıyasladı
Bir başkasının bünyesi 20 günlük futbolsuzluğa dayanamıyor
"Daha iki ay önce Dünya Kupası vardı, bu milli araya ne gerek var?"
Bir kullanıcı, kadınları önümüzdeki üç haftaya karşı şimdiden uyardı
Maç izleyemeyen erkeklere katlanmak zorunda kalan bir kadın isyanını böyle dile getirdi
Sıkıntıdan patlayan futbol ortamında sorulan sorular da giderek tuhaflaştı
"Milli aradan daha kötü bir şey söyleyin bakalım, bulamazsınız"
Bir takipçi, 3 haftalık ara haberine tepkisini tek bir kareyle özetledi
"Dünya Kupası daha dün bitti, lig alev almış, Avrupa'da sezon harika başlamış; şimdi zorla Brezilya-Avustralya izleyeceğiz"
Biri de futbolu "çağdışı barbar bir oyun" ilan ederek teselli bulmaya çalıştı
Sıkıntıdan market sıralaması tartışanları gören bir futbol hesabı "Bitsin artık şu ara" diye yalvardı
"Dünya Kupası'ndan sonra bir yıl boyunca hiç milli maç oynanmamalı"
Aranın takımına iyi geldiğini kabul eden bir taraftar bile üç haftayı nasıl geçireceğini bilemedi
Bir Trabzonsporlu, 19 günü takımsız geçirmenin ne demek olduğunu anlattı
Bir başkası ise çareyi üç haftalık futbol detoksunda buldu
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