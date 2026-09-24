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Maçsız Geçen 3 Hafta Bünyeye Ters: Uzun Milli Arayı Tiye Alan Futbolseverler

Maçsız Geçen 3 Hafta Bünyeye Ters: Uzun Milli Arayı Tiye Alan Futbolseverler

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
24.09.2026 - 16:25
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Süper Lig, 6. haftanın ardından milli araya girdi ve futbolseverleri uzun bir bekleyiş karşıladı: Ligde tam 19 gün boyunca top dönmeyecek, 7. hafta mücadelesi ancak 9 Ekim Cuma günü başlayacak. Milli maç dönemi 21 Eylül-6 Ekim tarihleri arasına yayıldı. A Milli Takım bu sürede Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika'yla dört maça çıkacak, ilk sınav 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa karşısında. Ne var ki hafta sonunu kulüp maçlarına göre planlayan taraftar için bu teselli pek işe yaramadı. Üstelik dert sadece bizim değil; Premier Lig'den Brezilya Ligi'ne kadar dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler aynı boşluğa düştü. Kimi sevgilisine birden vakit ayırmaya başladı, kimi sıkıntıdan tuhaf tartışmalar açtı, kimi de Dünya Kupası'nın daha yeni bittiğini hatırlattı.

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Bir futbolsever, üç haftalık arayı Dünya Kupası'ndaki kısa maceramızla kıyasladı

Bir futbolsever, üç haftalık arayı Dünya Kupası'ndaki kısa maceramızla kıyasladı
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Bu uzun aranın bir sebebi var. 2026 Dünya Kupası'nın 19 Temmuz'da, alışılmıştan geç bitmesi ve oyuncuların kıtalar arası yolculuk yükü nedeniyle FIFA eylül ve ekim pencerelerini tek bir dönemde birleştirdi. Böylece milli takımlar üç hafta içinde dört maça çıkabiliyor.

Kötü haber şu ki bir sonraki ara da çok uzakta değil: 9-17 Kasım tarihlerinde futbolseverler yeniden kulüp maçlarından mahrum kalacak. Borussia Dortmund'un resmi hesabı bile daha eylül ayındayken üç haftalık ara verilmesine sitem etti. Bizim taraftarın tepkisi de pek farklı olmadı; ilk sözü, arayı Dünya Kupası macerasıyla kıyaslayan bu paylaşıma bırakıyoruz.

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"Daha iki ay önce Dünya Kupası vardı, bu milli araya ne gerek var?"
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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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