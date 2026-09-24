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Bildiklerinizi Unutun: Yaşınıza Göre Ne Kadar Su İçmeniz Gerektiği Belli Oldu

Bildiklerinizi Unutun: Yaşınıza Göre Ne Kadar Su İçmeniz Gerektiği Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 16:57
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Günlük su ihtiyacı herkes için aynı değil; yaşa, cinsiyete, kiloya, boya, fiziksel aktiviteye ve havanın sıcaklığına göre değişiyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bebeklikten yetişkinliğe kadar her yaş grubu için önerilen günlük toplam su miktarlarını belirledi.

Peki, hangi yaşta ne kadar su tüketilmeli?

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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre günlük toplam su ihtiyacı yaş ve cinsiyete göre değişiyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre günlük toplam su ihtiyacı yaş ve cinsiyete göre değişiyor.

Önerilen günlük toplam su miktarları şöyle:

  • 0-6 Aylık Bebekler: Anne sütünden, vücut ağırlığının kilogramı başına 100-190 ml

  • 6-12 Aylık Bebekler: 0,8-1 litre

  • 1-2 Yaş: 1,1-1,2 litre

  • 2-3 Yaş: 1,3 litre

  • 4-8 Yaş: 1,6 litre

  • 9-13 Yaş Kızlar: 1,9 litre

  • 9-13 Yaş Erkekler: 2,1 litre

  • 14 Yaş Üstü Kadınlar: 2 litre

  • 14 Yaş Üstü Erkekler: 2,5 litre

Bu miktarlar yalnızca içilen suyu değil, yiyeceklerle alınan suyu da kapsayan toplam su ihtiyacını gösteriyor.

Günlük su ihtiyacının yaklaşık yüzde 20-30'u tüketilen yiyeceklerden karşılanıyor.

Günlük su ihtiyacının yaklaşık yüzde 20-30'u tüketilen yiyeceklerden karşılanıyor.

Önerilen miktarlar ilk bakışta fazla görünse de hepsinin sade sudan karşılanması gerekmiyor. Genel bir kural olarak ihtiyaç duyulan suyun yüzde 20-30'u yiyeceklerden geliyor. Bol meyve ve sebze içeren dengeli bir beslenme de vücudun yeterli sıvı almasına yardımcı olabiliyor.

Meyve suları ve smoothie'ler ise genellikle yüksek şeker içeriyor. Bu nedenle günde, yemekle birlikte bir küçük bardaktan (150 ml) fazla içilmemesi öneriliyor.

Vücuttaki su oranı da yaş ilerledikçe azalıyor:

  • Yenidoğanlar: Vücudun yüzde 75'i su.

  • Yetişkinler: Ortalama yüzde 60.

  • Yaşlılar: Yüzde 55.

Yaş ilerledikçe vücut susama sinyallerine karşı daha az duyarlı hale gelebiliyor.

Yaş ilerledikçe vücut susama sinyallerine karşı daha az duyarlı hale gelebiliyor.

Susama, vücudun sıvıya ihtiyaç duyduğunu gösteren erken belirtilerden biri. Ancak yaş ilerledikçe vücut bu sinyallere karşı daha az duyarlı hale gelebiliyor.

Şu durumlar da vücudun daha fazla sıvı kaybetmesine yol açabiliyor:

  • Terleme: Ateş ya da sıcak ve nemli havada efor sarf etmek terlemeyi artırıyor.

  • İshal ve Kusma: Bu durumlarda vücut, aldığından daha fazla sıvı kaybedebiliyor.

  • Fazla İdrar: Diyabet, alkol ya da diüretik adı verilen idrar söktürücü ilaçlar idrar miktarını artırabiliyor.

Yeterli sıvı alıp almadığınızı anlamanın bir yolu da idrarın rengi. Açık renkli ve berrak idrar, vücudun yeterince sıvı aldığını gösteriyor. Gün boyunca yanınızda bir su şişesi bulundurup düzenli olarak küçük yudumlar almak da yardımcı olabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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