Bildiklerinizi Unutun: Yaşınıza Göre Ne Kadar Su İçmeniz Gerektiği Belli Oldu

Günlük su ihtiyacı herkes için aynı değil; yaşa, cinsiyete, kiloya, boya, fiziksel aktiviteye ve havanın sıcaklığına göre değişiyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bebeklikten yetişkinliğe kadar her yaş grubu için önerilen günlük toplam su miktarlarını belirledi.

Peki, hangi yaşta ne kadar su tüketilmeli?

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