Bildiklerinizi Unutun: Yaşınıza Göre Ne Kadar Su İçmeniz Gerektiği Belli Oldu
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Günlük su ihtiyacı herkes için aynı değil; yaşa, cinsiyete, kiloya, boya, fiziksel aktiviteye ve havanın sıcaklığına göre değişiyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bebeklikten yetişkinliğe kadar her yaş grubu için önerilen günlük toplam su miktarlarını belirledi.
Peki, hangi yaşta ne kadar su tüketilmeli?
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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre günlük toplam su ihtiyacı yaş ve cinsiyete göre değişiyor.
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Günlük su ihtiyacının yaklaşık yüzde 20-30'u tüketilen yiyeceklerden karşılanıyor.
Yaş ilerledikçe vücut susama sinyallerine karşı daha az duyarlı hale gelebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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