article/comments
Günde 2 Litre Su İçmeli miyiz? Uzmanlar Gerçeği Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 12:07

Uzmanlar, uzun süredir önerilen “günde 2 litre su için” kuralının herkese uymadığını açıkladı. Su ihtiyacı, yaş, kilo, yaşam tarzı ve fiziksel aktiviteye göre değişiyor. Vücut sinyalleri takip edildiğinde sıvı alımı kişiye özel ayarlanabiliyor. Peki günde ne kadar su içilmeli?

Kaynak: Sözcü

Bilim insanları, su ihtiyacının herkeste aynı olmadığını, kişinin yaşı, kilosu, yaşam tarzı, fiziksel aktivitesi ve hatta yaşadığı iklim gibi pek çok faktöre bağlı olarak değiştiğini belirtiyor.

Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, 23 farklı ülkeden 5,600 kişinin verilerini inceleyerek, su tüketimiyle ilgili klasik tavsiyelerin genelleştirilemeyeceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, sıcak havalarda ağır iş yapan bir kişi, serin ortamda çalışan birine göre çok daha fazla sıvıya ihtiyaç duyuyor.

Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, vücudun doğal uyarılarını takip etmenin en güvenilir yol olduğunu söylüyor.

Susuzluk hissi oluşmadığı sürece kendini zorlayarak su içmeye gerek yok. Ağız kuruluğu, açıklanamayan yorgunluk veya koyu renkli idrar gibi belirtiler ise vücudun “sıvıya ihtiyacım var” mesajı olarak değerlendirilmeli.

Düzenli spor yapanlar için de özel bir uyarı var: Sadece su içmek yeterli olmayabilir. Egzersiz sırasında sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de dengeli şekilde alınması önem taşıyor.

Sonuç olarak, su tüketimi sabit bir kural değil; vücudun sinyallerine kulak vermek ve yaşam tarzına göre sıvı alımını ayarlamak, sağlıklı kalmanın en doğru yolu.

