Günde 2 Litre Su İçmeli miyiz? Uzmanlar Gerçeği Açıkladı

Susuzluk hissi oluşmadığı sürece kendini zorlayarak su içmeye gerek yok. Ağız kuruluğu, açıklanamayan yorgunluk veya koyu renkli idrar gibi belirtiler ise vücudun “sıvıya ihtiyacım var” mesajı olarak değerlendirilmeli.

Düzenli spor yapanlar için de özel bir uyarı var: Sadece su içmek yeterli olmayabilir. Egzersiz sırasında sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de dengeli şekilde alınması önem taşıyor.

Sonuç olarak, su tüketimi sabit bir kural değil; vücudun sinyallerine kulak vermek ve yaşam tarzına göre sıvı alımını ayarlamak, sağlıklı kalmanın en doğru yolu.