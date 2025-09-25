Günde 2 Litre Su İçmeli miyiz? Uzmanlar Gerçeği Açıkladı
Uzmanlar, uzun süredir önerilen “günde 2 litre su için” kuralının herkese uymadığını açıkladı. Su ihtiyacı, yaş, kilo, yaşam tarzı ve fiziksel aktiviteye göre değişiyor. Vücut sinyalleri takip edildiğinde sıvı alımı kişiye özel ayarlanabiliyor. Peki günde ne kadar su içilmeli?
Kaynak: Sözcü
Günde ne kadar su içiyorsunuz?
Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, 23 farklı ülkeden 5,600 kişinin verilerini inceleyerek, su tüketimiyle ilgili klasik tavsiyelerin genelleştirilemeyeceğini ortaya koydu.
Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, vücudun doğal uyarılarını takip etmenin en güvenilir yol olduğunu söylüyor.
