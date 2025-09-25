onedio
Asla Direnç Göstermiyorlar: Kolayca Pes Eden Burçlar

Asla Direnç Göstermiyorlar: Kolayca Pes Eden Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
25.09.2025 - 09:21

Hayatta her zaman kararlılık ve sabır göstermek mümkün olmuyor. Bazı insanlar en küçük engelde yorulup geri çekilirken, bazıları da daha yolun başında motivasyonunu kaybedebiliyor. İşte mücadele gücünü çabuk kaybeden burçlar...

Yengeç Burcu

Duygusal yapılarıyla bilinen Yengeçler, karşılarına çıkan sorunları fazla büyütmeye eğilimlidir. Zihinsel olarak kendilerini yıprattıkları için mücadele gücü kısa sürede tükenebilir. Çoğu zaman “bırakayım, zaten olmuyor” diyerek geri çekilirler.

Balık Burcu

Balık burçları hayal gücü yüksek olsa da gerçeklerle yüzleşmekten hoşlanmaz. Bir sorunla karşılaştıklarında çözüm aramak yerine akışına bırakmayı tercih edebilirler. Sabır gerektiren durumlarda kolayca vazgeçmeleriyle tanınırlar.

Terazi Burcu

Kararsızlıklarıyla ünlü Teraziler, zor seçimler karşısında çabuk yorulur. Karar vermek onlar için zaten yeterince zor bir süreçtir. Bu nedenle zorluk biraz arttığında “pes etmek” onlar için daha kolay bir seçenek haline gelebilir.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Hızlı düşünen ve hareket eden İkizler, aynı hızla sıkılabilir. Başladıkları işte motivasyonlarını kaybettiklerinde kolayca bırakabilirler. Uzun vadeli sabır isteyen konular, onların dayanıklılık sınırlarını zorlar.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
