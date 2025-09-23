Sürekli Tetikteler: En Paranoyak 5 Burç

Bazı burçlar vardır ki etrafında olup biten her şeye karşı biraz daha dikkatli, biraz daha sorgulayıcıdır. Bu özellik onları zaman zaman “paranoyak” olarak gösterse de aslında hayatı kontrol altında tutma çabasından kaynaklanır. İşte astrolojide en fazla şüpheci ve tetikte olan burçlar...