AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Başlayacağı Saati Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın 55 kentte kar yağışı görülecek. Uzmanlar, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte eğitim ve öğretime ara verilmesi çağrısında bulundu.

Arktik kaynaklı soğuklar önce Avrupa’yı etkilerken, Almanya’nın birçok bölgesinde ciddi kar yağışı meydana geldi. Kuvvetli kar yağışı getirecek soğuk hava dalgası, bu geceden itibaren Trakya üzerinden ülkeye giriş yapacak. Hava sıcaklıkları da 5 ila 8 derece arasında düşecek.