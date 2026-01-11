AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Başlayacağı Saati Açıkladı
Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, Avrupa’dan sonra Türkiye’yi etkilemeye başlayacak. Türkiye’de bugün birçok kentte kuvvetli rüzgâr ve yağmur etkili oluyor. Yağışlar bu gece kara dönecek ve kuvvetli kar yağışı pazartesi ve salı günleri etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da da okulların kar tatiline girebileceğini belirtiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de kış resmen etkili olmaya başladı. Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, yeni haftada yaşamı olumsuz etkileyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKOM İstanbul’da kar yağışı için saat verdi
AKOM’un paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın