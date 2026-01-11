onedio
AKOM İstanbul'da Kar Yağışının Başlayacağı Saati Açıkladı

AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Başlayacağı Saati Açıkladı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.01.2026 - 09:59

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, Avrupa’dan sonra Türkiye’yi etkilemeye başlayacak. Türkiye’de bugün birçok kentte kuvvetli rüzgâr ve yağmur etkili oluyor. Yağışlar bu gece kara dönecek ve kuvvetli kar yağışı pazartesi ve salı günleri etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da da okulların kar tatiline girebileceğini belirtiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Türkiye’de kış resmen etkili olmaya başladı. Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, yeni haftada yaşamı olumsuz etkileyecek.

Türkiye’de kış resmen etkili olmaya başladı. Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, yeni haftada yaşamı olumsuz etkileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın 55 kentte kar yağışı görülecek. Uzmanlar, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte eğitim ve öğretime ara verilmesi çağrısında bulundu.

Arktik kaynaklı soğuklar önce Avrupa’yı etkilerken, Almanya’nın birçok bölgesinde ciddi kar yağışı meydana geldi. Kuvvetli kar yağışı getirecek soğuk hava dalgası, bu geceden itibaren Trakya üzerinden ülkeye giriş yapacak. Hava sıcaklıkları da 5 ila 8 derece arasında düşecek.

AKOM İstanbul'da kar yağışı için saat verdi

AKOM İstanbul’da kar yağışı için saat verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı uyarı ile İstanbul’da gün boyu yağış beklendiğini açıkladı. AKOM’a göre gece saatlerinde yağmur yerini karla karışık yağmura bırakacak.

İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi sabahı saat 06.00’dan itibaren ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

AKOM’un paylaşımı

AKOM’un paylaşımı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
