ABD Başkanı Trump “İran Halkına Yardıma Hazırız” Dedi, Askeri Hazırlıkları Başladı

ABD yönetiminden yetkililerin, Başkan Donald Trump'ın “tehditlerinin” uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini paylaşmak istemeyen ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington’ın protestoların sürdüğü İran’a yönelik tutumu ve ülkedeki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

Buna göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın “tehditlerinin” uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Yetkililerden biri, İran'ın çok sayıda askeri hedefine yönelik geniş çaplı hava saldırısının görüşülen seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda uzlaşıya varılmadığını, olası bir saldırı hazırlığı için herhangi bir askerî teçhizat veya personelin sevk edilmediğini belirtti.