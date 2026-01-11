ABD Başkanı Trump “İran Halkına Yardıma Hazırız” Dedi, Askeri Hazırlıkları Başladı
İran’da ekonomiyi protesto etmek isteyen halk 2 haftadır sokaklarda. Ekonomi protestoları siyasi krize dönerken, halk yönetimin devrilmesi talebinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İran halkına yardım etmeye hazırız” derken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Başkan Donald Trump'ın “tehditlerinin” uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yapıldığını öne sürdü.
Öte yandan, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın iddiasına göre eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 116’ya yükseldi.
İran’da yaşanan ekonomik krizi protesto etmek isteyenler yaklaşık 2 hafta önce sokaklara çıktı.
Trump’tan İran halkına çağrı
ABD yönetimi saldırı hazırlıklarına başladı iddiası
