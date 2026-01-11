onedio
ABD Başkanı Trump “İran Halkına Yardıma Hazırız” Dedi, Askeri Hazırlıkları Başladı

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.01.2026 - 09:27

İran’da ekonomiyi protesto etmek isteyen halk 2 haftadır sokaklarda. Ekonomi protestoları siyasi krize dönerken, halk yönetimin devrilmesi talebinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İran halkına yardım etmeye hazırız” derken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Başkan Donald Trump'ın “tehditlerinin” uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Öte yandan, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın iddiasına göre eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 116’ya yükseldi.

İran’da yaşanan ekonomik krizi protesto etmek isteyenler yaklaşık 2 hafta önce sokaklara çıktı.

Tahran’da başlayan eylemler hızla ülke geneline yayıldı. İran yönetimi protestoları bastırmak için tüm vatandaşlarına aylık maaş ödeyeceğini duyurdu ancak protestolar siyasi krize dönüştü.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na göre, 14. gününe giren gösterilerde çıkan olaylar sırasında 37’si güvenlik görevlisi ve 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişi yaşamını yitirdi.

Trump’tan İran halkına çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'da bir süredir devam eden gösterilere dikkat çekerek İran halkına “yardıma hazır olduğunu” belirtti. Trump, “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi saldırı hazırlıklarına başladı iddiası

ABD yönetiminden yetkililerin, Başkan Donald Trump'ın “tehditlerinin” uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini paylaşmak istemeyen ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington’ın protestoların sürdüğü İran’a yönelik tutumu ve ülkedeki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

Buna göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın “tehditlerinin” uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Yetkililerden biri, İran'ın çok sayıda askeri hedefine yönelik geniş çaplı hava saldırısının görüşülen seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda uzlaşıya varılmadığını, olası bir saldırı hazırlığı için herhangi bir askerî teçhizat veya personelin sevk edilmediğini belirtti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
houseof

İran halkı senin gibi bir kan emiciye muhtaç değil. Kaderlerini değiştireceklerse kendileri yapacak. Demokrasi ayağına bir İrana çökmediğiniz kalmıştı

Gökhan

Ayı ile yata girilmez derler. İran ın kendi içinde ki hainler bu durumun asıl sebebidir. İran güvendiği Rusya ve Çin de onu yalnız bıraktı. Göründüğü gibi do... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

Maganda! Denilince aklaa, hemen onunn adı gelir. Trump Trump Trump.