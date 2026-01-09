İran’daki Protestolarda Ölü Sayısı 42’ye Yükseldi, İsrail’den Destek Mesajı Geldi
İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar 12. gününe girerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Ülkede internet ve telefon hatlarının kapatılmasıyla gösterilerin ayrıntılarına ulaşmak güçleşirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla protestolara destek verdi. Tahran yönetimi, gösterilere karşı sert önlemler alırken durum hem iç politikada hem de uluslararası arenada gerilimi artırıyor.
İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar 12. gününe girerken bilanço ağırlaşıyor.
28 Aralık’ta Tahran Kapalı Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülke genelinde yayıldı.
