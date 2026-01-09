İran’daki Protestolarda Ölü Sayısı 42’ye Yükseldi, İsrail’den Destek Mesajı Geldi

HRANA raporuna göre 31 eyalette devam eden eylemlerde 5’i 18 yaşından küçük 34 sivil ve güvenlik güçlerinden 8 kişi yaşamını yitirdi. Polis ve milis güçleri de çatışmalarda yaralandı; sayılarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Protestolara uluslararası tepkiler de gelmeye başladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, İran’daki gösterilere destek verildi ve “İran’ın tamamı halkınındır” mesajı iletildi. Bu hamle, ülkedeki krizi dış politik bir zemine taşırken, İran yönetiminin tepkisi sert oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da protestocuların öldürülmesi halinde İran yönetimine yaptırım uygulanacağını ve destek verileceğini açıkladı. Devrim Muhafızları ise göstericilere karşı taviz verilmeyeceğini duyurdu. İran’da ekonomik çalkantı ve siyasi gerilim, hem iç hem de dış arenada tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.