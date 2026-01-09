onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran’daki Protestolarda Ölü Sayısı 42’ye Yükseldi, İsrail’den Destek Mesajı Geldi

İran’daki Protestolarda Ölü Sayısı 42’ye Yükseldi, İsrail’den Destek Mesajı Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 07:30

İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar 12. gününe girerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Ülkede internet ve telefon hatlarının kapatılmasıyla gösterilerin ayrıntılarına ulaşmak güçleşirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla protestolara destek verdi. Tahran yönetimi, gösterilere karşı sert önlemler alırken durum hem iç politikada hem de uluslararası arenada gerilimi artırıyor.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar 12. gününe girerken bilanço ağırlaşıyor.

İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar 12. gününe girerken bilanço ağırlaşıyor.

nsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından verilen bilgiye göre, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye ulaştı, toplam gözaltı sayısı ise 2 bin 277. Yaralanmaların çoğu saçma ve plastik mermi isabetiyle meydana geldi. Ülkede internet ve telefon hatlarının kapatılması nedeniyle gelişmelerin detaylarına ulaşmak güçleşti.

28 Aralık’ta Tahran Kapalı Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülke genelinde yayıldı.

28 Aralık’ta Tahran Kapalı Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülke genelinde yayıldı.

HRANA raporuna göre 31 eyalette devam eden eylemlerde 5’i 18 yaşından küçük 34 sivil ve güvenlik güçlerinden 8 kişi yaşamını yitirdi. Polis ve milis güçleri de çatışmalarda yaralandı; sayılarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Protestolara uluslararası tepkiler de gelmeye başladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, İran’daki gösterilere destek verildi ve “İran’ın tamamı halkınındır” mesajı iletildi. Bu hamle, ülkedeki krizi dış politik bir zemine taşırken, İran yönetiminin tepkisi sert oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da protestocuların öldürülmesi halinde İran yönetimine yaptırım uygulanacağını ve destek verileceğini açıkladı. Devrim Muhafızları ise göstericilere karşı taviz verilmeyeceğini duyurdu. İran’da ekonomik çalkantı ve siyasi gerilim, hem iç hem de dış arenada tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın