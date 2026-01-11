onedio
55 İl İçin Kuvvetli Kar Uyarısı: Kar Yağışı Bu Gece Etkili Olacak

55 İl İçin Kuvvetli Kar Uyarısı: Kar Yağışı Bu Gece Etkili Olacak

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.01.2026 - 08:12 Son Güncelleme: 11.01.2026 - 08:49

Türkiye, kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde. Dün başlayan kuvvetli fırtına bugün de etkisini sürdürecek. Marmara Bölgesi’nde bugün kuzeyli yönlerden esecek fırtınanın saatte 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul’da gün boyu yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yağışlar gece saatlerinde ise kuvvetli kar yağışına dönecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 5 ila 7 derece azalacak. Meteorolojik uyarıya göre Türkiye'de Pazartesi ve Salı günü 55 kentte kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli rüzgâr bugün de etkili olacak.

Kuvvetli rüzgâr bugün de etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün yurtta, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında kalan her yerde yağmur etkili olacak.

Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul'da Kar Yağışı Olacak mı?

Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul'da Kar Yağışı Olacak mı?

Türkiye’de etkili olan Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle yağışlar bu geceden itibaren kar yağışına dönecek. Kar yağışının gece saatlerinde başlayarak haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Megakent İstanbul’da da okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilmesi ihtimali bulunuyor.

12 Ocak Pazartesi günü etkili olacak kuvvetli kar yağışının Trakya, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Pazartesi ve Salı günü kar yağışının etkili olaması beklenen 55 il şöyle;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Pazartesi ve Salı günü kar yağışının etkili olaması beklenen 55 il şöyle;

11 Ocak Pazar Hava Durumu

11 Ocak Pazar Hava Durumu

12 Ocak Pazartesi Hava Durumu

12 Ocak Pazartesi Hava Durumu
13 Ocak Salı Hava Durumu

13 Ocak Salı Hava Durumu

14 Ocak Çarşamba Hava Durumu

14 Ocak Çarşamba Hava Durumu

15 Ocak Perşembe Hava Durumu

15 Ocak Perşembe Hava Durumu

