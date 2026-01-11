55 İl İçin Kuvvetli Kar Uyarısı: Kar Yağışı Bu Gece Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün yurtta, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında kalan her yerde yağmur etkili olacak.