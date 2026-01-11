55 İl İçin Kuvvetli Kar Uyarısı: Kar Yağışı Bu Gece Etkili Olacak
Türkiye, kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde. Dün başlayan kuvvetli fırtına bugün de etkisini sürdürecek. Marmara Bölgesi’nde bugün kuzeyli yönlerden esecek fırtınanın saatte 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul’da gün boyu yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yağışlar gece saatlerinde ise kuvvetli kar yağışına dönecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 5 ila 7 derece azalacak. Meteorolojik uyarıya göre Türkiye'de Pazartesi ve Salı günü 55 kentte kar yağışı etkili olacak.
Kuvvetli rüzgâr bugün de etkili olacak.
Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul'da Kar Yağışı Olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Pazartesi ve Salı günü kar yağışının etkili olaması beklenen 55 il şöyle;
11 Ocak Pazar Hava Durumu
12 Ocak Pazartesi Hava Durumu
13 Ocak Salı Hava Durumu
14 Ocak Çarşamba Hava Durumu
15 Ocak Perşembe Hava Durumu
