İtfaiye Raporu Olmayan İşletmeler Ruhsatlarını Kaybedecek
Resmi Gazete’de yer alan yeni düzenleme, konaklama tesisleri için yangın güvenliğine ilişkin kesin bir takvim oluşturdu. İtfaiye raporu olmayan işletmelere eksiklerini tamamlamaları için geçici süre verilirken, denetimlerde şartları karşılayamayan tesislerin 31 Mayıs 2026’ya kadar faaliyeti durdurulacak. Belirlenen sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ruhsatları ise iptal edilecek.
31 Aralık'a kadar verilen süre uzatıldı.
Süre sonunda zorunluluğu karşılayamayanların ruhsatları iptal ediliyor.
