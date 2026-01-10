onedio
İtfaiye Raporu Olmayan İşletmeler Ruhsatlarını Kaybedecek

Hakan Karakoca
10.01.2026 - 18:56

Resmi Gazete’de yer alan yeni düzenleme, konaklama tesisleri için yangın güvenliğine ilişkin kesin bir takvim oluşturdu. İtfaiye raporu olmayan işletmelere eksiklerini tamamlamaları için geçici süre verilirken, denetimlerde şartları karşılayamayan tesislerin 31 Mayıs 2026’ya kadar faaliyeti durdurulacak. Belirlenen sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ruhsatları ise iptal edilecek.

31 Aralık'a kadar verilen süre uzatıldı.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, konaklama tesislerine yönelik yangın güvenliği yükümlülükleri için yeni bir takvim oluşturuldu.

Bu kapsamda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre eksikleri bulunan ve daha önce bu eksiklikleri gidermeleri için 31 Aralık 2025’e kadar süre tanınan konaklama tesisleri yeniden denetime alınacak.

Süre sonunda zorunluluğu karşılayamayanların ruhsatları iptal ediliyor.

Yetkili idarelerin yapacağı denetimlerin ardından, işletmelerin yangın yönetmeliğine uygun olduklarını gösteren itfaiye raporunu sunmaları zorunlu olacak. Bu raporu ibraz edemeyen konaklama tesisleri, 31 Mayıs 2026’ya kadar faaliyet gösteremeyecek.

Düzenlemeye göre tanınan süre yalnızca yangın güvenliğiyle ilgili eksikliklerin giderilmesine yönelik imalat ve tadilatlar için kullanılabilecek. Bu süreçte işletmelerin hizmet vermesine izin verilmeyecek.

Belirlenen sürenin bitiminde itfaiye raporunu sunamayan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Ruhsatı iptal edilen konaklama tesisleri tamamen kapatılacak.

Hakan Karakoca
