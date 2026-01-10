İtfaiye Raporu Olmayan İşletmeler Ruhsatlarını Kaybedecek

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, konaklama tesislerine yönelik yangın güvenliği yükümlülükleri için yeni bir takvim oluşturuldu.

Bu kapsamda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre eksikleri bulunan ve daha önce bu eksiklikleri gidermeleri için 31 Aralık 2025’e kadar süre tanınan konaklama tesisleri yeniden denetime alınacak.