onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Apple CEO'su Tim Cook'un Kazancı Ortaya Çıktı: 10 Yıldır Aynı Maaşı Alıyor

Apple CEO'su Tim Cook'un Kazancı Ortaya Çıktı: 10 Yıldır Aynı Maaşı Alıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2026 - 17:23

Apple CEO’su Tim Cook’un 2025 yılına ait kazancı açıklandı. Şirketin perşembe günü yayımladığı vekâletnameye göre Cook, maaş, hisse bazlı ödemeler ve performans primleriyle birlikte toplam 74,3 milyon dolar gelir elde etti. Bu tutar, bir önceki yılki 74,6 milyon dolara göre sınırlı bir gerilemeye işaret ediyor.

Gelir paketinin en büyük bölümünü 57,5 milyon dolarlık hisse ödülleri oluştururken, Cook yıllık şirket performansına bağlı olarak 12 milyon dolar da prim aldı. Pakete ayrıca özel uçak kullanımı ve güvenlik giderleri gibi yan haklar da dahil edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2016'dan beri uçuk maaşı değişmedi.

2016'dan beri uçuk maaşı değişmedi.

Tim Cook’un yıllık 3 milyon dolarlık maaşı 2016’dan bu yana değişmezken, buna karşın üst düzey kazanç sıralamasındaki yeri korunuyor. Equilar ve Associated Press verilerine göre Cook, S&P 500 endeksindeki en yüksek ücretli CEO’lar arasında yer almaya devam ediyor.

Maaş 3 milyon Euro, toplam geliri 100 milyon Euro...

Maaş 3 milyon Euro, toplam geliri 100 milyon Euro...

Tim Cook, 2022’de de 3 milyon dolarlık sabit maaşını korumuş, ancak hisse bazlı ödemelerin etkisiyle toplam kazancı 100 milyon dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Bu nedenle 2025’te açıklanan gelir paketi, CEO’nun kendi rekorunun altında kaldı.

2025 yılı Apple için finansal açıdan oldukça parlak geçti. Şirket, ekim ayı sonunda piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıyarak Nvidia ve Microsoft’tan sonra bu eşiği aşan üçüncü şirket olmayı başardı.

iPhone, Mac, iPad ve Hizmetler segmentlerindeki büyümenin desteğiyle Apple, 2025 mali yılında 416,2 milyar dolarlık gelir açıklayarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın