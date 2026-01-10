Apple CEO'su Tim Cook'un Kazancı Ortaya Çıktı: 10 Yıldır Aynı Maaşı Alıyor

Apple CEO’su Tim Cook’un 2025 yılına ait kazancı açıklandı. Şirketin perşembe günü yayımladığı vekâletnameye göre Cook, maaş, hisse bazlı ödemeler ve performans primleriyle birlikte toplam 74,3 milyon dolar gelir elde etti. Bu tutar, bir önceki yılki 74,6 milyon dolara göre sınırlı bir gerilemeye işaret ediyor.

Gelir paketinin en büyük bölümünü 57,5 milyon dolarlık hisse ödülleri oluştururken, Cook yıllık şirket performansına bağlı olarak 12 milyon dolar da prim aldı. Pakete ayrıca özel uçak kullanımı ve güvenlik giderleri gibi yan haklar da dahil edildi.