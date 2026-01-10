Apple CEO'su Tim Cook'un Kazancı Ortaya Çıktı: 10 Yıldır Aynı Maaşı Alıyor
Apple CEO’su Tim Cook’un 2025 yılına ait kazancı açıklandı. Şirketin perşembe günü yayımladığı vekâletnameye göre Cook, maaş, hisse bazlı ödemeler ve performans primleriyle birlikte toplam 74,3 milyon dolar gelir elde etti. Bu tutar, bir önceki yılki 74,6 milyon dolara göre sınırlı bir gerilemeye işaret ediyor.
Gelir paketinin en büyük bölümünü 57,5 milyon dolarlık hisse ödülleri oluştururken, Cook yıllık şirket performansına bağlı olarak 12 milyon dolar da prim aldı. Pakete ayrıca özel uçak kullanımı ve güvenlik giderleri gibi yan haklar da dahil edildi.
2016'dan beri uçuk maaşı değişmedi.
Maaş 3 milyon Euro, toplam geliri 100 milyon Euro...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
