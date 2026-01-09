İstanbul'da Kira Getirisi En Yüksek İlçe Görenleri Şaşırttı

Konut yatırımında öne çıkan İstanbul’da, satış fiyatlarının yanı sıra kira gelirleri de yakından izleniyor. Megakentin 2025 yılına ait kira verileri netleşti. Aralık 2025 itibarıyla İstanbul’da daire tipi konutlarda ortalama kira 33 bin 823 TL seviyesinde gerçekleşti.

Endeksa verileri, kent genelinde kiraların geçen yıl ortalama yüzde 35,67 arttığını gösteriyor. İstanbul genelinde konut yatırımlarının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplanırken, yıllık brüt getiri oranı yüzde 7,24 oldu. Ancak ilçe bazında incelendiğinde kira artışları ve yatırım getirilerinin önemli farklılıklar gösterdiği görülüyor.

Kaynak - Türkiye Gazetesi