İstanbul'da Kira Getirisi En Yüksek İlçe Görenleri Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2026 - 21:23

Konut yatırımında öne çıkan İstanbul’da, satış fiyatlarının yanı sıra kira gelirleri de yakından izleniyor. Megakentin 2025 yılına ait kira verileri netleşti. Aralık 2025 itibarıyla İstanbul’da daire tipi konutlarda ortalama kira 33 bin 823 TL seviyesinde gerçekleşti.

Endeksa verileri, kent genelinde kiraların geçen yıl ortalama yüzde 35,67 arttığını gösteriyor. İstanbul genelinde konut yatırımlarının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplanırken, yıllık brüt getiri oranı yüzde 7,24 oldu. Ancak ilçe bazında incelendiğinde kira artışları ve yatırım getirilerinin önemli farklılıklar gösterdiği görülüyor.

Kaynak - Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi’nden Ö. Faruk Bingöl’ün aktardığına göre, Aralık 2025 verileri İstanbul’da kira getirisi en yüksek ilçeleri ortaya koydu. Çalışmada, ilçeler bazında ortalama kira bedelleri ve yıllık kira getirileri detaylı şekilde sıralandı:

-Esenyurt: 20.222 TL (%9,41)

-Fatih: 23.793 TL (%8,85)

-Güngören: 30.578 TL (%8,52)

-Bahçelievler: 32.307 TL (%8,50)

-Zeytinburnu: 46.384 TL (%8,42)

-Beyoğlu: 36.750 TL (%8,36)

-Beylikdüzü: 32.845 TL (%8,15)

-Küçükçekmece: 29.717 TL (%8,10)

-Gaziosmanpaşa: 26.524 TL (%7,79)

-Eyüpsultan: 36.906 TL (%7,73)

En düşük ilçeler de şaşırttı:

-Beykoz: 36.881 TL (%3,97)

-Beşiktaş: 52.550 TL (%4,40)

-Sarıyer: 60.622 TL (%4,57)

-Kadıköy: 65.444 TL (%4,87)

-Üsküdar: 39.881 TL (%5,30)

