Yeni Yılda Bilgisayar ve Telefon Fiyatlarında Patlama Yaşanacak

Yeni Yılda Bilgisayar ve Telefon Fiyatlarında Patlama Yaşanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2026 - 18:00

Financial Times’ın aktardığına göre, bellek çiplerinde yaşanan küresel tedarik sorunu bu yıl akıllı telefon ve kişisel bilgisayar fiyatlarında sert artışlara yol açacak. Samsung, Qualcomm ve Arm, yapay zeka veri merkezlerine yönelik hızlanan yatırımların, mobil cihazlar ve ev elektroniğinde kullanılan çiplerin arzını daralttığını vurguluyor.

Las Vegas’taki CES fuarında konuşan Arm CEO’su Rene Hass, mevcut tabloyu son 20 yılda karşılaştığı en ağır bellek çipi krizi olarak tanımladı. Samsung Eş CEO’su TM Roh ise durumun benzeri görülmemiş olduğunu ve maliyet artışlarının kaçınılmaz biçimde tüketici fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

Google, Amazon, Meta ve OpenAI gibi küresel teknoloji şirketleri, ileri seviye yapay zeka modellerini çalıştırmak için dev ölçekli veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Bu tesislerde, yüksek performans sağlayan yüksek bant genişlikli bellekler (HBM) kritik rol oynuyor.

Artan talep nedeniyle Samsung, SK Hynix ve Micron gibi çip üreticileri, üretim hatlarını tüketici elektroniğine yönelik belleklerden HBM’ye yönlendirmiş durumda. Bu strateji değişimi, şirketlerin finansal sonuçlarına da doğrudan yansıyor.

Samsung’un son çeyrekte faaliyet kârını üç katına çıkarmasında, HBM satışlarındaki güçlü artış belirleyici oldu. Micron ise veri merkezlerinden gelen yoğun talep nedeniyle Aralık ayında “Crucial” markası altında sunduğu tüketici ürünlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Google, Amazon, Meta ve OpenAI gibi teknoloji devleri, gelişmiş yapay zeka modelleri için dev veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırıyor. Bu merkezlerde kullanılan yüksek bant genişlikli bellekler (HBM), artan talebin odağına yerleşmiş durumda.

Talep patlamasıyla birlikte Samsung, SK Hynix ve Micron üretimlerini tüketici elektroniğine yönelik belleklerden HBM’ye kaydırdı. Bu değişim, Samsung’un son çeyrekte faaliyet kârını üçe katlamasında etkili olurken, Micron’un da veri merkezi talebi nedeniyle Aralık ayında “Crucial” tüketici markasını sonlandırmasına yol açtı.

Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarında değerlendirmelerde bulunan Arm CEO’su Rene Hass, bellek çiplerindeki sıkıntıyı son 20 yılda gördüğü en ciddi kriz olarak nitelendirdi. Samsung Eş CEO’su TM Roh da sürecin emsalsiz olduğunu vurgulayarak, artan maliyetlerin kaçınılmaz şekilde tüketici fiyatlarına yansıyacağını söyledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
