Yeni Yılda Bilgisayar ve Telefon Fiyatlarında Patlama Yaşanacak
Financial Times’ın aktardığına göre, bellek çiplerinde yaşanan küresel tedarik sorunu bu yıl akıllı telefon ve kişisel bilgisayar fiyatlarında sert artışlara yol açacak. Samsung, Qualcomm ve Arm, yapay zeka veri merkezlerine yönelik hızlanan yatırımların, mobil cihazlar ve ev elektroniğinde kullanılan çiplerin arzını daralttığını vurguluyor.
Las Vegas’taki CES fuarında konuşan Arm CEO’su Rene Hass, mevcut tabloyu son 20 yılda karşılaştığı en ağır bellek çipi krizi olarak tanımladı. Samsung Eş CEO’su TM Roh ise durumun benzeri görülmemiş olduğunu ve maliyet artışlarının kaçınılmaz biçimde tüketici fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.
Dev şirketler veri merkezi için yarış halindeler.
Şirketler yapay zekaya milyarlarca dolar yatırıyor.
Bu yarış tüketici fiyatlarına yansıyacak.
