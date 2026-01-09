Yeni Yılda Bilgisayar ve Telefon Fiyatlarında Patlama Yaşanacak

Google, Amazon, Meta ve OpenAI gibi küresel teknoloji şirketleri, ileri seviye yapay zeka modellerini çalıştırmak için dev ölçekli veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Bu tesislerde, yüksek performans sağlayan yüksek bant genişlikli bellekler (HBM) kritik rol oynuyor.

Artan talep nedeniyle Samsung, SK Hynix ve Micron gibi çip üreticileri, üretim hatlarını tüketici elektroniğine yönelik belleklerden HBM’ye yönlendirmiş durumda. Bu strateji değişimi, şirketlerin finansal sonuçlarına da doğrudan yansıyor.

Samsung’un son çeyrekte faaliyet kârını üç katına çıkarmasında, HBM satışlarındaki güçlü artış belirleyici oldu. Micron ise veri merkezlerinden gelen yoğun talep nedeniyle Aralık ayında “Crucial” markası altında sunduğu tüketici ürünlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.