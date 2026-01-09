onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Javier Bardem, Gazze'ye Verdiği Destek Sebebiyle Paramount Tarafından Kara Listeye Alındığını Söyledi

Javier Bardem, Gazze'ye Verdiği Destek Sebebiyle Paramount Tarafından Kara Listeye Alındığını Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2026 - 18:41

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem’in, Gazze’ye verdiği destek ve İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarını sert şekilde eleştirmesi sonrası ABD’li yapım şirketi Paramount tarafından dışlandığı öne sürüldü. Konuya dair konuşan Bardem, bu tutumun kendisi için sürpriz olmadığını belirterek, yaşananlara şaşırmadığını ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Javier Bardem, tüm baskılara rağmen Gazze'ye verdiği destekle biliniyor.

Javier Bardem, tüm baskılara rağmen Gazze'ye verdiği destekle biliniyor.

Javier Bardem, daha önce de Gazze’ye destek veren isimler arasında yer alırken, Filmcilerin Suça Ortaklığı Sonlandırma Taahhüdü manifestosunu imzalayan oyuncular arasında bulunuyor. Manifesto, Filistin halkına yönelik “soykırım ve apartheid” uygulamalarına karıştığı öne sürülen İsrail festival, sinema ve yapımlarına katılmamayı öngörüyor.

Javier Bardem'le birlikte birçok isim Gazze'ye destek veriyor.

Javier Bardem'le birlikte birçok isim Gazze'ye destek veriyor.

Batı medyasında yer alan iddialara göre İspanyol oyuncu Javier Bardem, CEO’luğunu David Ellison’ın üstlendiği Paramount tarafından, aralarında başka Hollywood yıldızlarının da bulunduğu gayriresmî bir kara listeye dahil edildi.

Söz konusu manifestoya imza atan isimler arasında Emma Seligman, Boots Riley, Adam McKay, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Gael Garcia Bernal ve Emma Stone gibi tanınmış oyuncu ve yönetmenler de yer alıyor.

Javier Bardem yaşanan süreci "şaşırtıcı değil" diyerek yorumladı.

Javier Bardem yaşanan süreci "şaşırtıcı değil" diyerek yorumladı.

Dune, Skyfall, Karayip Korsanları ve No Country for Old Men gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, iddialara ilişkin Zeteo’ya konuştu. Kara liste söylentilerinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Bardem, “Bu şaşırtıcı değil, buna şaşırmıyorum” dedi.

Bardem, asıl meselenin “kiminle çalışmayı seçtiğiniz” olduğunu vurgulayarak, bunun ne anlama geldiğinin önümüzdeki yıllarda daha net görüleceğini ifade etti. Oyuncu ayrıca şu sözlerle tutumunu açıkladı: “Biz insanlara milliyetleri, dinleri ya da etnik kökenleri nedeniyle karşı çıkmıyoruz. Hedef aldığımız şey, bu soykırımı, apartheid düzenini ve yasa dışı işgali destekleyen şirketler ve yapılardır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın