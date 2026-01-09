Javier Bardem, Gazze'ye Verdiği Destek Sebebiyle Paramount Tarafından Kara Listeye Alındığını Söyledi
Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem’in, Gazze’ye verdiği destek ve İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarını sert şekilde eleştirmesi sonrası ABD’li yapım şirketi Paramount tarafından dışlandığı öne sürüldü. Konuya dair konuşan Bardem, bu tutumun kendisi için sürpriz olmadığını belirterek, yaşananlara şaşırmadığını ifade etti.
Javier Bardem, tüm baskılara rağmen Gazze'ye verdiği destekle biliniyor.
Javier Bardem'le birlikte birçok isim Gazze'ye destek veriyor.
Javier Bardem yaşanan süreci "şaşırtıcı değil" diyerek yorumladı.
