Javier Bardem, Gazze'ye Verdiği Destek Sebebiyle Paramount Tarafından Kara Listeye Alındığını Söyledi

Dune, Skyfall, Karayip Korsanları ve No Country for Old Men gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, iddialara ilişkin Zeteo’ya konuştu. Kara liste söylentilerinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Bardem, “Bu şaşırtıcı değil, buna şaşırmıyorum” dedi.

Bardem, asıl meselenin “kiminle çalışmayı seçtiğiniz” olduğunu vurgulayarak, bunun ne anlama geldiğinin önümüzdeki yıllarda daha net görüleceğini ifade etti. Oyuncu ayrıca şu sözlerle tutumunu açıkladı: “Biz insanlara milliyetleri, dinleri ya da etnik kökenleri nedeniyle karşı çıkmıyoruz. Hedef aldığımız şey, bu soykırımı, apartheid düzenini ve yasa dışı işgali destekleyen şirketler ve yapılardır.”