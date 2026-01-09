onedio
İbrahim Seten, Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın Aday Olmayacağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2026 - 23:18

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe’de sezon sonunda olağanüstü genel kurul yapılacak. Hakkında devam eden soruşturmanın kulübe zarar vermesini istemediğini ifade eden Başkan Sadettin Saran, seçim kararı alındığını açıkladı.

Saran’ın bu duyuruda adaylığına dair net bir mesaj vermemesi camiada soru işaretlerine yol açarken, kulislerde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

"Taraftarlarla yaptığı toplantıda açıkladı"

Fenerbahçe’de alınan seçim kararını yorumlayan İbrahim Seten, Sadettin Saran’ın yeniden aday olmayacağını öne sürdü. Seten, Süper Kupa yarı finali öncesinde derneklerle yapılan toplantıyı hatırlatarak, Saran’ın bu toplantıda aday olmama kararını paylaştığını iddia etti.

Seten konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

'Adana’da Sadettin Saran, taraftar derneği başkanlarıyla yaptığı görüşmede “Fenerbahçe Başkanı olduğumdan beri başıma gelmeyen kalmadı. Ben başkan adayı olmayacağım” diyor.'

