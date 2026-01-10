onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Finans Uzmanları Tüketicilere Seslendi: "Kredi Kartlarınızı Hemen Gözden Geçirin"

Finans Uzmanları Tüketicilere Seslendi: "Kredi Kartlarınızı Hemen Gözden Geçirin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2026 - 18:20

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişinin kullandığı kredi kartlarıyla ilgili finans uzmanlarından önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, ihtiyaca uygun seçilmeyen kartların zamanla ciddi mali kayıplar yaratabildiğini vurguluyor. Bu yüzden tüketicilere, kullandıkları kartları yeniden değerlendirmeleri ve kendilerine avantaj sağlamayan kartları iptal etmeleri tavsiye ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her kartın kendine özel kullanıcı profili var.

Her kartın kendine özel kullanıcı profili var.

Puan kazandıran kartlar, seyahat kartları, öğrenci ve ticari kredi kartları ile aidatsız seçenekler en sık tercih edilen türler arasında bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu kartların her birinin tüm kullanıcılar için avantajlı olmadığına dikkat çekiyor. Örneğin puan ve mil sunan kartlarda yüksek yıllık aidatlar ve harcama şartları öne çıkarken, seyahat kartlarında ise uçuş iptali gibi teminatların her koşulda geçerli olmayabileceği ifade ediliyor.

Kartların kendine göre riskleri var.

Kartların kendine göre riskleri var.

Uzmanlara göre öğrenci kredi kartlarında düşük limitler, harcamalar üzerinde yeterli kontrol sağlanamadığında risk yaratabiliyor. Aidatsız kartlar ise kampanya, taksit ve ek güvenlik imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle dezavantajlı olabiliyor. Ticari kartların bireysel harcamalarda kullanılması da vergi ve borç yönetimi açısından sorunlara yol açabiliyor. ABD ve Avrupa merkezli tüketici raporlarında, kredi kartı sözleşmelerinin ayrıntıları incelenmeden yapılan başvuruların en sık yapılan hatalar arasında yer aldığı vurgulanıyor.

Kendinize uygun olmayan kartları iptal edin.

Kendinize uygun olmayan kartları iptal edin.

Finans uzmanları, harcama alışkanlıklarıyla örtüşmeyen kredi kartlarının iptal edilmesini öneriyor. Görünürde cazip olan her kartın güvenli ya da ekonomik olmayabileceğine dikkat çekilirken, daha sade ve ihtiyaca uygun kartların tercih edilmesinin mali riskleri azalttığı vurgulanıyor. Bu sayede gereksiz aidat ve ek masraflardan kaçınarak finansal dengeyi korumak mümkün olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın