Finans Uzmanları Tüketicilere Seslendi: "Kredi Kartlarınızı Hemen Gözden Geçirin"

Puan kazandıran kartlar, seyahat kartları, öğrenci ve ticari kredi kartları ile aidatsız seçenekler en sık tercih edilen türler arasında bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu kartların her birinin tüm kullanıcılar için avantajlı olmadığına dikkat çekiyor. Örneğin puan ve mil sunan kartlarda yüksek yıllık aidatlar ve harcama şartları öne çıkarken, seyahat kartlarında ise uçuş iptali gibi teminatların her koşulda geçerli olmayabileceği ifade ediliyor.