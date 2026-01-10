Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Can Yaman Serbest Bırakıldı
Dün gece birçok eğlence mekânına eş zamanlı düzenlenen denetimler sırasında, Ortaköy’deki Ruby adlı mekânda bulunan Can Yaman gözaltına alındı. Saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından Yaman, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Dün gece saatlerinde 7 kişi gözaltına alınmıştı.
