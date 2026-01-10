Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Can Yaman Serbest Bırakıldı

Ünlü isimleri kapsayan “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde Beşiktaş’taki Bebek Otel ile bazı eğlence mekânlarına da operasyon düzenlendi.

Can Yaman hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gece kulübüne yapılan baskında üzerinden uyuşturucu çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yaman, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.