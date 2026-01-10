onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Can Yaman Serbest Bırakıldı

10.01.2026 - 19:11

Dün gece birçok eğlence mekânına eş zamanlı düzenlenen denetimler sırasında, Ortaköy’deki Ruby adlı mekânda bulunan Can Yaman gözaltına alındı. Saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından Yaman, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ünlü isimleri kapsayan “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde Beşiktaş’taki Bebek Otel ile bazı eğlence mekânlarına da operasyon düzenlendi.

Can Yaman hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gece kulübüne yapılan baskında üzerinden uyuşturucu çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yaman, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

