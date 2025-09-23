onedio
Sevkiyat Tırına Binip Yanlışlıkla Türkiye'den İspanya'ya Giden Kedi Goygoy Malzemesi Oldu

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 14:18

Bir ithalat firmasındaki çalışan, sevkiyat sırasında fark edilmeden tıra binen bir kedinin İspanya’ya kadar gittiğini WhatsApp konuşmasında paylaştı. Kedinin vizesiz bir şekilde dünya turu yapması goygoy malzemesi oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir WhatsApp konuşması gündem oldu.

Bir ithalat firmasında çalışan işçi, sevkiyata bir kedinin karıştığını dile getirdi. Türkiye'den İspanya'ya dünya turu yapan kedi sosyal medyada çok konuşuldu.

Goygoycular boş durmadı tabii.

İşte gelen yorumlardan bazıları...

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
