Ablasının Düğününde Beyaz Giydiği İçin Haklı Bir Şekilde Azarlanan Kadın Sinirleri Bozdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 13:41

Ablasının düğününde giydiği beyaz kıyafet yüzünden sert tepki alan kadın, tartışmanın odağı oldu. Aldığı elbisenin gelinliği aratmaması, abla ile kardeş arasında büyük bir kavga çıkmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Bir ablanın, kardeşiyle yaşadığı 'elbise' tartışması gündem oldu.

Aldığı kıyafetin tam bir gelinliğe benzemesi sinirleri bozmuş olacak ki, abla kardeş arasında büyük tartışma çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
