Cevapsız Arama Hayatını Değiştirdi: Telefon Numarasıyla Loto Oynayan Kadın 58 Milyon TL Kazandı

Sonrasında bu kombinasyonlarla bir piyango oynadı. Akabinde ise yaklaşık 1 milyon 800 bin Singapur Doları (yaklaşık 58 milyon TL) kazandı.

Çekilişi düzenleyen Da Ma Cai, 12 Eylül’de sosyal medya hesapları üzerinden büyük ikramiyeyi doğruladı. Talihli kadın ise yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek kazancının bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.