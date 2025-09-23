Cevapsız Arama Hayatını Değiştirdi: Telefon Numarasıyla Loto Oynayan Kadın 58 Milyon TL Kazandı
Malezya’nın Ipoh kentinde yaşayan bir kadın, hayatının en büyük şansını hiç beklemediği bir anda yakaladı. Telefonuna düşen cevapsız çağrıdaki rakamları loto kuponuna yazan kadın, yalnızca yaklaşık 58 milyon TL kazandı. Şaşkınlığını gizleyemeyen talihli, ödülün bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.
Malezya’nın Ipoh kentinde yaşayan bir kadının hayatı sıradan bir telefon aramasıyla baştan aşağı değişti.
Telefon kayıtlarını incelerken cevapsız bir aramanın numaralarındaki 4526 ve 3106 rakamlarını fark etti.
