onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cevapsız Arama Hayatını Değiştirdi: Telefon Numarasıyla Loto Oynayan Kadın 58 Milyon TL Kazandı

Cevapsız Arama Hayatını Değiştirdi: Telefon Numarasıyla Loto Oynayan Kadın 58 Milyon TL Kazandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 12:08

Malezya’nın Ipoh kentinde yaşayan bir kadın, hayatının en büyük şansını hiç beklemediği bir anda yakaladı. Telefonuna düşen cevapsız çağrıdaki rakamları loto kuponuna yazan kadın, yalnızca yaklaşık 58 milyon TL kazandı. Şaşkınlığını gizleyemeyen talihli, ödülün bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Kaynak: https://www.asiaone.com/malaysia/ipoh...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Malezya’nın Ipoh kentinde yaşayan bir kadının hayatı sıradan bir telefon aramasıyla baştan aşağı değişti.

Malezya’nın Ipoh kentinde yaşayan bir kadının hayatı sıradan bir telefon aramasıyla baştan aşağı değişti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 10 Eylül’de gerçekleşen Da Ma Cai 1+3D Jackpot çekilişinde talih kuşu bu kadına kondu.

Telefon kayıtlarını incelerken cevapsız bir aramanın numaralarındaki 4526 ve 3106 rakamlarını fark etti.

Telefon kayıtlarını incelerken cevapsız bir aramanın numaralarındaki 4526 ve 3106 rakamlarını fark etti.

Sonrasında bu kombinasyonlarla bir piyango oynadı. Akabinde ise yaklaşık 1 milyon 800 bin Singapur Doları (yaklaşık 58 milyon TL) kazandı.

Çekilişi düzenleyen Da Ma Cai, 12 Eylül’de sosyal medya hesapları üzerinden büyük ikramiyeyi doğruladı. Talihli kadın ise yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek kazancının bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
5
5
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın