Öfkeni Etkileyen Mars Burcunu Buluyoruz!
Herkes sinirlenir ama herkes aynı şekilde sinirlenmez. Kimi patlar, kimi susar, kimi içine atar, kimi de soğukkanlı bir öfkeyle bekler… İşte tam burada Mars devreye girer. Astrolojide Mars; öfkemizi, mücadele biçimimizi, nasıl tepki verdiğimizi ve sınırlarımızı nasıl savunduğumuzu anlatır.
Peki senin Mars burcun hangisi? Haydi öğrenelim!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Öfkeni puanlar mısın?
4. Rahatlamak ve belki biraz sakinleşmek için neye ihtiyacın var?
5. Sinirlendiğinde bedeninde ilk neresi gerilir?
6. Önüne çıkan engeller karşısında tavrın nasıldır?
7. Hangi spor biçimi sana daha çok zevk verir?
8. Peki kendini hırslı biri olarak görüyor musun?
9. İnsanlar seni sinirliyken nasıl tanımlar?
10. Aşağıdaki sözlerden hangisine daha çok katılıyorsun?
Mars Koç: Anında Alev Alan Öfke
Mars Boğa: Sessiz Biriken Volkan
Sen kolay kolay sinirlenmezsin ama sinirlendiğinde geri dönüşü yoktur. Öfken yavaş yavaş birikir ve genelde sabrının tükendiği noktada ortaya çıkar. İnsanlar seni sakin zanneder ama sınırların aşıldığında çok net bir duruş sergilersin. Öfkenin temelinde genellikle güvende hissetmeme ve istikrarının bozulması yatar. Sana ait olan bir şey tehdit altındaysa, tahammülün kalmaz. Affetmen zordur çünkü kolay kızmazsın. Bir kere kırıldıysan, unutman zaman alır.
Mars Yengeç: İçine Atan ve Kırılan
Mars Aslan: Gururdan Gelen Öfke
Mars Başak: Kontrollü ve Bastırılmış
Mars Terazi: Pasif-Agresif Öfke
Mars Akrep: Yoğun ve Derin
Mars Yay: Patlayıp Gülen
Mars Oğlak: Soğuk ve Stratejik
Mars Kova: Mesafeli ve Kopuk
Mars Balık: Dağınık ve İçsel
