Senin öfken hızlı, doğrudan ve filtresiz. Sinirlendiğinde beklemezsin; için dışına çıkar. Bu seni dürüst ve net yapar ama bazen fazla aceleci tepkiler vermene de yol açar. Öfke senin için bastırılması gereken bir duygu değil, dışarı çıkması gereken bir enerjidir. Kavgadan korkmazsın, hatta çoğu zaman yüzleşmeyi tercih edersin. Haksızlığa tahammülün yoktur. Bir şey seni kızdırdıysa, o an çözülmesini istersin. Beklemek seni daha da sinirlendirir. İyi tarafı şu: Öfken uzun sürmez. Patlarsın, söylersin ve geçer. Kin tutmak sana göre değildir.