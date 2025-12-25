onedio
Öfkeni Etkileyen Mars Burcunu Buluyoruz!

Öfkeni Etkileyen Mars Burcunu Buluyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.12.2025 - 16:01

Herkes sinirlenir ama herkes aynı şekilde sinirlenmez. Kimi patlar, kimi susar, kimi içine atar, kimi de soğukkanlı bir öfkeyle bekler… İşte tam burada Mars devreye girer. Astrolojide Mars; öfkemizi, mücadele biçimimizi, nasıl tepki verdiğimizi ve sınırlarımızı nasıl savunduğumuzu anlatır. 

Peki senin Mars burcun hangisi? Haydi öğrenelim!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Öfkeni puanlar mısın?

4. Rahatlamak ve belki biraz sakinleşmek için neye ihtiyacın var?

5. Sinirlendiğinde bedeninde ilk neresi gerilir?

6. Önüne çıkan engeller karşısında tavrın nasıldır?

7. Hangi spor biçimi sana daha çok zevk verir?

8. Peki kendini hırslı biri olarak görüyor musun?

9. İnsanlar seni sinirliyken nasıl tanımlar?

10. Aşağıdaki sözlerden hangisine daha çok katılıyorsun?

Mars Koç: Anında Alev Alan Öfke

Senin öfken hızlı, doğrudan ve filtresiz. Sinirlendiğinde beklemezsin; için dışına çıkar. Bu seni dürüst ve net yapar ama bazen fazla aceleci tepkiler vermene de yol açar. Öfke senin için bastırılması gereken bir duygu değil, dışarı çıkması gereken bir enerjidir. Kavgadan korkmazsın, hatta çoğu zaman yüzleşmeyi tercih edersin. Haksızlığa tahammülün yoktur. Bir şey seni kızdırdıysa, o an çözülmesini istersin. Beklemek seni daha da sinirlendirir. İyi tarafı şu: Öfken uzun sürmez. Patlarsın, söylersin ve geçer. Kin tutmak sana göre değildir.

Mars Boğa: Sessiz Biriken Volkan

Sen kolay kolay sinirlenmezsin ama sinirlendiğinde geri dönüşü yoktur. Öfken yavaş yavaş birikir ve genelde sabrının tükendiği noktada ortaya çıkar. İnsanlar seni sakin zanneder ama sınırların aşıldığında çok net bir duruş sergilersin. Öfkenin temelinde genellikle güvende hissetmeme ve istikrarının bozulması yatar. Sana ait olan bir şey tehdit altındaysa, tahammülün kalmaz. Affetmen zordur çünkü kolay kızmazsın. Bir kere kırıldıysan, unutman zaman alır.

Sen sinirlendiğinde bedenin değil zihnin devreye girer. Laf sokar, imalar yapar, zekânı kullanırsın. Fiziksel değil, zihinsel bir öfken vardır. Tartışmalarda kelimeler senin silahındır. Söylediklerinle karşı tarafı düşündürür, bazen de afallatırsın. Ancak bu durum seni sonradan pişman edebilir. Öfken hızlı gelir ve hızlı gider ama sözlerin iz bırakabilir.

Mars Yengeç: İçine Atan ve Kırılan

Senin öfken bastırılmış duygularla doludur. Sinirlendiğinde bağırmazsın; susarsın. Ama o sessizlik çok şey anlatır. Öfken genellikle incinmişlikten doğar. Kendini güvende hissetmediğinde ya da duygusal olarak ihmal edildiğinde öfken tetiklenir. Ancak bunu açıkça göstermek yerine içine atarsın. Zamanla bu birikim seni daha hassas ve savunmacı yapabilir.

Mars Aslan: Gururdan Gelen Öfke

Senin öfkenin merkezinde gurur vardır. Küçümsenmek, ciddiye alınmamak ya da değersiz hissettirilmek seni çok sinirlendirir. Sinirlendiğinde dramatik tepkiler verebilirsin. Öfken görünür, sahnelidir. Ancak takdir gördüğünde hemen yumuşarsın. Aslında istediğin tek şey saygıdır.

Mars Başak: Kontrollü ve Bastırılmış

Sen öfkeni disipline edersin. Sinirlensen bile bunu belli etmez, analiz etmeye çalışırsın. Ancak bastırılan her duygu gibi öfken de zamanla içsel bir huzursuzluk yaratabilir. Genellikle düzensizlik, sorumsuzluk ve mantıksızlık seni sinirlendirir. Tepkilerin sessiz ama keskindir. Eleştirilerin aslında öfkenin en net ifadesidir.

Mars Terazi: Pasif-Agresif Öfke

Sen doğrudan kavga etmek istemezsin. Öfkeni dengelemek, adil olmak istersin ama bu bazen pasif-agresif davranışlara dönüşebilir. Haksızlığa uğradığında içten içe çok sinirlenirsin ama bunu açıkça ifade etmekte zorlanırsın. Uzlaşma senin için önemlidir ama bastırılan öfke seni yorar.

Mars Akrep: Yoğun ve Derin

Senin öfken yüzeysellik kabul etmez. Sinirlendiğinde bunu herkes fark etmeyebilir ama sen içinde fırtınalar koparırsın. İhanet, güven kaybı ve manipülasyon seni en çok tetikleyen şeylerdir. Öfken kin tutmaya meyillidir. Affetmen zordur ama affettiğinde de gerçekten bırakırsın.

Mars Yay: Patlayıp Gülen

Senin öfken anlıktır. Sinirlenirsin, söylersin, sonra unutursun. Uzun süre öfkeli kalmak sana göre değildir. Kısıtlanmak, özgürlüğünün elinden alınması seni çıldırtır. Ama eğlence ve mizah seni hemen sakinleştirir. Öfken geçicidir, ruhun hafiftir.

Mars Oğlak: Soğuk ve Stratejik

Sen sinirlendiğinde bunu belli etmezsin. Öfkeni kontrol eder, zamanı gelince gösterirsin. Saygısızlık ve otoritenin sorgulanması seni tetikler. Tepkilerin planlıdır. Soğukkanlılığın en büyük silahındır.

Mars Kova: Mesafeli ve Kopuk

Senin öfken duygusal değil, zihinseldir. Sinirlendiğinde uzaklaşırsın. Mantıksızlık, baskı ve özgürlüğünün kısıtlanması seni kızdırır. Tepkin genelde kopmaktır. Öfken soğuk ama nettir.

Mars Balık: Dağınık ve İçsel

Sen öfkeni net yaşayamazsın. Sinirlendiğini bile bazen sonradan fark edersin. Duygusal karmaşa seni yorar. Öfken genelde kendine döner. Anlaşıldığında ise hızla yumuşarsın.

