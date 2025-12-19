Burçlar Ve Psikolojik Sorunları!

Hepimizin zorlandığı noktalar var. Kimi fazla düşünüyor, kimi kontrol edemiyor, kimi de hissetmemek için duvar örüyor. Astroloji psikolojik sorunları “neden” olarak açıklamaz ama nerede zorlandığımızı fısıldar. Bu test, burcunun seni hangi duygusal çıkmazlara daha yatkın kıldığını anlatıyor.

Hazırsan burcunu seç ve kendinle yüzleş!