Pazar Kahvaltısına Eşlik Edecek Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar
11.01.2026 - 10:01

Pazar sabahı o yataktan kalkmak bazen dünyanın en zor işi olsa da, mutfaktan gelen kızarmış ekmek ve demli çay kokusu her şeyi değiştirir. Gazeteler (veya sosyal medya akışları) açılır, o meşhur 'uzun kahvaltı' seremonisi başlar.

İşte bu keyfi ikiye katlayacak, çayınızın yanına şeker niyetine gidecek, hem ruhunuzu dinlendirecek hem de hafiften tempoya sokacak parçalar.

Küçük bir not: Çaylar tazelendiyse ve domatesin üzerine kekik döküldüyse, müzik listesini başlatma vakti gelmiş demektir!

1. Bülent Ortaçgil - Bu Su Hiç Durmaz

2. Sixpence None the Richer - Kiss Me

3. Evrencan Gündüz - Bir Öyle Bir Böyle

4. Jack Johnson - Banana Pancakes

5. Birsen Tezer - İstanbul

6. MFÖ - Sarı Laleler

7. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun

8. Can Bonomo - Meczup

9. Jason Mraz - I'm Yours

10. Carla Bruni - Quelqu'un m'a dit

11. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşuz

12. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde

13. Vance Joy - Riptide

14. Feist - 1234

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
