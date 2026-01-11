Pazar Kahvaltısına Eşlik Edecek Şarkılar
Pazar sabahı o yataktan kalkmak bazen dünyanın en zor işi olsa da, mutfaktan gelen kızarmış ekmek ve demli çay kokusu her şeyi değiştirir. Gazeteler (veya sosyal medya akışları) açılır, o meşhur 'uzun kahvaltı' seremonisi başlar.
İşte bu keyfi ikiye katlayacak, çayınızın yanına şeker niyetine gidecek, hem ruhunuzu dinlendirecek hem de hafiften tempoya sokacak parçalar.
Küçük bir not: Çaylar tazelendiyse ve domatesin üzerine kekik döküldüyse, müzik listesini başlatma vakti gelmiş demektir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bülent Ortaçgil - Bu Su Hiç Durmaz
2. Sixpence None the Richer - Kiss Me
3. Evrencan Gündüz - Bir Öyle Bir Böyle
4. Jack Johnson - Banana Pancakes
5. Birsen Tezer - İstanbul
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. MFÖ - Sarı Laleler
7. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun
8. Can Bonomo - Meczup
9. Jason Mraz - I'm Yours
10. Carla Bruni - Quelqu'un m'a dit
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşuz
12. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde
13. Vance Joy - Riptide
14. Feist - 1234
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın