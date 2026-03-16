Claude Monet Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Monet’nin tablolarında ay ışığı hep bir karakter gibi, Debussy ise onu notalara döken adam. Clair de Lune aslında Verlaine’in bir şiirinden esinlenmiş yani sanat zinciri burada resmen üçlü komboya dönüyor. Debussy de tıpkı Monet gibi izlenim peşindeydi; müzikte empresyonizmin öncülerindendi. Monet sabah Giverny’de kahvesini içerken bunu açardı, yüzde yüz.