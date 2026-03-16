Claude Monet Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?
Sisli bir sabah, nilüferlerin arasından müzik yükseliyor... Eğer Claude Monet bugün yaşasaydı, atölyesinde boya kokusuna bol bol nota karışırdı. Işığı yakalamayı takıntı haline getiren bir ressamın müzik zevki de elbette atmosfer, titreşim ve ruh hali üzerinden şekillenirdi. Fırça darbeleri nasıl titreşen renklerden oluşuyorsa, bu liste de titreşen notalardan oluşuyor. Hazırsanız, başlıyoruz!
Claude Debussy - Clair de Lune
Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche
Erik Satie - Gymnopédie No.1
Ólafur Arnalds - Near Light
Radiohead - Daydreaming
The Beatles - Here Comes the Sun
Sigur Rós - Hoppípolla
Jóhann Jóhannsson - Flight From The City
Talk Talk - After the Flood
FKA twigs - Cellophane
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
