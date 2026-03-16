Claude Monet Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon - Onedio Üyesi
16.03.2026 - 18:01

Sisli bir sabah, nilüferlerin arasından müzik yükseliyor... Eğer Claude Monet bugün yaşasaydı, atölyesinde boya kokusuna bol bol nota karışırdı. Işığı yakalamayı takıntı haline getiren bir ressamın müzik zevki de elbette atmosfer, titreşim ve ruh hali üzerinden şekillenirdi. Fırça darbeleri nasıl titreşen renklerden oluşuyorsa, bu liste de titreşen notalardan oluşuyor. Hazırsanız, başlıyoruz!

Claude Debussy - Clair de Lune

Monet’nin tablolarında ay ışığı hep bir karakter gibi, Debussy ise onu notalara döken adam. Clair de Lune aslında Verlaine’in bir şiirinden esinlenmiş yani sanat zinciri burada resmen üçlü komboya dönüyor. Debussy de tıpkı Monet gibi izlenim peşindeydi; müzikte empresyonizmin öncülerindendi. Monet sabah Giverny’de kahvesini içerken bunu açardı, yüzde yüz.

Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

Beyaz bulutlar zaten Monet’nin çocukluk takıntısı gibi bir şey. Einaudi’nin piyanosu, Monet’nin gökyüzü eskizleri kadar sade ama duygusal. Einaudi aslında klasik müzik eğitimi aldı ama çağdaş sinema müziği dünyasında ünlü haline geldi. Monet bunu dinlerken kesin gökyüzüne bakar, sonra aynı bulutu üç farklı tonla boyardı.

Erik Satie - Gymnopédie No.1

Satie zaten Paris bohemliğinin resmi maskotu gibiydi. Monet’nin dönemine çok yakın yaşadı ve ikisi aynı kafelerde karşılaşmış olsa kimse şaşırmazdı.

Ólafur Arnalds - Near Light

Modern bir Monet yorumu gibi düşünün. Arnalds klasikle elektronik arasında bir köprü kuruyor; Monet de geleneksel resimle modernizmin köprüsünü kurmuştu. Arnalds bazı konserlerinde algoritmalarla canlı beste yapıyor. Monet yaşasa buna bayılırdı, çünkü adam ışığı canlı yakalamaya takıntılıydı!

Radiohead - Daydreaming

Empresyonizm biraz da gerçekliğin çözülmesi demek. Daydreaming klibi ters akışlı çekilmişti ve zaman algısını kırabiliyor Monet de zamanı kırıyordu, aynı katedrali günün farklı saatlerinde tekrar tekrar boyadı.

The Beatles - Here Comes the Sun

Güneş demek Monet demek. Bu şarkı George Harrison’ın yazdığı nadir Beatles parçalarından biri ve bahar neşesi yayıyor. Monet’nin bahçe tabloları gibi umut dolu!

Sigur Rós - Hoppípolla

İzlanda’nın soğuk ama duygusal sesi. Jónsi’nin vokali bazen kelime bile değil ama duygu çok net. Monet de net çizgiler yerine his bırakmayı tercih ediyordu.

Jóhann Jóhannsson - Flight From The City

Jóhannsson bu besteyi piyanoyla neredeyse tek nefeste kaydetmiş gibi bir his bırakıyor. Monet’nin sabah sisi tabloları tam olarak böyle bir duygu yayıyor, az nota, çok atmosfer. Besteci maalesef genç yaşta hayatını kaybetti ve ardından kült bir figüre dönüştü.

Talk Talk - After the Flood

80’lerin sonlarında post-rock’ın temellerini atan bir grup. Şarkı sabırsız dinleyiciye göre değil pek. Monet de sabırsız izleyici için resim yapmıyordu zaten. Katmanlı, yavaş, dikkat isteyen bir atmosfer!

FKA twigs - Cellophane

Kırılgan ama güçlü. Şarkı düşük bir prodüksiyonla başlıyor ve duygusal olarak çıplak bir noktaya gidiyor. Monet’nin geç dönem nilüferleri de daha soyut ve daha cesurdu.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
