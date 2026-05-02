Müzik Tarihini Değiştiren İkonik Enstrümanlar

İtalya'da 1700'lerde yaşayan Antonio Stradivari diye bir usta vardı. Adam öyle kemanlar yaptı ki, bugün en gelişmiş bilgisayarlarla bile o sesi taklit edemiyoruz. 'İnsan sesine en yakın enstrüman' denir ya, işte o lafın hakkını tam veren alet budur. Bugün bir orkestrada başkemancının elinde bir Stradivarius varsa, o keman muhtemelen birkaç milyon dolar değerinde.