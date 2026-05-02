article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kanye West Müzik Dünyasını Salladı: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.05.2026 - 13:01

Mart ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Kanye West yeni albümünde şarkısına çektiği kliple çok tartışıldı. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. YE - ALL THE LOVE (feat. ANDRÉ TROUTMAN)

Yeni albümü BULLY ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan bir diğer şarkısı ALL THE LOVE için de klip çekti.

2. OneRepublic - Need Your Love

Kült olmuş gruplardan biri olan One Republic de yeni şarkıları Need Your Love çektikleri yeni klipleriyle Nisan aynını şenlendirdiler.

3. Olivia Rodrigo - drop dead

Yeni nesilin en önemli isimlerinden Olivia Rodrigo, renkli klibiyle sevenlerini mutlu etmeyi başardı.

4. Tyla - SHE DID IT AGAIN ft. Zara Larsson

Tyla ve Zara Larsson iş birliği yaparak sıcak mı sıcak bir kliple hayranlarını ekran başına toplamayı başardılar.

5. ADÉLA - KGB

Yine renkli bir kliple karşınızdayız. Adela'nın KGB şarkısına çektiği yeni klibi pembe rengiyle öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Céline Dion - Dansons

Kanadalı diva Céline Dion, uzun süren sessizliğini Dansons şarkısına çektiği kliple bozdu.

7. TAEYONG 태용 'Rock Solid (Feat. Anderson .Paak)' MV

Eğlenceli ve bir o kadar da hareketli bir klip çekmişler. İzlerken yerinizde duramıyorsunuz.

8. Sıla - hayran

Güçlü duruşu ve ilginç sözleriyle hayranları tarafından baş tacı yapılan şarkıcı Sıla da yeni şarkısı hayran için çektiği kliple Nisan ayını renklendirenlerden.

9. Deniz Seki - Seni Bana Katsam

Deniz Seki de Nisan ayını pas geçmedi ve Seni Bana Katsam şarkısını kliplendirdi.

10. Evrencan Gündüz - Biz Ayrılmayız

Yeni nesilin sevilen ve başarılı isimlerinden olan Evrencan Gündüz de yeni klibiyle hayranlarını mutlu etmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hande Yener & Madrigal - Ego

Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Hande Yener ve Madrigal grubu Ego şarkısına çektikleri klip ile konuşulmaya adaylar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın