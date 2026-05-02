Gazeteci Şule Aydın Dolandırıcıların Yeni Yöntemini Anlattı: "Bana Ait Tüm Bilgileri Biliyorlardı"

Bilgi Paylaşmayın: Bankanız sizden asla telefon üzerinden şifre, PIN kodu veya SMS ile gelen onay kodlarını istemez. Bu bilgileri kimseyle paylaşmayın.

Resmi Kanalları Kullanın: Eğer bankanızdan aradığını söyleyen birinden şüphelenirseniz, görüşmeyi sonlandırın ve bankanızın resmi müşteri hizmetleri numarasını (genelde banka kartının arkasında yazar) kendiniz arayın.

Linklere Tıklamayın: SMS veya e-posta yoluyla gelen, 'hesabınızda şüpheli işlem var' gibi panik yaratan mesajlardaki linklere kesinlikle tıklamayın.

E-Devlet Bilgileri: Dolandırıcıların elinde e-devlet bilgilerinizin olması durumunda e-devlet şifrenizi hemen değiştirmek ve iki aşamalı doğrulamayı (SMS veya mobil onay) aktif hale getirmek iyi bir adımdır.

Banka Uygulamasını Kontrol Edin: Şüpheli bir durumdan bahsedildiğinde, telefon görüşmesi yaparken değil, uygulamaya kendi yöntemlerinizle girerek son işlemleri kontrol edin.

Çevrenizi Bilgilendirin: Videoda da belirtildiği gibi, özellikle teknolojiye daha uzak olan aile büyüklerinizi bu konuda uyarmak çok önemlidir.