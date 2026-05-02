Gazeteci Şule Aydın Dolandırıcıların Yeni Yöntemini Anlattı: "Bana Ait Tüm Bilgileri Biliyorlardı"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2026 - 23:44 Son Güncelleme: 02.05.2026 - 23:45

Dijital dolandırıcılık artık 'olursa olur' mantığıyla yapılan amatör denemelerden çıktı. Profesyonel, psikolojik taktikler kullanan ve veri madenciliğine dayanan bir suç endüstrisine dönüştü. Dolandırıcılar artık rastgele değil, hedef seçerek çalışıyor. Sosyal medya profillerinden toplanan bilgilerle kişiye özel senaryolar kuruluyor. Hatta düşündüğümüzden çok daha fazla bilgiye ulaşabiliyorlar. 

Gazeteci Şule Aydın dolandırıcıların yeni yöntemini bizzat hedef alındığı deneyimiyle anlattı. Tüm bilgilerinin ellerinde olduğunu belirten Aydın, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXrvF...
Şüpheli bir arama aldıysanız ne yapmalısınız?

  • Bilgi Paylaşmayın: Bankanız sizden asla telefon üzerinden şifre, PIN kodu veya SMS ile gelen onay kodlarını istemez. Bu bilgileri kimseyle paylaşmayın.

  • Resmi Kanalları Kullanın: Eğer bankanızdan aradığını söyleyen birinden şüphelenirseniz, görüşmeyi sonlandırın ve bankanızın resmi müşteri hizmetleri numarasını (genelde banka kartının arkasında yazar) kendiniz arayın.

  • Linklere Tıklamayın: SMS veya e-posta yoluyla gelen, 'hesabınızda şüpheli işlem var' gibi panik yaratan mesajlardaki linklere kesinlikle tıklamayın.

  • E-Devlet Bilgileri: Dolandırıcıların elinde e-devlet bilgilerinizin olması durumunda e-devlet şifrenizi hemen değiştirmek ve iki aşamalı doğrulamayı (SMS veya mobil onay) aktif hale getirmek iyi bir adımdır.

  • Banka Uygulamasını Kontrol Edin: Şüpheli bir durumdan bahsedildiğinde, telefon görüşmesi yaparken değil, uygulamaya kendi yöntemlerinizle girerek son işlemleri kontrol edin.

  • Çevrenizi Bilgilendirin: Videoda da belirtildiği gibi, özellikle teknolojiye daha uzak olan aile büyüklerinizi bu konuda uyarmak çok önemlidir.

  • Şikayet Edin: Şüpheli numarayı ilgili mercilere veya bankanızın güvenlik birimine bildirin.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
