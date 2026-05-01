Dr. Tuba Güleç Anlattı: Soğuk Algınlığının Sebebi Soğuk mu Mikroplar mı?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.05.2026 - 21:19 Son Güncelleme: 01.05.2026 - 21:27

Hepimiz 'Saçını ıslak çıkma, hasta olursun.', 'Soğukta dolaşma, üşütürsün.' cümleleri ile büyüdük. Bu cümleler nesiller boyu aktarıldı. Fakat bilim hastalıkların sebebinin soğuk değil mikroplar olduğunu defalarca açıkladı. Fakat yine de annelerin bu net inancı kırılmadı. Peki hangisi haklı?

Dr. Tuba Güleç, soğuk algınlığının gerçek sebebini anlattı. Güleç'in anlattıkları annelere rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXw1s...
Dr. Tuba Güleç'e göre bu düellonun tek bir kazananı yok, hem anneler hem de doktorlar haklı!

Neden Her İki Taraf da Haklı?

  • Doktorlar Haklı: Hastalığın asıl sebebi her zaman bakteri veya virüsler gibi mikroplardır.

  • Anneler Haklı: Soğuk hava, soğuk su veya klima gibi faktörler, vücudun savunma mekanizmasını zayıflatarak mikropların işini kolaylaştırır.

Soğuk Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?

Videoda bu durum üç ana başlıkta açıklanıyor:

  • Kuruyan Boğaz: Klima veya kuru hava boğazdaki koruyucu tabakayı inceltiyor. Normalde kaygan zeminde tutunamayan mikroplar, boğaz kuruyunca oraya yerleşip tahrişe yol açıyor.

  • Büzüşen Damarlar: Soğukla birlikte damarlar daralıyor ve kan akımı azalıyor. Bu da mikroplarla savaşacak olan bağışıklık hücrelerinin o bölgeye ulaşmasını engelliyor.

  • Filtre Sisteminin Çökmesi: Soğuk havada burun nemini (mukus) kaybediyor. Mukus azaldığında, burnumuzdaki 'filtre' sistemi düzgün çalışmıyor ve normalde yakalanabilecek virüsler vücuda giriyor.

Sonuç ve Tavsiyeler

  • Bağışıklığı güçlü tutmak,

  • Vücudu (özellikle boğaz ve burun bölgesini) nemli tutmak,

  • Bol su içmek gerekiyor.

Kısacası; mikroplar hastalığı yapıyor, soğuk ise kapıyı açıyor!

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Reklam
