Ameliyat Olacak Herkesin Aklından Geçen O Soruyu Bir Anestezi Uzmanı Yanıtladı: Uyanamama İhtimali Var mı?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.05.2026 - 17:40 Son Güncelleme: 01.05.2026 - 17:44

Genel anestezi beyindeki bilinç merkezlerini geçici olarak devre dışı bırakan ilaçların kontrollü biçimde uygulanması. Hasta uyuyor, ağrı hissetmiyor ve ameliyatı hatırlamıyor. Bu süreç boyunca solunum, kalp atışı ve oksijen seviyesi sürekli izleniyor. Fakat ameliyat olacak herkeste uyanamama korkusu var. Peki bu ne kadar yerinde bir korku?

Bir anestezi uzmanı ameliyat olacak herkesin korkulu rüyası olan o soruyu yanıtladı. Gerçekten anesteziden uyanamama ihtimali var mı?

Videoda belirtilen nadir tıbbi durumlar dışında, uzmanların ve tıbbi kaynakların belirttiği diğer risk faktörleri şunlar olabilir;

  • Ciddi Kronik Hastalıklar: İleri derece kalp yetmezliği, kontrol altına alınamayan ağır akciğer hastalıkları (KOAH gibi) veya ciddi böbrek/karaciğer yetmezliği olan kişilerde vücut anestezi ilaçlarını atmakta zorlanabilir.

  • Yaş Faktörü: Çok ileri yaştaki hastalarda veya çok küçük bebeklerde organ fonksiyonları daha hassas olduğu için risk, sağlıklı bir yetişkine göre daha yüksektir.

  • Acil ve Travmatik Ameliyatlar: Planlı bir ameliyat yerine, hastanın durumu çok kötüyken yapılan acil müdahalelerde (ağır trafik kazaları, büyük iç kanamalar vb.) vücudun genel dengesi bozulduğu için risk artar.

  • Ağır Obezite ve Uyku Apnesi: Bu durumlar solunum yollarının yönetilmesini zorlaştırabilir ve anestezi sonrası uyanma sürecinde solunum sıkıntılarına yol açabilir.

  • Anafilaksi (Şiddetli Alerjik Reaksiyon): Hastanın anestezi ilaçlarından birine karşı daha önce bilinmeyen, çok şiddetli bir alerjisinin olması hayati risk yaratabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
