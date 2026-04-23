Psikolog Buğra Mısri 5 Basit Soruyla İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Puanlamanın Formülünü Verdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.04.2026 - 14:04

İnsanlar ilişkilerini değerlendirmek için çoğu zaman büyük bir kriz bekliyor. Oysa sorunlar genellikle sessizce birikiyor. Fark edilmeyen küçük örüntüler, görmezden gelinen sinyaller ve sorgulanmayan alışkanlıklar ilişkiyi yavaş yavaş zedeliyor.

Psikolog Buğra Mısriyalnızca 5 soruyla ilişkinizin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçebileceğiniz bir formül paylaştı. Basit sorular ve cevaplar pek çok kişiyi kendi ilişkisi üzerine düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXXN6u5DoT7/
İlişkisini test etmek isteyenler için sorular ve puanlama sistemi şöyle;

1️⃣ Partnerin seni anlamak için mi dinliyor?

2️⃣ Kötü hissettiğinde yanında kalıyor mu?

3️⃣ Tartışırken haklı çıkmaya mı çalışıyor, seni anlamaya mı?

4️⃣ Onsuzken de kendi içinde huzurlu musun?

5️⃣ Bu ilişki seni daha iyi biri yapıyor mu?

SONUÇLAR

0–2 puan: Bu ilişki sana iyi gelmiyor.

3–4 puan: İdare ediyorsun… ama eksik bir şeyler var.

5 puan: Gerçekten sağlıklı bir ilişki içindesin.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
