Genetik Mühendisi Dilara Sarı Denedi: Yere Düşen Bir Yiyeceği 5 Saniye İçinde Alırsak Tüketebilir miyiz?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.05.2026 - 16:41

Tükettiğimiz gıdaların hijyeni elbette çok önemli. Hijyen, özellikle mikroskopla baktığımızda gördüğümüz o 'görünmez dünya' düşünüldüğünde çok daha kritik bir hal alıyor. Fakat elbette gözle göremediğimiz bu dünyaya pek de hakim değiliz. Peki gıda hijyeniyle ilgili sıklıkla söylenen '5 saniye kuralı' gerçekten doğru mu?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı bunu bir deneyle ortaya koyarak pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini gidermeye çalıştı.

Bilimsel Gerçekler: 5 Saniye Kuralı Nedir?

Bilimsel araştırmalar (özellikle Rutgers Üniversitesi'nde yapılanlar), bakterilerin bir yüzeyden yiyeceğe geçmesinin anlık olduğunu kanıtlamıştır. Fakat dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var;

  • Temas Süresi: Süre uzadıkça bakteri transferi artsa da, transferin büyük bir kısmı ilk bir saniyede gerçekleşir.

  • Yüzey Tipi: Halı gibi yüzeylerden bakteri geçişi, parke veya fayans gibi düz yüzeylere göre daha düşüktür.

  • Yiyecek Yapısı: Islak veya yapışkan yiyecekler (zeytin, meyve, dondurma gibi), kuru yiyeceklere (kurabiye, ekmek gibi) göre çok daha hızlı ve çok sayıda bakteri toplar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
